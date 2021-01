Kollár obhajuje svoje podnikateľské záujmy a kamarátku - papaláš na druhú.

Braňo Závodský dnes spovedal Borisa Kollára. Prejavil sa ako arogantný papaláš a podnikateľ. Akoby morálne povinnosti ani nevnímal. My, občania, sme na tom inakšie, o čom som sa aj ja presvedčil.

V minulosti som sa vyjadroval na jeho adresu v zmysle, aby sa pekne potichu pobral zo svojej funkcie ( viď súvisiace články ). Dnes ma znovu presvedčil o tom, že by tak mal učiniť čo najskôr. Je arogantný, bez citu k spoločenskej situácii a zubami - nechtami si obhajuje svoje podnikateľské činnosti.

V čase nehody bolo jeho auto riadnym účastníkom cestnej premávky. Nehodu síce zavinil iný vodič, ale to ešte neznamená, že má právo z tohoto dôvodu zo seba robiť obeť. Odvolávať sa na ťažké následky a robiť zo seba chudáka, ktorý nemohol reagovať na štvavú kampaň z médií a útoky opozície. A klame, pretože 10 dní nebol mimo, ako sa obhajuje. Zabudol sa na vec pozrieť z inej stránky. Keby nebral pasažiera ako taxikár, nestane sa to. Nikdy by sa nestretol s dotyčným nepozorným vodičom. Silne veriaci by povedal, že to bol Boží trest !

Sestričkám sa ospravedlniť odmieta, nevedno prečo, nevysvetlil. Nech sa udialo čokoľvek, chlap je chlapom pre iné veci, nie ako si zrejem Kollár myslí. Nakoniec, ani všetky ženy nemôžu byť na obraz jeho rodiny...

V súvislosti s epidemiologickou situáciou v danom čase zabudol, že pasažierka mohla byť bezpríznakovým prenášačom vírusu. O tom v jeho tendenčnej, skôr "neodpovedi" ako odpovedi na otázku B. Závodského, nebolo zmienky ani náznakom.

Ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov, bolo a je jeho prvoradou povinnosťou, brať na zreteľ okolnosti a aktuálnu situáciu v krajine a až potom sa starať o svoje podnikateľské záujmy. V súvislosti s otváraním lyžiarskych stredísk v decembri sa vyhovára v zmysle, že čo nie je zakázané, to je povolené. Má v sebe vôbec niečo iné ako peniaze ?

Fakt je, že informačná neschopnosť vlády zapríčinila nejasnosti. Minister dopravy sa vyjadril v tom čase tak, že tomu nikto jednoznačne neporozumel. Kollár strediská otvoril, lebo údajne neboli ani zatvorené. Prvé boli podnikateľské záujmy. Zase len peniaze !

Suma - summárum, na otázky z týchto oblastí neodpovedal nielen uspokojivo, ale očividne sa vykrúca, vyhýba priamej odpovedi a robí zo seba martýra. Ani náznakom nie je tým, za koho sa vydáva, priameho človeka. Naopak, je pokrútený podľa toho, čo a ako mu vyhovuje. A všetko je v najlepšom poriadku. Psy brechajú a karavána ide ďalej...

Radový občan pritom naráža na obmedzenia ako na mantinely. Moja posledná skúsenosť sa mi vryje do pamäti nadobro. A som o tom presvedčený, že koho postihla tá smutná udalosť, že musí v týchto dňoch organizovať pohreb najbližšieho, predovšetkým na vidieku, kde sú miestne zvyklosti železnou košeľou, má ťažké myšlienky. A Covid v tom ani nemusí byť. Nie len zo straty najbližšieho, ale aj zo zabezpečenia dôstojnej rozlúčky, ak nechce nič porušiť a zosnulého nenechať zahrabať bagrom.

Predvčerom som pochoval mamu a na konci dňa som ďakoval Bohu, že to mám za sebou. Pritom do kostola nechodím. Starosta aj správca cintorína mi vysvetlili situáciu ( konali si svoju povinnosť, neprotestoval som ) ľudia sa navzájom upozorňujú na predpisy, čo je pre všetkých dobré. Ostanú však nepríjemné spomienky.