Očkovanie proti Covidu na Zvolenskom Riverside zvanom "Balkán".

Na sútoku Slatinky a Hrona, na "Balkáne", leží otlak Zvolena. Rómska osada, s ktorou nie a nie pohnúť desiatky rokov. Zaočkujeme ich doma, povedali si na radnici a lekár so sestrou vstúpili do jamy levovej.

Nebudem tu vyplakávať nad rozliatym mliekom v zmysle márnej snahy o registráciu na očkovanie. Nakoniec nie je kde a ako. Ledaže by som telefonoval rúčkou z motyky. Nezmysel v tomto momente, pretože tam hore je aj bez toho husto. Nikto nevie kde je sever a koho by už len zaujímal nejaký Jano.

Zvolen nie je žiadna výnimka, je dlhodobo "preinfikovaný" a jednou z možností ako zamedziť roznášaniu vírusu je zaočkovať blúdiacich potenciálnych prenášačov z ťažko ( skôr nie ) prispôsobivej komunity. Ako pekne som ich pomenoval. Takto sa rozhodla radnica. Či urobila dobre, alebo nie, je na diskusiu. Logiku to má, ale rovnako aj odporcov. Fakt je, že niečo sa robiť musí a aj toto je jedno z dielčích riešení.

Lekár so sestrou nastúpili do osady na podávanie vakcín, plošne, všetkým, ktorí spĺňajú vekové parametre stanovené na etapy kvasenou legislatívou. Prvú dávku dostali všetci doma a po druhú mali prísť v stanovený deň osobne do očkovacieho centra. Prišla celá polovica. Ostatní to mali úplne na háku a to ešte nebolo všetko.

Napálený lekár sa osopil na jedného "pacienta" s výčitkou voči salámistickému prístupu k povinnostiam, dostaviť sa na vakcináciu druhou dávkou. Kto by nechápal frustráciu lekára. Svoju kožu nesie na trh a rešpekt voči snahe je nulový. Vlastne polovičný, pretože polovica prišla. Desiatky vakcín išli do vzduchu, ale tomu rozumie na Zvolenskom Riverside zvanom "Balkán", málokto. Na videu, adresa nižšie, si podpálili neprávom obývanú starú bytovku. Statika je v háji, tak si postavili na dvore chatrče. A žijú tam ďalej.

https://www.youtube.com/watch?v=z3jKFx3qw_g

A toto lekár nemal robiť. "Pacient" sa urazil ! Ako si to môže nejaký felčiar dovoliť ? Urážať poctivého daňového neplatiča a profesionálnu pijavicu, prisatú na štátnom rozpočte, so živnosťou na šúľanie detí ? Ja tvojho otca, však ty uvidíš ! A som o tom presvedčený, že lekár uvidí. "Pacient" podal na lekára trestné oznámenie, za urážku. A je po ptákach, velebnosti !

Ak prepracovaný a frustrovaný lekár povedal niečo, čo by možno druhýkrát nepovedal, bude ťahať za kratší koniec. Paragrafy nepustia a ak je svedok po ruke, má smolu. Že robí od vidím do nevidím a výsledok nikde, pretože "občan má práva", ale o povinnostiach nič netuší, sudcu zaujímať nebude. Paragrafy sú pokrútené tak akurát, niekedy akurátnejšie. A že títo pologramotní a "slobodomyseľní" ovládajú paragrafy lepšie ako sudca, je fakt. Basa je v tomto smere účinnejší vzdelávací inštitút ako univerzita.

Zvolenčania sú napálení a story sa šíri rýchlosťou svetla. Dokonca si ľudia pre vzájomné informovanie sa a vyjadrenie pohoršenia navzájom zavolajú. Ako to nakoniec dopadne ? Čudoval by som sa, keby lekár vyviazol bez ujmy. Prax je taká, že s občanmi tejto kategórie si nevie rady mesto, štát, súdy, nikto. Ba naopak, minulý rok v čase karantény pod Spišským hradom ( týždne boli za televízne hviezdy a zrušenie karantény naštartoval nekonečný "bašavel" ) ich kŕmil štát zadarmo a nie haluškami. To v reportážach nebolo. A vôbec, veď všetci vieme o čom je reč...

PS : Vážim si všetkých ľudí, ktorí nie sú vypočítaví a nežijú cielene na úkor iných. Platí to obecne všetkými smermi. Nech si to vysvetlí každý po svojom. Ale v sobotu asi 8 ročnému chlapcovi práve z Balkánu ( tak sa vyjadril ), som v rámci nákupu v supermarkete neváhal kúpiť jedlo. Neznesiem pohľad na bezradné, zanedbané a hladné dieťa so skleneným pohľadom do ničoho. Ono za nič nemôže.