"Parketové väzenie" - maďarská špecialita vo výkone trestu ?

V maďarskej župe "Bács-Kiskun", ktorej správnym centrom je mesto Kecskemét, sa nachádza, v našom ponímaní, unikátna väznica. Je to vôbec zariadenie na výkon trestu ?

Nikto v Maďarsku nenazve toto zariadenie inak ako "Parkettás börtön", čo v preklade znamená "Parketová väznica", alebo možno presnejšie, "Väznica s parketami". Dôvod je prozaický. Podlahy izieb, pretože to sú izby a nie cely, v tomto zariadení sú väčšinou pokryté pravými dubovými parketami namiesto betónu a klasického PVC ( linóleum ), poprípade len betónovej podlahy s náterom. A to v prípade, ak si promi-väzeň nerozprestrie klasicky tkaný behúň.

"Väzenská cela"

Nie je to v skutočnosti väznica v pravom slova zmysle, ako sa pre tlač vyjadrujú bývalí odsúdenci, ale skôr ubytovňa, alebo prísnejší internát pre prominentných odsúdených. Vznik sa datuje do deväťdesiatych rokov minulého storočia pre odsúdených policajtov a chránené osoby. Odvtedy sa klientela zmenila. Nepísaným pravidlom je, že sa sem dostanú väzni ( odsúdení ) s trestami nižšími ako 5 rokov nepodmienečne a len za nenásilnú trestnú činnosť. Nejakým zázrakom sa do tejto dĺžky trestu zaraďuje skoro každý prominent. Obyvatelia sa tým pádom zgrupujú z právnikov, policajtov, podnikateľov a politikov so vzdelanostnou úrovňou osadenstva, cca 30 - 40 % s ukončeným VŠ vzdelaním.

Celkový pohľad na dvor "väzenia"

V súčasnosti je obyvateľom zariadenia aj bývalý Orbánov poslanec Mengyi Roland, odsúdený na 4 roky, ktorý sa dostal do konfliktu so zákonom ako "tunelár štátneho rozpočtu". Jeho počin bol natoľko drzý, že boss ( Orbán ) dal od neho ruky preč. Dobre sa tu cíti aj menežment z Ajky, firmy, ktorá má na svedomí záplavu červeným kalom ( hydroxidy - žeravina ), odpadu z výroby oxidu hlinitého z bauxitu, ktorý zaplavil 3 obce a zomrelo pritom 11 ľudí.

Mengyi Roland na súde

Podľa bývalých klientov zariadenia je kapacita približne 50 odsúdených. Zariadenie, má prevažne jednoposteľové izby. Ani dvojposteľové však nemajú poschodové postele, ale samostatné. Nie všetky okná majú mreže, na dvore sa hrá futbal, tenis, k dispozícii je dvor v štýle parku. Brána sa nezamyká, bežne sa fajčí pri otvorenej bráne. Odsúdenci pracujú v okolitých podnikoch a do práce dochádzajú autobusmi, ale aj bez dozoru samostatne. Po futbale vo vlastnom ústroji je sprcha samozrejmosťou.

K dispozícii je spoločná kuchynka so štandardným vybavením ( mikrovlnka a iné doplnky ), kde sa cez víkendy varí vo veľkom. Časť potravín na varenie poskytuje ústav. O mobiloch snáď ani nie je nutné hovoriť. Samozrejme neoficiálne ho má skoro každý.

Zásoby

Bezproblémové osadenstvo nevyhľadáva konflikty a neuteká. Veď prečo by aj. Po uplynutí polovice trestu sa za dobré správanie automaticky dostanú na slobodu. Dozorcovia sú viac kamaráti ako strážcovia. Prečo by sa správali k odsúdencom inak, ako odsúdenci k nim ? Chcú mať a majú pokoj. Doslova a do písmena idylický a harmonický vzťah. No a potom, "cesty Pána sú nevyspytateľné". Nikto nemôže zaručiť, že sa po návrate do "civilu" nemôže stretnúť dozorca s bývalým promi - väzňom. Taká známosť je výhľadovo veľmi vhodná.

Otvorená brána a fajčiarsky kútik

Občas sa v tlači objavia články, ktoré popisujú spôsob fungovania tohoto zariadenia, ale dobiedzajúcí novinári sú štátnou správou uistení, že sa táto "väznica" ničím nelíši od väzenia s ostrahou II. stupňa stráženia. Argumentujú tým a je to realita, že na izbách nie sú umývadlá. V iných väzniciach pritom sú. Tento, pravdepodobne zámer, klasifikuje zariadenie do kategórie prísnych. Odsúdený by mal byť uväznený čo najbližšie k svojmu bydlisku. Toto je pravidlo väzenstva v HU. Ale ak má odsúdený dosť prostriedkov, pobyt v "Parkettás" si jednoducho kúpi, tvrdia to bývalí odsúdení. Nakoniec poslanec Mengyi Roland má k trvalému bydlisku v Budapešti bližšie iné zariadenia ako toto a predsa nastúpil na výkon "trestu" do "Parkettás".

Jedáleň

Keď mi známy v istej súvislosti popisoval toto zariadenie, bol som na pochybách, ale po zadaní do vyhľadávača "Parkettás börtön", sa objavia články a fotografie, ktoré potvrdzujú jeho komentár.

Oficiálne miesta zboru väzenskej a justičnej stráže vytrvalo popierajú fakty a opakujú to isté dookola. Už samotná fotodokumentácia dostupná na internete svedčí o niečom výnimočnom v dejinách väzenstva. Nesie to podobné znaky ako väznenie TOP - prominentov USA mafie v časoch Lucky Luciana za daňové prehrešky, nevynímajúc narkobaróna Pabla Escobara. Neuveriteľné ! Nakoniec v Maďarsku sa dlhodobo dejú veci, na ktoré ešte zatiaľ "nemáme". Chcel by som veriť tomu, že ani "nebudeme mať".