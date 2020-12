Pomerov znalá časť populácie Slovenska chce "z hora" Novoročný darček.

Nie je to Silvestrovský vtip, ale výsledok šumov. Ako keď beží antivírus na počítači. Nevidíme ho, ale pracuje. V pozadí každý šepoce, ale nikto nič nahlas a zreteľne nevysloví.

Z ortodoxných Smerákov sa mi dvíha žalúdok. Juraj Draxler však 21.12.2020 vyslovil vetu : " Matovič a Kollár sú vydierateľní". Matovič pre psychickú labilitu a Kollár pre mafiánsku minulosť. V súčasnosti už asi všetci reálne uvažujúci občania vidíme, že na tomto vyhlásení je niečo pravdy. Opakujem, Smerácka slepota je mi odporná !

Preto od Vlády a Parlamentu za asistencie pani Prezidentky by si občania zaslúžili Novoročný darček v podobe výmeny predsedu Vlády a predsedu Parlamentu za silné a bezúhonné osobnosti s prirodzeným rešpektom, ktorí sa pod tlakom doby neposkladajú ako colštok a nebudú vo vládnej limuzíne voziť escort.

V jednom diskusnom príspevku na margo zverejnených fotografií tejto botoxo - silikónovej figuríny zo skladu predajne konfekčných odevov pod Vianočným stromčekom som sa dočítal, že vraj nie je ani veľmi drahá. Neviem čo tým chcel diskutujúci povedať, že by Kollár šetril ? Možné to je, vleky tohoto roku nesypú ako zvyčajne... Toľko peňazí však slečna nemá, za ktoré by som sa jej dotkol !

Iní píšu o dehonestácii odkazu Vianoc, s čím súhlasím. Otázkou ostáva, či slečna vie, prečo sú Vianoce Vianocami. Pôvodne som chcel uverejniť pre ilustráciu jej fotografiu spod stromčeka, ale uvedomil som si, že sa možno nájde ešte niekto, kto uvažuje podobne ako ja a preto ho nechcem iritovať.

Cítim sa do krvi urazený z neschopnosti tam hore rozoznať význam situácie v týchto pohnutých časoch a naďalej Kollára tolerovať v predsedníckom kresle. Vážení, nešepkajte za rohom, ale konajte zoči - voči a čo najrýchlejšie. Kollár musí pochopiť, že je hanbou Zákonodarstva.

Dejú sa tu veci, ktorých riešenie musí byť v rukách silných a skutočne vzdelaných ľudí bez černoty v ich minulosti. Ešteže máme nového Generálneho prokurátora. Mrazí ma, čo by sa dialo, keby pán 61 : 0 bol naďalej v úrade. Výkon spravodlivosti je naštartovaná nadmieru dobre. Zastrešovať ju na najvyšších postoch výkonných a štátotvorných inštitúcií môžu iba osobnosti, kvalitou odpovedajúce významu daných inštitúcií. Za peniaze kúpená politická moc je v ostrom kontraste práve s nastúpenou cestou obnovy právneho štátu.

Ak sa výkon spravodlivosti nemá minúť účinkom, pri takýchto mimoriadkach ( smrť generála Lučanského ma mrzí, prezumpciu neviny musíme rešpektovať a rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť, aj keď som len malý človiečik ) by sa očakávalo, že sa predseda vlády postaví pred verejnosť spolu s ministerkou spravodlivosti a odpovie aj na najnepríjemnejšie otázky politického charakteru pokojom angličana. Svojou prítomnosťou by iba podčiarkol, ako vážne berie vláda vzniknutý stav. Faktografia prislúcha ministerke. Ministerku predsa musí podporiť, ona ten stav nezavinila, aj keď sa nad ňou zmráka a ona tomu rozumie.

Som presvedčený o tom a zrejme to nevidím len sám, že sa predseda vlády zaoberá aj s omnoho bezvýznamnejšími vecami, nevynímajúc niektoré brakové statusy. Ja osobne by som napríklad nevybral za dodávateľa vládnych objednávok z môjho kraja nikoho ani v prípade, keby tovar dodal zadarmo. Už len z princípu. Aj v tomto smere sa podarilo na seba upútať negatívnu pozornosť.

Keď bolo možné zbaviť sa Fica za pochodu, rovnako sa musí dať vymeniť aj Matovič.

Pán Matovič, keby Ste priznal, že Ste nedorástol do pozície predsedu Vlády, dobrovoľne a organizovane uvoľnil miesto inému, vhodnejšiemu človeku, ja osobne by som to bral ako riešenie balastnej situácie s prehľadom a veľmi rozumne. Vaša osobnosť by u mňa neutrpela, nakoniec som Vás volil a bol by Ste mojim hrdinom daného momentu. Jednoducho tak to je a čím skôr to urobíte, tým viac to ocení mnoho občanov a dokonca si myslím, že aj časť opozície, ktorá je ako - tak pri zmysloch.

Pochopiteľne, Fico, Kaliňák a Blaha si to vysvetlia po svojom, ale psí hlas do neba neide. Ich názor je dôležitý asi tak, ako zábradlie na prízemí. Sami neveria tomu, čo vykrikujú.

Pellegrini má na mnohé veci rozumný pohľad ( tvrdí to aj politický komentátor Peter Tkačenko napríklad aj v komentári "Koalícia sa môže hanbiť aj potichu" ). Dokonca aj ja mám určité tiky sem - tam mu niečo uveriť. A určite inak by som sa na neho pozeral, keby sa odosobnil aj od pohrobkov Smeru tipu slizkého Rašiho. To sa ale zrejme nestane.

Ak bude pokračovať úpadok OĽaNO v tomto tempe, Sulík sa s Pellegrinim spojí bez váhania. Váš odchod z pozície predsedu vlády môže tomuto úpadku zabrániť a ušetriť koalíciu pred rozpadom. Sulík má v pokladaní vlády prax a ani druhýkrát váhať nebude. Nakoniec to nepriamo naznačuje, napríklad aj tendrom na testy. ( Vyhovárať sa na zadanie bolo v danej situácii úmyselné sabotovanie príkazu Predsedu vlády ! ) Predovšetkým, keď tým získa. Voľby nevyhrá, to som napísal už aj na inom mieste, ale táto svadba je veľmi pravdepodobná.

Po voľbách som tipoval, že vláde krk zlomí Kollár, ale zmýlil som sa. Ten sa bude držať ako kliešť aj za cenu ústupkov, pretože má priveľa viditeľných šrámov na svedomí, Sulík je ten, ktorý potrebuje umravniť a Vy, pán Matovič, na to nemáte.

Prosím Vás, dajte nám, občanom podobne uvažujúcim, ktorí sme Vám verili, takýto Novoročný darček. Budeme vďační ! Ja za seba určite, pretože na súčasný stav je pohľad veľmi smutný.