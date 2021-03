Pán minister Naď, ryba smrdí od hlavy a tá Vaša už páchne aj v zahraničí !

Sulíka má na hlave maslo tak, ako celá vláda. Ale kapela hrá vždy tak, ako ju diriguje kapelník. Ak v nej, pravda, sedia muzikanti a kapelník pozná noty.

Váš kapelník už nielenže nediriguje, ale aj noty si splietol s návodom na obsluhu nejakej príklepovej vŕtačky a svoju pracovnú náplň úspešne buď ignoruje, alebo deformuje. Pravdepodobne si spomenul na začiatky, keď dirigentom ani nechcel byť. Tak skromne zvažoval, či sa postaví k pultu s taktovkou, až sme v jeho úprimnú nevinnosť uverili.

Lakomosť po moci bola silnejšia a dnes už ani za mak neverím v úprimné zvažovanie odovzdania pozície niekomu inému. Ani náhodou nie je taký utiahnutý, ako ho prezentujete. Nielen Sulík vie kričať, aj Váš kapelník kričal po ministroch, síce nie na zasadnutí vlády, ale kričal. Tak to nezatĺkajte ! Nie je to také neviniatko. Otázka je, či niekto kričí zo zúfalosti a vidiny slepej uličky, alebo krik je prejavom permanentného skratového konania.

Sulík kričí, lebo vidí tmu, veľkú čiernu tmu ! Aj ja a stotisíce občanov so mnou, vidíme zhodnú tmu, v ktorej celá vláda tápe a ľudia trpia. Fyzicky, psychicky, sme obeťami Vami generovaného chaosu.

V povojnovej histórii Európy sa ešte nestalo, aby predseda vlády za dva týždne vyrobil také medzinárodné škandály, ako ten Váš šéf. Vážne sa ponúka otázka, že ak zostane na poste, odkiaľ sa už dávno mal pratať, kedy sa obtrie o také vysokocitlivé veci ako Trianon, menšinové a národnostné otázky, Benešove dekréty a pán Boh vie, čo a kedy z neho môže vyliezť. Dokáže konať bezhlavo, nevypočítateľne a vysloviť čokoľvek, čo mu mozog spontánne ponúkne.

Je extrémne nebezpečná neriadená strela, čomu Vy, minister obrany, by Ste mali rozumieť dosť kompetentne. A už je odpálená ! Ani Sibyla by dnes nevyveštila, kde a kedy zase dopadne, kto si odnesie následky ďalšej explózie. Jedno je isté, šíri sa okolo nej neuveriteľný smrad. Na "spodné vrstvy" dolieha celou váhou sťa "aróma" Olomouckých syrečkov, alebo nejaký zrejúci syr na slnku, prekrojený po 5 rokoch.

Vy a Vaši stranícki parťáci, musíte predsa vidieť a cítiť nebezpečenstvo hroziace celej krajine. Vidí to len Sulík a Remišová ? Zrejme áno, pretože Kollár sa tvári, akoby sa práve zobudil, ale tomu sa nikdy nebudem čudovať. Kade vietor, tade plášť, inak by skončil pri vleku.

Máte prázdne reči, nič nerobíte a hľadáte toho, kto tú strelu odpálil. Toho hľadajte až po eliminácii nebezpečenstva, hroziaceho z onej strely, pretože v tomto momente je úplne jedno, kto stlačil gombík ! A nakoniec, pochybuje niekto o osobe odpaľovača ? Leda že Vy, ale nikto iný. Ľudia sú vystavení viacnásobnému nebezpečenstvu a Vy Ste preto tam kde Ste, aby Ste riešili v prvom rade bezpečnosť obyvateľstva a až potom Vaše politické šachy. Tie nie sú pre žalúdky radových ľudí, ale vírus a chaos dusí všetkých.

Je smutné, ak je nevyhnutné ľudí chrániť pred vlastnými predstaviteľmi, ale už je to raz tak. Problém máme na krku niekoľkonásobne. Sme za šašov strednej Európy, obeťami neschopnosti vlády a vlastnej ignorancie. To chcete počkať, až ľudia pôjdu do ulíc ? Pretože tam pôjdu skôr, ako si priznajú vlastné pochybenia a ak náhodou bude po ruke nejaký demagogický koordinátor...