Poradcovia vlády na výplatnej listine pharma - firiem, alebo len zlý sen ?

Analytik a lekár, p. Mesík, poskytol rozhovor pre portál TOP. Čítal som to s otvorenými ústami a neviem, čo si mám myslieť o jeho slovách. O vláde si už svoje myslím. Link je nižšie.

Áno, som nahnevaný a nie málo. Vnuk leží s vysokými horúčkami po tom, ako mu po testovaní antigénovým testom vyšiel negatívny výsledok. Hneď nasledujúci deň mal teploty okolo 39 °C, namerané maximum bolo 39,1 °C. Od malička mával pri častých angínach vysoké teploty, preto je možné domnievať sa, že jeho imunita nie je práve najdokonalejšia. PCR - test potvrdil Covid - 19.

Imunita je jedna vec, test, ktorý privádza do zúfalstva všetkých schopných ľudí, ktorí sa snažia o relevantné výpočty pre stanovenie štatistického vývinu chorobnosti, je vec druhá a tragická. Nemajú žiadnu šancu, pretože chaos nie je súčasťou štatistiky, ani logickej matematiky. Ako spomína p. Mesík, chaos nás v tomto momente už mohol stáť stovky miliónov eur za nákup nespoľahlivých testov a čo je horšie, stojí nás to tisíce životov.

Vnuk je dôkazom toho, že antigénové testy sú šmejd a navyše certifikáty nikto nekontroluje či ho máte, alebo nemáte. Tak načo chodím každú nedeľu na test ? Obrazne, namiesto do kostola a potom do krčmy, ako je to na Slovensku zvykom na vidieku od pradávna, sa chodíme testovať. Následne na to si v utorok sadnem do auta a precestujem pol Slovenska bez toho, aby o mňa niekto zakopol. A to moja ŠPZ vyzerá inak ako tie na východe Slovenska.

Pravdivosť slov p. Mesíka nedokážem posúdiť. Nie je však nekompetentný hlupák a viem si len veľmi ťažko predstaviť vyjadrenia, ktoré by sa aspoň čiastočne nemali zakladať na reálnych základoch. To, čo povedal, sa vymyslieť nedá. Je reálny predpoklad, že sa Matovič zahráva so životmi obyvateľstva. Tu je adresa rozhovoru :

https://www.topky.sk/cl/10/2061741/Analytik-Mesik--To--co-vlada-predviedla-s-ivermectinom--je-len-sabotaz-

O nekompetentnosti Matoviča som už písal. Boli to moje osobné výstrely do tmy ale denno - denne som viac presvedčený o tom, že pravdivé. Dnes sa už situácia výrazne zmenila. Všetky štáty robia pokroky, len Slovensko sa prepadá hlbšie a hlbšie do priepasti. Nesleduje sa nič spoľahlivo, nekontroluje, nedohľadávajú sa kontakty, proste chaos a anarchia.

Naozaj inej cesty niet, túto nekompetentnú vládu je nevyhnutné vymeniť čo najskôr. O žití a bytí nemôže rozhodovať neurotik a ako sa ukazuje rovnaký kšeftár ako jeho predchodcovia, ani bývalý muzikant v kostolnej kapele. Ja chcem z predsedu vlády a ministrov cítiť sálajúcú energiu a rozhodnosť. V rukách nás, ľudí, je rozhodnutie o tom, dokedy sa bude kšeftovať s našimi životmi.

Že by sa zase štrngalo ?