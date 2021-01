Nevideli Ste niekto môjho Navašského tlmočníka ?

Aj dôchodca si musí zabezpečiť živobytie a niektorí máme aj možno nemilé neodkladné povinnosti, nezávislé od situácie, ktorých riešenie táto doba výrazne komplikuje.

Či chcem, alebo nie, musím cestovať v pravidelných intervaloch cez 5 okresov. Komplikácia, ktorej pozadie je na dlhé rozprávanie a nie je mi milá akože sa volám Jano. Nakoniec, nie som si istý, či je v tomto prípade vhodné zachádzať do detailov. Nech by bola situácia hoci aj štandardná, bez hrozby nákazy, musel by som to robiť. Tak sa rodinná situácia vyvrbila a ja s tým nič nenarobím. Musím ju riešiť bez ohľadu na okolnosti a vzdialenosti.

Doteraz som si zabezpečil prostredníctvom cieľového obecného úradu potvrdenie o nutnosti presúvať sa. Pre prípad, keby ma po ceste kontrolovala policajná hliadka a právom by bola zvedavá, čo robím s mojou ŠPZ niekde v katastri tretieho, štvrtého, alebo piateho okresu. Úradný doklad by doteraz situáciu riešil. Aspoň som si to doteraz myslel. Nekontrolovali ma nikdy, tak si to myslím stále. Ale čo ďalej ?

Nech sa pokúšam akokoľvek sústredene vydedukovať z dostupných informácií súvislosti pre zadefinovanie mojich možností, nedarí sa mi to. Nemôžem si nič naplánovať v predstihu, pretože neviem čoho sa držať. Už som si začal namýšľať, že som nejaký vadný a nedokážem čítať medzi riadkami ( čo nemusí byť nutne nemožné, som len človek ).

Vláda sa celé dni škriepila o "konečné riešenie". Pripadalo mi to tak, že sa rokuje dovtedy, kým oponenti celoplošného testovania nepadnú vyčerpaním a potom nebude mať kto oponovať. Nakoniec vraj rozhodnutie vzniklo, niečo pomedzi zuby precedili, ale mne, bežnému smrteľníkovi to nič konkrétne nehovorí. Čoho sa mám držať a plánovať si moje týždenné povinnosti nepracovného charakteru dopredu, pretože to robiť musím ?

V mojom malom zúfalstve som dostal nápad. Navašský tlmočník by situáciu riešil. Vláda musí komunikovať v nejakom inom jazyku, keď Slovač je so svojimi schopnosťami vnímania vedľa. Viem, že niektorým nepomôže nič, je potrebné ich nasmerovať na tvrdo, ale väčšina by pochopila, keby bolo čo.

Keď americká armáda počas II. svetovej vojny v Pacifickom pekle použila túto lesť, aj šikmookí boli vedľa. Zafungovalo to tak dokonale, že sa musela hanbiť aj Enigma. Tlmočníci boli podstatne rýchlejší. Slabinou projektu bolo, že navašského tlmočníka bolo ťažšie ochrániť pred guľkami a granátmi. Navyše potreboval vojenský výcvik, nezlomnú odvahu a odhodlanie byť nápomocný za každej situácie, vždy byť v prvej línii. A že aj v Pacifiku to bolo často peklo, o tom niet pochýb.

Nuž, čo tam po nejakom Pacifiku, veď peklo máme už aj tu. Mrazy nič nezmenia. Prikladá sa statočne už aj v parlamente a na vláde sú kuričmi takmer všetci. Že by prešli rekvalifikáciou u pána ministra Budaja ? Jeho svojho času súdruhovia odložili do kotolne, nemal na výber.

Presne tohoto človeka hľadám, môjho Navaha, on mi možno pomôže. Pretože ak finálne informácie vytasia na verejnosť aspoň dvaja členovia vlády, už to to isté nebude. A Boh ochraňuj Slovač, ak sa predseda vlády rozhodne informovať aj na sociálnych sietiach. Potom je chaos istý, ale ja musím svoje veci riešiť aj napriek tomu. Kde je môj Navašský záchranca ?