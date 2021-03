Vážený pán predseda vlády, počúvate sa ?

Nemôžem si zvyknúť na do neba volajúce nezmyselné vyhlásenia a vzťahy, ktorých svedkami musím byť. Strčiť hlavu do piesku, alebo sa vysťahovať do zahraničia ? Ku mne to nejde a mám tu rodinu.

Predseda vlády sa nechal počuť, ako inak ako cez statusy, po včerajšom vyjadrení pani prezidentky k oživeniu zdravotníctva novým ministrom a nemalo by to končiť iba výmenou ministra, že pani prezidentka politikárči.

Pán predseda vlády, počúvate sa, presnejšie čítate po sebe, čo píšete ? Pani prezidentke nesiahate ani po členky, ani z rebríka !!! Mal by Ste byť Bohu vďačný, že súbežne s touto vládou je v prezidentskom paláci nekonfliktná, nezaujatá osoba s realistickým pohľadom na všetko, čo sa tu deje.

Už nie je človeka, ktorý by si nevšimol Vaše ješitné a absolútne nevhodné správanie sa, postoje a choré komentáre na sociálnych sietiach. Najnovšie Vás "natreli" v nemeckej tlači a akýmsi zázrakom píšu to isté, čo Vám tu vyčítajú všetci. Čítali Ste to ? Od hanby by som sa prepadol, keby ma v zahraničí zhodnotili ako nositeľa chaosu a nekompetentnosti.

Ako usmrkané decko ! To čo je za vyhlásenie, že tento týždeň sa udejú dve veľké veci, ale neprezradím dopredu nič. Ako Mečiar svojho času : "Viem, ale nepoviem". To chcete postaviť slávobránu a nad hlavu svätožiaru, keď sa z Ruska dovezú vakcíny ? Ten chaos, čo Ste spôsobil, už neodčiníte ani dennými "veľkými vecami". Každodenné znovuobjavenie "španielskeho vosku" nič nerieši, ale systematicky pracovať, to je cesta k výsledkom.

Od septembra sme sa až teraz dopracovali k tomu, aby opatrenia proti Covid - 19 neboli postavené na Vašich snoch bez doporučení odbornej verejnosti. Stačilo kopírovať činnosti iných krajín, s lepšou bilanciou, kontrolovať dodržiavanie pravidiel a nevymýšľať výnimky, ktoré samotné opatrenia degradovali na bezcenné nič. Covid - pozitívny na výnimku mohol do potravín !!! Blahoželám, to Ste rovno mohli zrušiť všetky opatrenia.

5.1.2021 som zverejnil článok :

