Naložte niekto odutému Matovičovi remeňom po holom zadku !

Vyzerá to tu ako v Taliansku. Odkedy si rozum pamätám, v Taliansku nebolo nič iné len vládna kríza, hádky v parlamente, camora, cosa nostra, n´drangheta a politické bahno.

Napriek tomu ekonomika ako - tak fungovala, pretože ju riadila na svoj obraz mafia. A tá má pravidlá podstatne tvrdšie, ako slovo nejakého "operetného" politika. Je potrebné poznamenať, že technicky zdatných vynálezcov a inovátorov má málokto viac ako práve Taliani. Aj preto prežili a prežívajú. Už roky sú časovanou bombou EÚ a balancujú na pokraji bankrotu.

Slovensko je na najlepšej ceste k talianskemu scenáru politickej kultúry a štátnosti. Koronavírus plní pracovnú náplň na 100 %. Ale čo to ostatné ? Ekonomika akoby ani neexistovala, pretože ak sa naskytne čas na nadýchnutie sa, páni sa nevyberane žerú ako psy.

Mimochodom, je čas na zmenu štátnej vlajky. Vlajka symbolizuje charakteristické rysy štátu a tie sa zmenili. Navrhujem pomer strán 3 : 5 zachovať, naše územie sa nezmenilo ( jediná vec, čo má trvácnosť ). Základná farba by mala byť ružová, v strede z hora dole dúha, vľavo od dúhy straka a v pravo pes. Zdôvodnenie : Kradneme ako straky, žerieme sa navzájom ako psy, chlastáme ako dúhy a potom všetko vidíme ružovo.

Nie je to nič navyše okrem toho, čo tu máme. Zlodejov ako maku, počet aktívnych alkoholikov stúpa ( ľudia majú pocit, že vláda ich zrádza, platí odveká pravda, že čím viac problémov a chudoby, tým viac alkoholu ), okrem hádok politikov v správach nie je nič iné a keď sa nechá počuť predseda vlády, akoby sa ozval anjel nevinnosti. Všetko je jasné, všade bol, všetko vie, všetko videl, chce len to najlepšie, ale ostatní sú tupí magori a bezmála 4000 násobní vrahovia. Tak prečo neprispôsobiť vlajku realite ?

Všetky príznaky ukazujú smerom k tomu, že život beží, firmy pracujú, produkujú a tovar je v pohybe. Stačí si trošku všímať hustotu dopravy. Podľa toho, čo som si všimol za posledné 2 - 3 týždne, na cestách výrazne zhustla doprava. Či sú to kamióny, alebo osobné autá. Tovar a ľudia sú v pohybe, pracujeme, produkujeme, predávame. Aspoň priemysel ide a to je fajn zistenie.

Dnes som absolvoval 300 km dlhú cestu ( podotýkam, že nutnú ) a môžem konštatovať, že na južnom ťahu, štátna cesta č. 50, smerom na východ od Zvolena, sa hustota dopravy zvýšila minimálne na trojnásobok oproti obdobiu spred 3 týždňov. Po novom roku sme sa síce trošku neisto, ale predsa len rozbehli. Napriek tomu, ako funguje ( presnejšie nefunguje ) vláda na čele s predsedom, ktorému by už konečne niekto mal naložiť remeňom na holý zadok ! Vezmite mu aj telefón a vymažte ho zo sociálnych sietí. Nadobro.

Nič rozumnejšie ma nenapadá, pretože to umrnčané, oduté a ješitné prezentovanie postojov je do očí bijúce ! Na to sa nedá pozerať už ani spoza obrazovky. Predseda vlády sa nezúčastní kreovania pravidiel fungovania štátu v krízovej situácii, pretože nechce byť podpísaný za prípadnými nesprávnymi rozhodnutiami !!! Toto je zlý sen ! Na čo vlastne prisahal ?

Chceme, nechceme, budeme svedkami talianskeho systému. Členovia vlády sa medzi sebou žerú a budú žrať a na prácu neostane čas. Nech si podnikateľský sektor poradí ako vie. Hlavne, že platí dane a odvody.