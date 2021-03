Úspory z II. piliera sa oplatí vybrať naraz.

V časoch demagogickej osvety Ficovej vlády proti II. pilieru som odolal vymývaniu mozgov. Dnes mám úspory "doma" a toto rozhodnutie neľutujem. Ako na to ? Takto...

Podľa informácií si sporitelia v II. pilieri po odchode do dôchodku v drvivej väčšine vyberajú úspory jednorázovo v plnej výške. Je to pravdepodobne najlepšia voľba, nakoľko investičné stratégie dôchodcovských správcovských spoločností ( DSS ) neboli a nie sú najideálnejšie. Úspory sú zhodnocované v drvivej väčšine konzervatívnym spôsobom a v dnešných turbulentných časoch sú výnosy minimálne. Pokiaľ som sledoval pohyby na mojom účte, boli obdobia, kedy výnosy nevykryli ani náklady na vedenie účtu. Celkovo od roku 2005 som skončil v symbolickom zisku, ale pri lepšie premyslenej investičnej stratégii mohol byť zisk podstatne výraznejší.

Predovšetkým na základe týchto skúseností, som sa po odchode do dôchodku rozhodol požiadať o vyplatenie úspor. Ak by som vec mal presnejšie pomenovať, tak som požiadal moju DSS o ponuku. Chvíľu trvalo, kým som sa dopracoval k postupu, ale potom to už išlo ako po masle.

Sociálna poisťovňa síce nemá nič spoločné s úsporami v DSS, ale je nevyhnutné navštíviť sociálnu poisťovňu a tu vypísať žiadosť o ponuku. Dôvod bude pravdepodobne v jednotnom postupe a jednotnom formulári žiadosti. Tu sociálna poisťovňa vykonáva akúsi službu sporiteľovi aj DSS vo veci, v ktorej priamo nie je zainteresovaná. Toto sa mi vyložene páčilo. Nič nepokazíte, žiadosť vypisuje pracovník sociálnej poisťovne.

Žiadosť je platná 30 dní, čo znamená, že v tomto časovom limite je nevyhnutné si vybrať tú správnu z ponúkaných možností. Do tohoto časového limitu musí sporiteľ navštíviť pobočku svojej DSS. Tu vypíšu žiadosť na realizáciu zvolenej možnosti, ktorú si sporiteľ musí nechať overiť ( notár, matrika ). Overenú žiadosť odosiela pobočka DSS na spracovanie do centrály DSS. Tu sa práca končí a žiadateľ už iba čaká na presun úspor na svoj účet. Celý proces trval v mojom prípade približne 2 mesiace.

V prípade, že sporiteľ nestihne termíny, sa v podstate nič neudeje. Prirobí si prácu navyše sebe a predovšetkým sociálnej poisťovni, nutnosťou vypisovania novej žiadosti. Rozhodne ich to nepoteší. Podávanie žiadosti o ponuku nie je časovo limitované. Poberateľ dôchodku, aj predčasného, si ju môže podať prostredníctvom sociálnej poisťovne kedykoľvek.

Moja voľba padla jednoznačne na výber celej nasporenej sumy. Dôvod bol jednak v už vyššie spomínanej, málo efektívnej investičnej stratégii a v ostatných, pre mňa neefektívnych možnostiach. Nevedel som sa stotožniť s faktom, že na svoje úspory nemám dosah. Keď som si prepočítal, kedy mi DSS v ponúkaných mesačných platbách vyplatí plnú výšku úspor pri nezmenenej investičnej stratégii, mal by som žiť ešte aspoň 30 rokov. Ja by som chcel žiť aj dlhšie pri plnom fyzickom a mentálnom zdraví, ale...nechajme to na osud a ... veštbu dotieravej veštice. Toto sa stalo.

Mladá pouličná veštica mi pred pár rokmi veštila z dlane aj proti mojej vôli. V Piešťanoch si prisadla ku mne do chládku na lavičku, kým bola manželka v obchode. Najprv som sa bránil a nič nechcel, ale potom som si povedal, že poskytnem priestor na jej "číslo", pričom budem hrať jej hru. Nech sa predvedie. Chytila ma za ruku a pohľadom prepálila ako RTG. Uprený pohľad do očí žiadala aj odo mňa a takto, držiac sa za ruky a hľadiac si navzájom do očí, sme chvíľu sedeli ako holúbkovia. Vraj ide zo mňa silná energia, dožijem sa 89 rokov a ona musí ísť do Šaštína, kde musí za moju dušu zapáliť sviečky.

Do tejto idylky prišla manželka. Keď nás zbadala, ostala opodiaľ stáť a pozorovala toto cukrové divadielko. Potom podišla bližšie. Vešticu ani jej prítomnosť nerušila, stále si mrmlala svoje a akoby neveriacky, jemne pokyvkávala hlavou zo strany na stranu a pálila ma pohľadom bez prestávky. Vraj takého ešte nezažila...Potom si vypýtala na cestu do Šaštína a na sviečky. Mince nie, lebo ona berie len papierové...mincami teatrálne pohrdla. Toto bolo veľa aj na tolerantnú manželku a seansu zrušila slovami: "Poďme, už vieš všetko". Veštica nás pohľadom doprevádzala a jej pohľad som cítil na zátylku až kým sme nezašli za roh.

No nebolo to milé rozptýlenie ? Ešte dlho sme sa na tom zabávali. Ona musela mať niečo v sebe, jej prenikavý pohľad bol skľučujúci. To som si uvedomil až následne.

Aby sme sa vrátili k podstate veci, nevyplatená suma sa dedí. Kto chce podporiť svojich dedičov v budúcnosti a uspokojí sa s malou mesačnou sumou na úrovni straty z I. piliera, aj to je riešenie. Mladí ( deti ) potrebujú peniaze obyčajne v súčasnosti a nie niekedy v budúcnosti. Preto je efektívnejšie vybrať celú sumu a radšej ju investovať efektívnejším spôsobom, alebo potešiť budúcich dedičov v predstihu, poprípade seba...

Kto sporil od začiatku vzniku tohoto sporiaceho systému, teda od roku 2005 a trošku slušnejšie zarábal, v súčasnosti môže mať na účte zaujímavú sumu, s ktorou sa už dá niečo rozumné podniknúť.