Pán Šeliga, máte možnosť dodržať svoj sľub !

Ešte minulý rok sa v jednej televíznej diskusii stretol podpredseda parlamentu, p. Šeliga s p. Richterom, bývalým ministrom PSVR. Pán Šeliga mu niečo sľúbil a teraz to môže dodržať.

Moderátor relácie, bola to niektorá z nedeľných politických klaní v čase obeda, sa zaujímal o kauzu Čistý deň. Reakciu pána Richtera si pravdepodobne vie každý súdny človek domyslieť. Samozrejme o ničom nekalom nevedel a s ničím nemal nič spoločné. Kategoricky poprel pochybenie jeho ministerstva a odmietol akýkoľvek podiel viny na tomto škandále.

Pán Šeliga evidentne poňal vyjadrenia pána Richtera ako výhovorku. V zápätí mu sľúbil, že: "kauza bude dôkladne vyšetrená a potom sa zistí, kto a prečo tam chodil". To sú slová pána Šeligu.

Pán Šeliga, ak Ste sa doteraz veci nevenovali, chcem Vám pripomenúť svoj sľub a teraz je čas vložiť sa do toho a uviesť na pravú mieru fatálne zlyhanie štátu v tejto kauze.

Prečo pripomínam pánovi Šeligovi jeho zatiaľ nesplnený sľub ? Inšpiroval ma k tomu článok pani Natálie Blahovej : "Pomôžte mi odradiť páchateľov v kauze Čistý deň od likvidácie obetí a oznamovateľov".

Nemá zmysel opakovať na tomto mieste podstatu a fakty z článku pani Blahovej. Článok má zmysel v plnom znení, je potrebné si ho prečítať.

Hovorí sa, že "reči sa hovoria a chlieb sa je". Ani pán Šeliga nie je výnimkou vo vládnej koalícii a rád pripomína verejnosti odhodlanie ubiť nás spravodlivosťou. Prosím, tu je príležitosť dokázať, že spravodlivosť nie je slepá a slovo vysokého štátneho úradníka má svoj punc.

Pani Blahová vzala na svoje bedrá nápravu fatálneho zlyhania štátu. Ako inak by to malo dopadnúť, keď sa osamotená osoba pustí do boja s vyškolenou mašinériou ? Ťahá za kratší koniec. No nemala by, pretože konala z titulu svojej profesie sociálnej pracovníčky a poslankyne parlamentu, teda zamestnankyne štátu. Bumerang sa vrátil a udrel celou silou. Zvalcoval ju vlastný zamestnávateľ a teraz sa pozerá na to, ako ju valcujú ďalej, teraz už ako súkromnú osobu, nakoľko už poslankyňou parlamentu nie je.

Ponúka sa tu otázka, ako môže štát zasiahnuť a riešiť obhajobu súkromnej osoby vo veci žalôb, podaných súkromnými osobami ? Navonok nijako. Štát oficiálne nepožiadal pani Blahovú o konanie vo veci. To je fakt. Konala dobrovoľne a sama. Je však preukázané, že štát v tejto kauze zlyhal na celej čiare a dvaja odsúdení sú iba neškodnými obetnými baránkami omnoho obludnejšej mašinérie.

Pani Blahová je profesiou sociálna pracovníčka, ktorá si plnila svoju profesijnú a občiansku povinnosť veľmi dôsledne. Bola oficiálnou súčasťou sociálneho systému štátu. Fakt, že už nie je, na veci nič nemení, pretože kauza sa ťahá sa do nekonečna nie jej vinou. Ak štát bude chcieť, nájde si spôsob na to, aby ju ochránil a obhájil. Je to len na dobrej vôli kompetentných. Kauza je stále živá a nie som si istý, či by som v koži príslušného ministra bol na ňu hrdý.

Pán Šeliga do toho, sľúbili Ste, plňte svoje sľuby ! Spôsob je na Vás. Ja a mne podobní jej nanajvýš môžeme a ja som to už urobil, poslať pár eur.