Ešte niekto pochybuje o nutnosti výmeny predsedu vlády ?

Jeho výroky a nápady tvrdošijne smerujú k utkvelej predstave, ktorú nedokáže pustiť z hlavy napriek nesúhlasu väčšiny. Niečo mi to veľmi pripomína.

Svojho času som mal dočinenia s dyslektikom. Táto porucha je definovaná ako zhoršená schopnosť dieťaťa naučiť sa čítať a písať. Nie je to porucha intelektu, ale forma genetickej poruchy, ktorej mechanizmus vzniku nie je známy. V dospelosti sa táto porucha nevytratí úplne, ale dokáže dotyčnému spôsobovať problémy v koncentrácii na písaný text. Obyčajne nedokáže, alebo len veľmi obtiažne, sledovať a dať do súvislostí text väčšieho rozsahu.

Moje negatívne skúsenosti sa okrem nutnosti prispôsobovať písomnú komunikáciu na veľmi obmedzený rozsah prejavovali v tom, že dotyčný sa vehementne upínal na jednu myšlienku a tú pravidelne predkladal, hoci len ako konštatovanie. Väčšinou sa o predkladanej myšlienke diskutovalo dovtedy, pokiaľ sa v nejakej forme nerealizovala, aj keď obsah realizácie v konečnom dôsledku vyznel inak. Musel, pretože základná myšlienka bola úplne mimo, nepraktická utkvelá predstava.

A tu je podstata nadhodeného problému. Predseda vlády sa s utkvelou predstavou úspechu upína na plošné testovanie celej krajiny. V prospech tejto myšlienky hovorí pseudoúspech, ktorý sa číselne a graficky javí pozitívny. Áno, pseudoúspech, pretože sa po prvom plošnom testovaní odchytilo mnoho pozitívnych prípadov, ale v zápätí sa počet nakazených v dôsledku uvoľnenia obmedzení rapídne zvýšil. Obrovské úsilie desiatok tisícov realizátorov, predovšetkým pod taktovkou samospráv, vyšlo do stratena.

Aj ja som sa išiel s radosťou testovať, využil som to dvakrát, hoci som patril medzi pochybovačov o našej schopnosti logisticky zvládnuť megaakciu. Povedzme, že vďaka samosprávam bolo testovanie úspešné, presnejšie dosiahli sme pseudoúspech. Hasili sme a tvárili sa blažene z dosiahnutých čísiel ! Na pár krátkych dní. Bol to pokus, ale zároveň v takom rozsahu omyl, ktorý by sa v rovnakej forme nemal zopakovať. "Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš".

Dnes sa predseda vlády chce znova vydať na ťaženie a teraz sa už ani netají zaťažením samospráv na tvrdo ! Ani omylom nespomína, za čo to samosprávy vykonajú a absolútne ignoruje ľudské sily totálne preťažených zdravotníkov. Bežná zdravotná starostlivosť je v tomto momente už dlhodobo zanedbávaná a bola by ešte viac.

Okrem neho situáciu, súvislosti a poznatky z iných krajín vnímajú všetci. Len on nie. Do bodky a do písmena, ako môj dyslektik. S obyvateľstvom hrá hazardnú hru, ktorá nemôže dobre dopadnúť. Nájde sa dosť odvahy v koalícii vysvetliť mu, že jeho prešľapy nás môžu stáť budúcnosť ? Minister financií už utratil pár slov o hraničnom zaťažení štátneho rozpočtu. Nech sa hrá na sociálnych sietiach ďalej, nedozrel na túto funkciu a nesmie rozhodovať o našej budúcnosti samostatne. Nájdite mu iný piesoček a na straníckeho bossa sa môže hrať ďalej.

U mňa to poistky vyrazilo už dávno a nie som sám. On nemá na to gule, aby ihrisko vypratal sám od seba. Páni koaličníci, zasiahnite, pokiaľ nie je neskoro !