Vážený pán bývalý minister Krajčí ! ( Otvorený list )

Aj ja, tak ako mnoho občanov, som bol za Vaše odstúpenie. Po zrelej úvahe som sa rozhodol adresovať Vám pár slov, pretože niektoré veci môžu byť inak ako navonok vyzerajú.

1. Vy, detský kardiológ, a ministerské kreslo.

Bolo fatálnou chybou, že Ste prijal menovanie za ministra zdravotníctva v tejto vláde. Prečo ? No preto ! Vy Ste Bohabojný, poctivý a "rovný" chlap v tom najlepšom slova zmysle, navyše lekár a odborník, detský kardiológ. Máte veľkú rodinu, povedzme si rovno, že je málo ľudí, ktorí vezmú na seba ťarchu výchovy 5 detí. Verím tomu, že Vašim ideálom bolo slúžiť ľuďom podľa najlepšieho vedomia a svedomia a verím aj tomu, že niet na svete tej sily, ktorá by Vás zlomila na nepoctivosť, nebodaj na nezákonné obohatenie sa. Ministerské kreslo predsa občas vytvorí možnosti na ľahký príjem. Je len na ministrovi, či má chrbtovú kosť, alebo sa ulakomí na peniaze. To rozhodne nie je Váš prípad.

Neľakajte sa, nezamiloval som sa do Vás, iba som sa trošku informoval. Slovensko je malé...V jednom mojom článku som sa trošku drzo vyjadril na Vašu adresu, že "osudy ľudí nemôže riadiť bývalý muzikant v kostolnej kapele". Neklamal som, hrali Ste v kostole asi pred 20 rokmi. Napriek tomu to bolo odo mňa nemiestne a musím sa za to ospravedlniť.

Rovný, poctivý človek, detský lekár, citlivý od prírody a vplyvom povolania, oproti tomu špinavá politika, pribrzdený predseda vlády. Je to ako oheň a voda. Veď len porovnajte Vaše vzdelanie, ktoré nie je možné oklamať ani kúpiť ak sa venujete vyštudovanému povolaniu. A Vy Ste bol lekár v praxi. Oproti tomu sú politickí partneri s vizitkou kúpených titulov, minulosťou veksláka pri starom Priori, pochybnou podnikateľskou minulosťou a značnými skúsenosťami v plazení sa politickým bahnom minulosti. O chrbtovej kosti ani nebudem hovoriť. Niektorí ani nevedia čo to je.

Vyššie spomínané fakty zákonite museli mať za následok Vaše zlyhanie. Zlyhali Ste, pretože Ste neudreli po stole a nikdy Ste to nevedel. Pred Vianocami bolo riešením problému, postaviť sa pred ľudí, vysvetliť čo chcem a basta. Keby Vás vláda nerešpektovala, ako sa aj stalo, nasledujúci deň Ste mal pohroziť demisiou a keby sa nič nedialo, aj ju podať. Takto Ste strčil svoj krk do slučky a Matovič uťahoval...

2. Vy, Sulík, Remišová a iné vplyvy.

Určite nebolo ľahké ostať rovný aj pod tlakom finančných oligarchov. Nech Vám slúži ku cti, že Ste sa nezľakol. Nie som si istý, či Vaše odvolanie do istej miery nesúvisí so zákulisnými tlakmi oligarchie. Takéto tamtami je počuť. Prečo ? No preto ! Aj blbec už vie v tejto malej krajine, ktorá je vďaka Matovičovi za šaška EÚ a Višegrádskej štvorky, že tu sa hrá o odstúpenie Matoviča, v prvom rade. Aj Sulík s Remišovou to vedia veľmi dobre, o to im v prvom rade išlo. Vy Ste bol na rane až druhý. A tu zrazu, čuduj sa svete, Sulík sa uspokojí s Vašou hlavou ! Verejne prehlási, že kríza je žažehnaná ! Pritom sa jednalo o Matovičove odstúpenie, predsa to pomenoval jednoznačne. No nie je to divné ?

Sulík by musel byť absolútne naivný, aby si myslel, že sa Matovič zmení. Nakoniec za pár hodín mal dôkaz na "stole". Matovič nevie čo robí a čo hovorí. A to sa už nikdy nezmení !

3. Ponaučenie a priateľská rada

Vy, s Vašou povahou, charakterom a kvalitami lekára, charitatívneho činiteľa a dobráka od kosti, do politiky nepatríte. Na Slovensku rozhodne nie ! Kým Ste bol v tieni, mohlo sa Vám zdať všetko v poriadku. Tieňový minister je nula nič oproti tomu skutočnému a zvlášť za asistencie vyššie spomínaných parťákov. Tá kopa hnoja pred úradom vlády do detailov vystihuje súčasný stav a od Vašich morálnych kvalít sa tento stav diametrálne líši. Prečo som toto všetko tak sebaisto napísal ? Opakujem, Slovensko je malé !

Prajem Vám veľa úspechov v osobnom, profesijnom a charitatívnom živote.

Ján Šeďo.