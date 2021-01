Sulík vyhlásil vojnu občanovi Slávikovi - konečne !

Aktuálne platný Stavebný zákon poskytuje široké možnosti zasahovania do stavebných konaní a toho sa chytil aj občan Slávik. A nie je sám.

Ako sa vyjadril minister hospodárstva, založil si na tom živnosť. Doslovne. Za ústupky, rozumejme tomu tak, že za ustúpenie od napádania priebehu stavebných konaní po celom Slovensku si potom pýtal pre svoje pochybné združenie finančné príspevky, poprípade tlačil developerov do nezmyselných činností navyše.

Pokiaľ by sa občan Slávik obmedzil na naozaj korektný priebeh stavebného konania a bdelo sledoval dodržiavanie litery zákona, plne by som s jeho činnosťou súhlasil. To by však znamenalo iba náklady, ktoré by sa mu nikdy nevrátili. Nikto ho predsa o takúto dozorujúcu činnosť nikdy nežiadal. Nie je a nikdy nebol účastníkom žiadneho stavebného alebo územného konania zo zákona. Využíval len právo občana vyjadriť sa ku konaniam.

Keďže u nás je voči zmenám zakódovaný prirodzený odpor, účastníkom konaní, ktorí sa zo zákona vyjadrovali ku konaniam, sa jeho iniciatíva veľmi hodila. Nikto však netušil, že on v pozadí zachádza omnoho ďalej a v podstate vydiera developerov a vôbec investorov. Minister Sulík sa rozhodol stúpiť mu na otlak a podal trestné oznámenie pre marenie stavieb. Na jeho adresu sa vyjadril nasledovne :

"Je to človek, ktorý vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a blokuje stavby, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie," uviedol minister s tým, že jeho požiadavky sú typu fontánka na streche, stromy na parkovisku či konkrétny použitý špeciálny materiál. "Splňte alebo zaplaťte," dodal Sulík na margo Slávikovej stratégie.

Mám skúsenosti z môjho aktívneho života so zoznamom pripomienok občana Slávika ku konkrétnemu stavebnému konaniu. Nemalo to nič spoločné so zdravým rozumom, ani so snahou dodržiavať literu zákona. Naozaj "vychytávky", len aby investor krvácal ešte pred stavbou. Neobhajujem nepoctivcov, investorov, ktorí sa hlava - nehlava snažia presadzovať svoje záujmy na úkor občanov a infraštruktúry. Ale pokiaľ ide o nové pracovné miesta a k tomu ešte v chudobnejších regiónoch, potom je na zváženie, či dovolíme takémuto deštrukčnému a vydieračskému elementu hrať prvé husle.

Poznám aj takých investorov, ktorí ustúpili od zámerov, alebo veľmi váhajú, či ísť do toho. V hre sú síce pracovné miesta ale ten prirodzený odpor voči zmenám a občan Slávik ich výrazne znechucujú. Možno si niekto spomenie na španielsku firmu spred pár rokov, ktorá chcela pri Prešove postaviť zlieváreň zliatin hliníka. Ľudia proti investorovi vyšli do ulíc. Ustúpil a postavil firmu pri Komárne, alebo Štúrove, už si presne nespomínam. Nikomu to nevadí a majú prácu. Dnes je možné technicky zvládnuť aj metalurgickú prevádzku uprostred sídliska tak, že ľudia ani nebudú vedieť, čo sa tam robí. Videl som mnoho zlievární a musím povedať, že sú aj také, v ktorých je čistota a poriadok na úrovni slabšej nemocnice. A toalety sú čistejšie ako niektoré nemocničné. Na Slovensku, samozrejme.

Úradníci sa často báli a boja držať stranu investorovi, nakoľko nájsť nedostatky je možné vždy, aj pri najlepšej snahe o poctivý projekt. Občan Slávik na tom budoval svoju kariéru. Dokázať každému, ako sa to nedá, nie je to v súlade s environmentálnymi požiadavkami a ako sa snaží investor protizákonne minimalizovať náklady.

Poznal som aj iného, vysoko aktívneho človeka v tomto smere. Keďže notoricky prepadával vo voľbách primátora, využíval využiteľné. Dával si vyhotovovať kópie zo všetkej dokumentácie k aktuálnym stavebným konaniam. Pracovníčka stavebného odboru pracovala na skrátený úväzok, preto jej pracovný čas na 50 % zabralo kopírovanie dokumentácie. Síce za zákonnú úhradu a v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ale čo z toho, keď v čase kopírovania nerobila - nemohla robiť - to, čo mala. Dotyčný sa potom "na Slávika" vŕtal, burcoval a znepríjemňoval život všetkým. Mstil sa sokovi - primátorovi - v súlade so zákonom.

V tejto veci ministrovi hospodárstva držím palce ! Deštrukčné a vydieračské elementy je nevyhnutné poslať kade ľahšie. Mnohým sa uľaví, ak tento bezcharakterný vydierač a exhibicionista pôjde do zabudnutia.