Matovič sa klepal, až sa mi triasla obrazovka a Budaj ma šokoval.

História neklame. Stačí sa obzrieť do neďalekej minulosti a zistíme, že OĽaNO sa správa ako Smer keď obhajoval Fica v čase, keď už nebolo čo obhajovať. Ide z toho strach a hrôza.

Smerácki predáci sa bili do pŕs a hájili Fica do roztrhania tela ešte aj vtedy, keď bol denne pod parou a nevedel stráviť odchod Troškovej. Kopili sa kauzy a predseda zatĺkal alebo mlčal. Dnes tí istí sú už len bývalí Smeráci, pretože všetko má svoje hranice.

Iné prirovnanie neviem nájsť a asi ani iná priliehavá analógia neexistuje. Obdobne sa stavia na zadné a obhajuje neobhájiteľné nielen evidentne psychicky indisponovaný predseda vlády, ale aj jeho stranícki nohsledi. Predseda sa včera triasol ako osika. Bol viditeľne psychicky na dne, napchatý liekami, otupený až som mal pocit, že jeho krok je neistý a pri odchode sa hrbil, čo je podvedomá obranárska reakcia neistého človeka. Naprosto K.O.

Čakal som na moment, kedy stratí orientáciu v tých pár vetách, čo mal v lap-tope, možno písmom veľkosti 16 a ešte zvýraznené. Život a prax mi pár krát predviedli, aké má človek s mentálnym vybavením tohoto druhu problémy v situáciách, keď je potrebné urobiť sebareflexiu, alebo sa dostane do slepej uličky. Najprv bezhlavo útočí a keď útoky nezaberajú, nebodaj majú opačný efekt, potom hnačka, zvýšená teplota, triaška, nevoľnosť, potenie sa a neviem čo všetko ešte. Cíti sa, ako sa hovorí "na milú Jarmilu", pretože nervy ho knockautujú dôkladnejšie, akoby to urobil Attila "Pumukli" Végh v oktagone. Nič nepomôže, iba lieky.

Priznám sa, že boli situácie v mojej praxi ( asi dvakrát ), keď som si nevedel rady so zamestnancami s takýmito vlastnosťami. Popri tom to boli snaživí, ale škodlivo uletení ľudia, na Matoviča. Aby som ich dostal "do laty", využil som ich slabosti práve v tomto smere. Po dôkladnom "výplachu žalúdka" boli celý týždeň na PN so spomínanými dôsledkami. Neboli schopní prekročiť prah domu. Nervy, nervy a ešte raz nervy ! Po týždni nasledovalo privítanie v práci, akoby sa nič nestalo. Mesiac bolo všetko v poriadku ale ego nepustí, návrat do starých koľají je zákonitým dôsledkom ega a celá tortúra sa opakovala. Skončilo to nakoniec v oboch prípadoch nútenou rozlúčkou. Bojovať proti vlastným ľuďom je cesta do pekla.

Nečakal som a už ani neočakávam, že Matovič bude niekedy disponovaný na plnohodnotné verejné vystupovanie. Nepočuje, nevidí. Na jeho diagnózu neexistujú reparačné lieky, dá sa to len korigovať a tlmiť. A potom príde triaška, ktorú bolo evidentne vidieť počas včerajšieho vyhlásenia. Ojedinelý úkaz na celom svete. Takého predsedu vlády nemá nikto !

Podstatne horšie pre národ je, že poslanecký klub OĽaNO sa jednotne stavia za svojho šéfa aj za takejto situácie. Ignoruje svojich voličov, radových ľudí a úplne otvorene preferuje politické ciele pred občanmi. Bravo, páni poslanci, naposledy Ňarjaš a Krúpa, blysli ste sa excelentne ! Viem to pochopiť, 4 roky chodiť aj nechodiť do istej, dobre platenej, nenáročnej práce ( kto by len mohol niečo užitočné od vás dvoch čakať ? ) a mať pri tom čas na svoje kšeftíky, je predsa terno ! Za toto by sa pobil hociktorý pätolízač. Že zo seba urobí pred národom barana, no čo tam potom, hlavne že to sype.

Čerešničkou na torte bolo bagatelizovanie všetkých Matovičových prešľapov pánom ministrom Budajom v relácii s Braňom Závodským minulý týždeň. Práve od neho by som očakával otcovsky objektívny pohľad na svojho šéfa. Historicky má právo povedať veci na rovinu, tak ako sú. Bol pri tom, keď sa v roku 1989 lámal chlieb. Zahodil túto šancu, ba presne naopak. Urobil zo seba toho, kým asi nikdy nechcel byť.

Obhajovať vysoko nekompetentného zástancu právneho štátu za každú cenu hraničí a pôsobí dojmom obhajoby vyznávačov princípu "veľkej čižmy". História pozná dvoch typických čižmových demokratov. Hitlera a Stalina. To ale bola iná doba. Dnes je vyspelá demokracia a aj na zlodejov a vrahov sme zo zákona povinní hľadieť ako na nevinných, kým sa ich vina nepreukáže.

Vo vyspelej demokracii, jej princípy nemôže obhajovať človek, ktorý je akokoľvek spochybniteľný a kompromitovaný vlastným pričinením. Pánovi Budajovi ušlo pár detailov. Dnes je čokoľvek, čo je len náznakom podobné princípom uplatňovania historických veľkých čižiem, neprípustné. Veľké čižmy v súlade so zákonom áno, nie je však jedno, kto v tých čižmách stojí.

Čo tam potom, že si o nás myslia všetci susedia, že sme retardovaný národ. No čo by si asi mali myslieť, akí asi môžu byť bežní ľudia, ak je predseda vlády za Mr. Beana ? Chápem pohnútky pána Budaja, jeho zdôvodňovanie zásluhami, ale to ešte neznamená, že tu môže vládnuť chorý človek. Zásluhy mu nikto nikdy nevezme ! Aj história si ho bude pamätať, ale dnes už nie je na ňom, ako.

Ďalší problém. Ako prežiť poníženie, že dopadol ako Fico ? Nedá sa, ego nepustí. A od toho sú ostatní kompetentní stranícky kolegovia. Alebo je celé OĽaNO nekompetentné ? Oni si nevšimli, že obetujú národ za politický kapitál a uplatnenie si práva silnejšieho psa. Neskutočne rýchlo zabudli na sľuby. A tak málo by stačilo, namiesto "ja" použiť "my"...

Okrem Sulíka aj Šeliga minulý týždeň pomenoval veci jednoducho a presne. Ja som tu už niekoľkokrát napísal, že som volil OĽaNO. V danom momente bolo nevyhnutné poslať Fica k čertom. Psou povinnosťou OĽaNO je kultivovane plniť volebné sľuby. Takže, pán Budaj, asi takto sa veci majú. Či ste si v novembri 89 takto predstavovali spravodlivého predsedu vlády ?