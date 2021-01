Chlapci moji zlatí ( Igor a Richard ), vy máte veľké šťastie.

Áno priatelia a to hneď dvakrát. Mali by Ste na to spozornieť, pretože šťastie nepostretne každého bežného smrteľníka ani len jeden krát.

1. Mali by ste blahorečiť všetkých IT ( informačné technológie ) mysliteľov a realizátorov sociálnych sietí. Dali Vám do ruky hračky, o akých sa ešte toť nedávno nikomu ani len nesnívalo. A Vy obidvaja Ste sa namotali ako zlatokopka na tlstú peňaženku. Pred tridsiatimi rokmi si politici museli svoje účty vybavovať zoči voči, čo predpokladalo určitú kuráž. Príkladom je Vladimír Mečiar, ktorý v priamom prenose naložil televíznemu štábu. Nepáral sa ani sekundu a iba za "drzú" otázku. Poprípade sa na adresu iného vybliakať na tlačovke. Ale toto je čo za mores, kydať z obývačky bez rizika úrazu ? To sa potom píše...vraj gentlemani...

Nech sa snažím akokoľvek si spomenúť, na tlačovkách sa len ojedinele stalo, že si politici niečo odkazovali, poprípade si navzájom strieľali do kolien. Myslím tým, pochopiteľne, na koaličných partnerov. Vy dvaja sa vymykáte akejkoľvek štatistike, zvyklostiam, politickej kultúre a predovšetkým zdravému rozumu. Zobral Vám niekto hračky ? Kúpim Vám nejaké dobré Lego. Starší typ, so skrutkami M3. Garantujem Vám, že keď namiesto vypisovania bezduchých statusov začnete skladať a hlavne tvoriť modely z tejto skladačky, o skrutkách sa Vám bude aj snívať, ale budete mať čistejšie hlavy a prispeje to k bezškodovému priebehu dňa. A niečo hmatateľné vyrobíte, ak nie Ste manuálne a technické drevá. Ale takto, pichať si navzájom vidly do zadku, kto to kedy videl ?

Asi Ste zle pochopili dobu. Alebo Ste si nestihli všimnúť, že sedíte vo vláde, ktorú si ľudia rozhodne nepredstavovali ako pioniersku skupinu ? Veď sa pomaly podobáte Blahovi. A to Vám môžem rovno od pása, umelec je, preveľký, kto sa mu na dostrel priblíži.

2. Máte obrovské šťastie, že sa pán Milan Markovič už nevenuje politickej satire s takou intenzitou ako za čias boxera a bezvýznamného podnikového právnika, Vladimíra Mečiara a ešte väčšie šťastie, že sme na Slovensku a nie v Maďarsku a Gejza Hofi už nežije.

Pre ozrejmenie, kto nepoznal Gejzu Hofiho na titulnom obrázku, ( na severe určite nikto ), tento komik nakladal komunistom vo veľkom štýle aj v čase totality. Aj sa ho súdruhovia v jeho mladosti pokúšali stíhať, ale ako jeho popularita rástla, mali strach z reakcie verejnosti. Asi najlepší zo svojich "show" situoval na psychiatriu a seba za pacienta. Nesvojprávny predsa za seba nezodpovedá...Ako 64 ročný sa druhýkrát oženil a za dva roky vo veku 66 rokov zomrel. Mal som ho veľmi rád.

Obidvom by sa veľmi dobre darilo a po témy by nemuseli chodiť nikde ani centimeter. Stačilo by im čítať Vaše statusy a chodiť s otvorenými očami a ušami. Páni Bratia by len tak chŕlili hity ( ako napr. : " Bella, Bella, Bellaaa...sypal zrno... prepeliciaaam... ). Úprimne by som sa čudoval, keby sa tejto príležitosti nechytil nejaký súci a disponovaný mladý divadelník s dostatočnou fantáziou. Ak sa nájde, rezervujem si miesto do prvej rady.

Veru tak, mládenci, nič rozumnejšie sa na Vašu adresu už v tomto momente nedá povedať a napísať. Predčili Ste všetky očakávania. Na tej srande je ale aj niečo veľmi smutného.

Svoje pubertiacke výlevy z pozícií najvyšších štátnych úradníkov vešiate na nos ľuďom v čase, keď máte na práci omnoho dôležitejšie veci. Poskytujete ovplyvniteľným návod na vypisovanie nezmyslov a tým na balamutenie hláv tých najviac ovplyvniteľných. Potom čo je ešte horšie, je tu zmienka o tisíckach mŕtvych. Kde to skončí ? Bude aj žaloba za nactiutŕhanie ? Každá sranda má svoje limity, potom srandou byť prestane.