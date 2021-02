Šmejdi dobiedzajú čoraz sofistikovanejšie, aj telefonicky, so slovenským číslom.

Už sme si pomaly zvykli na rôzne vydieračské e-maily, ktoré nás majú "nachytať" na hruškách a oznamujú, že z verejnej hanby sa vykúpime bitcoinami. Ale šmejdi sú ústretoví...

Je to prehľadné a dnes asi sa málokto nad týmito vydieračskými správami pozastaví. Šmejdi ich v poslednej dobe zdokonalili. Správa priamo obsahuje odhalenie o zavírení počítača alebo telefónu príjemcu z pornografických stránok a hneď ponúka riešenie. Stačí si stiahnuť ponúkaný antivírový program a naše zariadenie je čisté ako ľalia a nikto nás neodhalí.

Zrejme sa im nedarí dostatočne napĺňať ich zámer, pretože sa o našom nešťastí sa chcú s nami porozprávať aj telefonicky. Sú ústretoví, naše nešťastie im trhá dušu a všemožne sa snažia o naše dobro. Zatiaľ, im evidentne, chýbajú jazykové znalosti, poprípade miestni "spolupracovníci". Konverzáciu vedú v angličtine a priznajme si, na Slovensku im to sťažuje "podnikanie" minimálne u staršej generácie s nižším ukončeným vzdelaním.

Prišli aj na mňa. Zazvonilo mi slovenské telefónne číslo +421 904 269 111. Nie je na ňom nič podozrivé. Prijal som hovor, pretože keby som prijímal len známe čísla, ušlo by mi mnoho dôležitých vecí. Na opačnej strane sa ozvala dáma s príjemne chrapľavým hlasom v anglickom jazyku. Z pridružených šumov bolo evidentné, že hovor ide cez satelit. Hneď z kraja sa pustila do vysvetľovania, že sa so mnou chce porozprávať o mojom počítači. Na toto moja angličtina bohato stačila a zrušil som ju okamžite. Je to jediné riešenie, aj keď sa musím priznať, bol to hlas pre dámu minimálne zaujímavý. Stačí troška nepozornosti, poslucháča učičíka a môže sa to nepríjemne prejaviť na mesačnej faktúre. Som zvedavý, ako bude vyzerať tá moja, aj keď pravdepodobne to nebol cieľ hovoru.

Súčasne som si spomenul na dotieravú, opakujúcu sa správu, ktorú mi za posledné dni už niekoľkokrát ukazovala manželka. Obsah hovorí o "veľkom zavírení telefónu" z pornostránok. Chrapľavá dáma zrejme smerovala presne k tomu, keby som ju nechal hovoriť ďalej.

V dobrom chcem varovať spoluobčanov, nedvíhajte číslo, ktoré som uviedol vyššie. Sú za ním šmejdi a ich podvody. Zároveň chcem vyzvať mobilných operátorov na blokovanie tohoto čísla.