Dnes "Ohromujúce zistenie", pred 80 rokmi sedliacky rozum.

Profesor Massimo Riccaboni zo školy Scuola IMT Alti Studi v talianskej Lucce prišiel na spásonosnú myšlienku. Nápad je bombasticky prezentovaný na portáli TOP, ale priniesla ho doba a bdelý profesor.

Nie som si istý, či je to tá najbombastickejšia správa, pretože informácie takéhoto charakteru sa objavili aj koncom minulého roku. Ani v najmenšom ma nenapadá znižovať hodnotu nápadu uvedeného pána profesora z Talianska. Autorom nápadu mohol byť už minulý rok skutočne on. Možno iba portál TOP sa budí opakovane.

Naopak, chcem ho vyzdvihnúť. Niekto tu skutočne myslí a má snahu využiť existujúce informačné technológie a sociálne siete na skutočne užitočnú vec. Chceme - nechceme, priznajme si, že sociálne siete v súčasnej forme napáchajú viac škody ako úžitku. Detaily nechcem rozvádzať, nech sa každý nad tým zamyslí. Ja mám na to takýto názor.

Pán profesor zistil, že ešte pred prepuknutím pandémie v Európe sa na sociálnych sietiach roztrhlo vrece s výrazmi vo vyhľadávačoch ako "zápal pľúc", "suchý kašeľ" a podobnými. Nič oficiálne sa nedialo, úrady neriešili vírus, ale ľudia už pociťovali nezvyklé ťažkosti niekoľkonásobne frekventovanejšie, ako po iné roky v identickom období.

Pre budúcnosť navrhuje, aby sa sociálne siete využívali aj na vyhodnocovanie varovných signálov ( obsah komunikácie vždy vypovedá o aktuálnom stave a ponúka indície ).

Super ! Riešme, presnejšie IT odborníci nech pracujú. Bude to v prospech ľudstva a sociálne siete konečne budú na niečo užitočné.

Pred 80 rokmi neboli žiadne sociálne siete. Ako - tak ucelené informácie skladali kryptológovia zo zachytených útržkov rádiovej komunikácie. Bola vojna, špionáž kvitla. Schopní ľudia už vtedy vedeli, že : "Ak má miestna kapela na sobotu zákazku a niekto v piatok vykúpi všetky kvety v miestnom kvetinárstve, v sobotu bude s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote svadba". A nežení sa miestny bezdomovec. Kde by vzal na tú parádu ?

Takto nejako vysvetľoval kryptológ americkej admiralite, prečo japonské námorníctvo chystá útok práve na Mydway. Poslúchli ho ( iba tí chytrejší, vo Washingtone najprv o tom nechceli ani počuť ), stiahli tam svoje lietadlové lode a bola to trefa.

Japonci pred útokom na Pearl Harbor nasadili do miestneho kaderníctva špiónku. Veľmi účinné. Veď posúďme. Príde znudená panička vysokého dôstojníka námorníctva a chce si nechať spraviť super účes. Predsa bude veľká sláva, zajtra sa vracia lietadlová loď XY a ten môj je na nej dôstojník. Bude doma celý mesiac, až potom znovu vyplávajú. Vraj sa loď musí opraviť. No nie je to super ? Ohromná loď, posádku tvorí viac ako 2500 námorníkov a tie lietadlá, vyše 50 kusov...Veľmi sa teším !

Čo viacej potrebuje špión ? Veď to sú strategické informácie ! Dôstojník sa v spálni zahral na "niekoho", ale keby vedel, kde sa jeho čísla a dáta dostanú...

V podstate ide o to isté, či so sociálnymi sieťami alebo bez nich, zber a vyhodnocovanie dát, ich charakter a obsah. Spôsob ich získavania bol a je adekvátny dobe a možnostiam. A tie dnes máme na inej úrovni.

Dnes sme znovu vo vojnovom stave, s vírusmi. Ako tak sa na to pozerám a čítam články, táto vojna sa len tak skoro neskončí. Zdoláme jeden, vyrastú ďalšie dva. A práve takýchto pánov profesorov potrebuje ľudstvo ako soľ. Internet tiež nevznikol na účel, na ktorý sa transformoval. Vedcom v Cerne sa zunovalo zdĺhavo čakať na informácie od kolegov, tak si poradili. Urýchľovač má 22 kilometrov a im by nepomohli ani kolieskové korčule, ktoré svojho času používali poslíčkovia v Pentagóne.