Matovičove propagačné očkovania a zľava 90 % na tovar.

Výrazne odlišné veci, ktoré majú mnoho spoločného. Poznáme lákavé ponuky na zľavy, ktoré začali v deväťdesiatich rokoch 40 % predajnými zľavami. Pamätám sa, ako to zafungovalo.

Bolo to niečo dovtedy nevídané ! Taká zľava, to je obchodník, ide ľuďom po vôli ! Nadšené komentáre sa ozývali z každej strany. Ľudia si navzájom dohadzovali najnovšie akcie. K stratégii sa postupne pripojili takmer všetci obchodníci ( okrem potravín ) a ponúkané zľavy sa vyšplhali až na 90 %. Aj s takýmto nezmyslom sa už dnes môžeme stretnúť. Nakoniec prečo nie. Nezákonné to nie je a obchodník nie je zodpovedný za neznalosť základnej matematiky u zákazníka. A šikovne využíva prvky stádového efektu.

Z krátkozrakého marketingového hľadiska majú propagačné očkovania na dennej báze rovnaký význam ako 90 % zľava na tovar. Časť populácie sa na to môže nachytať, ale to je asi tak všetko. Bolo by veľmi naivné očakávať, že keď zaočkujeme všeobecne známych športovcov alebo hercov, ktorí sa tešia širokej popularite, potom sa pôjde dať zaočkovať ich kompletný fun klub.

Ak by to malo fungovať, potom Petra Vlhová, Marek Hamšík a Marian Hossa by zabezpečili bezvýhradné zaočkovanie súťažných aj rekreačných športovcov, Ján Pisančin ( Ander z Košíc ), Štefan Šafárik a Jozef Vajda by hravo zlomili ten zbytok. Pochopiteľne, ostatní, či športovci alebo umelci, ktorých kvalita a popularita je verejne uznávaná, nech mi odpustia, nie je možné všetkých menovať.

Krátkozraká a naivná stratégia nemôže viesť nikde. Spôsobí pochybnosti, dohady a v konečnom dôsledku len chaos, vytvorí živnú pôdu pre špekulácie. S týmto vírusom nie je možné hrať ruskú ruletu. Už je tu priveľa dôkazov o jeho zákernosti.

Pred zahájením očkovacej kampane bolo psiou povinnosťou ministerstva zdravotníctva vypracovať strategický plán a zverejniť ho. Plán mal obsahovať postupnosť očkovania osôb podľa ich dôležitosti pre zabezpečenie všetkých funkcií štátu. Patrí k tomu samozrejme aj neodmysliteľná kontrola.

Aféra "Cibuľková" je dôkazom neexistujúceho systému. Verejný dokument s presným stanovením právomocí a zodpovedností očkovacích teamov by tomu dodali vážnosť a stanovili presné mantinely. Prevencia neexistuje, najprv sa niečo musí stať, aby sa zodpovední začali správať ako zodpovední.