Nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci III.

V znamení aj tejto dobe poplatných slov Kefalína o absurdnosti, som sa rozhodol investovať. Nič horibilné, ale dlho som to zvažoval. Investícia sa predsa musí vrátiť v primeranej dobe.

Po skúsenostiach z posledného roka, keď som musel vymeniť niekoľko žiaroviek v dome, som sa rozhodol vymeniť klasické žiarovky za LED - žiarovky. Už niekoľko rokov som kupoval výhradne halogénové. Klasické s wolfrámovým vláknom sú v tejto dobe Bruselom odsúdené k zániku. Šetrenie drahým wolfrámom a možno aj jeho pochybná čistota, pasovali tieto klasiky do kategórie absolútny šmejd. V duchu pravidla "aká cena - taký tovar", som sa zase presvedčil, že čo je lacné, v konečnom dôsledku býva drahé. Halogénové sú niekoľkokrát drahšie ako čisto wolfrámové, ale ich životnosť nie je cene adekvátna.

S presvedčením správneho rozhodnutia som si vytipoval internetový obchod a vytvoril špecifikácie zákazky. Pridal som aj dve nástenné retro - svietidlá, ktoré "kupujem" už najmenej 5 rokov. Akosi sa v kamenných obchodoch netrafili tie dizajnovo správne ( až tak veľmi som za tým zase nechodil ). A tu, na prvý šup. Objednávka obsahovala spolu 26 žiaroviek niekoľkých typov, príkonov a svietivosti. Samozrejme, k tomu dve svietidlá.

Za žiarovky bez svietidiel som zaplatil spolu 87.- €, teda v priemere 3,35.- € za 1 kus. Halogénové stoja okolo 2.- € za kus. V porovnaní s cenami LED žiaroviek v kamenných obchodoch je to približne o 40 - 50 % lacnejšie. To je prvý moment, ktorý ma motivoval investovať do LED žiaroviek. Druhou stránkou veci je ich spotreba elektrickej energie. Zatiaľ to, samozrejme, nemám preverené, ale ak je možné veriť technickému popisu, potom 40 Wattovu klasiku nahrádza 5 Wattová LED žiarovka, 75 W klasiku nahradí 11 W LED, ktorá má deklarovaný ekvivalent 80 W.

Po inštalácii som zistil, že výber, predovšetkým svietivostí jednotlivých typov, som trafil takmer optimálne. Kde potrebujem silné biele svetlo, tam sa musí uvažovať so svetelným tokom nad 1000 lumenov ( lm ) a 3000 K ( Kelvín = teplota, intenzita farby svetla je ekvivalentná intenzite farby svetla, vyžarovanej z pevného telesa o danej teplote ), 800 lm a nižšie do 470 lm sú žlté odtiene pri 2700 K, ktoré sú pre oči príjemnejšie. Pod 470 lm a 2700 K by som si parametre nevyberal.

Je potrebné poznamenať, že inak svieti 7 W, 2700 K a 470 lm ( E 14 "tvar plameňa sviečky" je takmer biela ) ako 5 W, 2700 K a 470 lm ( príjemné žltkavé svetlo, vhodné do obývačkových lustrov, napr. 6 ks ). V tejto kombinácii je spodná hranica únosnosti práve tých 5 W, 2700 K a 470 lm. Na osvetlenie kúpeľňového zrkadla, napríklad, sotva postačuje "nastrkovacia" plochá žiarovka 3 W, 2000 K a 470 lm. Je to iba taká "svätojánska muška". Opačný extrém je 15 W, 1350 lm a 4000 K, to je ekvivalent klasickej 100 W žiarovky. Pod touto je možné robiť hoci aj hodinársku prácu. Blíži sa dennému svetlu, ale zároveň na oči pôsobí trošku dráždivo.

Pre príjemnejší pocit z tzv. "mäkšieho svetla" som si vyberal výhradne "mliečne" prevedenie žiaroviek.

Očakávam pokles spotreby elektrickej energie na svietenie o cca 80 %. Deklarovaná životnosť kvalitnejších LED žiaroviek je až 15 rokov. Tomu celkom neverím, ale ak to bude len 5 rokov, potom sa táto investícia vysoko vypláca. Investícia by sa na poklese spotreby elektrickej energie mala vrátiť do 2 rokov. A to som nezapočítal spotrebu halogénových za 2 roky.

Toto je môj optimistický pohľad a presvedčenie, že investovať sa má v čase krízy ( tá nami lomcuje ako uragán a ešte len bude ). V tomto momente som so sebou spokojný. Dom je osvetlený omnoho príjemnejšie pre oči a LED ekvivalenty ku klasickým žiarovkám poskytujú intenzívnejšie svetlo ( máme viac Luxov ). Priznám sa, že s iným pocitom rozsvecujem luster v obývačke, keď viem, že konzumuje 30 W ( 6 x 5 W ), namiesto pôvodných 240 W. K úplnej spokojnosti ešte chýba ročné zúčtovanie od SSE v súlade s očakávaniami a overenie životnosti LED žiaroviek. Nechajme sa prekvapiť...