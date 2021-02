Dokument o španielskej chrípke - memento pre súčasnosť.

Dvakrát som si pozrel dokument o španielskej chrípke a musím konštatovať, že by ho mali vidieť všetci. Sme v identickej situácii ako svet v rokoch 1918 - 1920, len si to neuvedomujeme.

História vzniku pandémie H1N1 - Španielskej chrípky.

Farmár v Kansase ( USA ), údajný infikovaný "0", sa infikoval od svojej hydiny a v zápätí ho na jar roku 1918 povolali do armády. Vírus u hostiteľa zmutoval a v tábore sa od neho, zaradeného ako výdajcu stravy, infikovalo za pár dní asi 1000 vojakov, z čoho 38 zomrelo. Podozrenia šikovného táborového lekára na niečo neprirodzené, vypočuté neboli. Následne na to sa nalodili na cestu na európske bojiská. Loď bola preplnená, plavilo sa na nej 9000 vojakov. Kým sa doplavili do Európy, nakazilo sa vyše 1000 vojakov a loď doviezla aj okolo 100 mŕtvych. V Európe sa vírus začal šíriť z Manchestru extrémne rýchlo na kontinent všetkými smermi.

Vojaci z Fort Riley v Kansase ochoreli na španielsku chrípku na nemocničnom oddelení v tábore Funston

Ako sa stavalo k nákaze civilné obyvateľstvo ?

Civilné obyvateľstvo nevedelo s čím má svet dočinenia. Nikto nevaroval ľudí a nevysvetľoval, ako sa správať a chrániť pred nákazou. Ľudia sa zhromažďovali a navzájom infikovali. Priebeh ochorenia bol extrémne rýchly. Bežne sa stávalo, že zdravý silný človek zomrel na tretí - štvrtý deň po infikovaní. Paradoxne prednostne umierali silní jedinci s dobrým metabolizmom. Vírus spôsobil zahlienenie a zavodnenie pľúc s priesakmi krvi do dýchacích ciest a človek sa v podstate udusil krvavými hlienmi. Deti sa s vírusom dokázali vysporiadať a umierali omnoho menej ako dospelí. Musím poznamenať, že dobové zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Podiel vojnového stavu na fatálnych následkoch.

Armády sa správali ako za vojnového stavu. Neinformovali vojakov ani civilné obyvateľstvo o skutočnom stave pandémie. Vojaci boli v zákopoch natlačení na sebe. Ako inak, zatĺkali. Informácie o chorobnosti vojakov mohli mať strategický význam pre nepriateľa. Španielsko nebolo vo vojnovom stave, bolo neutrálne. Pandémia sa tu vyzúrila zvlášť výrazne a zároveň sa odtiaľ dostávali na verejnosť informácie o skutočnom stave pandémie. Preto sa ujal názov "Španielska chrípka" napriek tomu, že v Španielsku choroba nevznikla.

Vírus udrel v 4 vlnách, pričom prvá bola najslabšia. Mutoval a vrátil sa v omnoho agresívnejšej podobe. Nakoniec premorenie obyvateľstva dosiahlo takej úrovne ( údajne až 2/3 populácie sveta ), že sa už takmer nemal kto nakaziť. Vírus oslabol a vytratil sa sám od seba. Dokument uvádza 50 miliónov mŕtvych, internetové zdroje hovoria o 17 - 50 miliónoch, dokonca až 100 miliónov. Nikto nevie presne, koľko vojakov umrelo na zranenia a koľko na vírus. Mnoho ranených mohlo v skutočnosti skonať na vírus. Mortalita bola okolo 3 %. Najmenej postihnutou lokalitou sveta bola Čína.

Na you - tube som objavil video, ktoré využíva ukážky zo 60 minútového dokumentu, ktorý som si pozrel včera večer o 23.40 hod. druhýkrát. Adresa 15 min. videa : https://www.youtube.com/watch?v=MSal9wP5W4c

Spoločné znaky so súčasnosťou a zároveň rozdiely.

Základný vírus bol typu H1N1, pochádzajúci zo zvierat - hydiny. Aj Covid - 19 má údajne zvierací pôvod. My už máme vakcíny, vtedy žiadne neboli. Odborný komentár k dokumentu hovorí, že pandémia súčasnosti by nemala mať vyššiu mortalitu ako 1 %. Vtedy sa ľudia nechránili. Nepoužívali ochranné pomôcky, zhromažďovali sa bez obmedzení. Dokonca aj zdravotnícky personál v nemocniciach si nie veľmi uvedomoval situáciu. Výnimku tvoril malý okruh lekárov. Navyše nemali žiadne prostriedky na zmiernenie stavu chorých, preto sa nákaza šírila extrémne rýchlo. O cielenej obrane sa hovoriť nedá a mortalita dosiahla v priemere vyššie spomínané 3 %. Dnes vieme s čím máme dočinenia. Vieme sa chrániť ( ak chceme ), dokážeme sa vyhýbať davu ( tiež ak chceme ). Vieme urobiť cielené protiopatrenia ( ak sa na nich zhodneme ).

Keď si priebeh zosumarizujeme, najúčinnejšou obranou proti napadnutiu dýchacích ciest vírusmi je dôkladná osobná ochrana, minimalizácia pohybu a stretávania sa v skupinách, vyhýbanie sa uzavretým priestorom. Význam určite má dezinfekcia predmetov a priestorov, kde sú ľudia nútení sa pohybovať. Stretnúť infikovaného ešte neznamená nutne, že sa od neho musíme nakaziť. V rokoch 1918 - 1920 mal vírus voľnú cestu, cielená obrana neexistovala.