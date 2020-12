Antivakcinační konšpirátori, môžete začať s vymýšľaním haluzovín !

Zverejnenie vedľajších účinkov vakcíny proti Covid - 19 od spoločností Pfizer a BioNTech je vhodný vakcinačný argument. Paralen 500 mg je pri tejto vakcíne.... porovnanie nižšie.

Denné spravodajstvo včera večer avizovalo zverejnenie príbalového letáku vakcíny proti Covid - 19 od spoločností Pfizer a BioNTech. Nižšie sú uvedené štatisticky štrukturované vedľajšie účinky ( zdroj : portál TOP ).

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

miesto vpichu: bolesť, opuch,

únava,

bolesť hlavy,

bolesť svalov, bolesť kĺbov,

triaška, horúčka

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať najviac 1 z 10 ľudí)

začervenanie v mieste vpichu,

nevoľnosť

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať najviac 1 zo 100 ľudí)

zväčšené lymfatické uzliny,

pocit nepohody,

bolesť v končatine,

nespavosť,

svrbenie v mieste vpichu

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať najviac 1 z 1 000 ľudí)

dočasné jednostranné ochrnutie tváre

Neznáme (z dostupných údajov)

závažná alergická reakcia

Koniec citácie.

Na prvý pohľad sa zdá, že vakcína môže mať veľmi nepríjemné vedľajšie účinky. Nespavosť a predovšetkým jednostranné ochrnutie tváre, pôsobia na prvý pohľad frustrujúco. Ak však prečítame príbalový leták hoci aj z obyčajného voľne dostupného lieku, zistíme, že je to veľmi obdobné, ba dokonca horšie. Ja som si pre ilustráciu vytiahol možné vedľajšie účinky voľne dostupného lieku PARALEN 500 mg. Poznáme ho všetci. Ak hrozí vysoká horúčka, ani sa nezamýšľame nad nejakými vedľajšími účinkami a automaticky siahame na Paralen 500 mg ešte predtým, ako navštívime lekára. Ak ho vôbec navštívime. Mnohí sa liečime svojpomocne, pretože v každodennom zhone nemáme čas ani na lekára. Na problémy z prechladnutia pred liekmi uprednostňujú osvedčené homeopatiká tipu cibuľový sirup, cesnak s horúcim mliekom a medom, hriaté a pod. Pokiaľ to funguje, nič proti tomu. Nie každý sa ale vie s nimi stotožniť. Potom je na rade napríklad aj Paralen 500 mg. Nižšie je skopírovaná pasáž z príbalového letáku tohoto lieku. ( Zdroj : Internet. )

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela najčastejšie tváre (očí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče),

- závažná alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu (anafylaktický šok),

- bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka,

- závažné kožné reakcie – závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.

Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

• kožné alergické reakcie, vyrážka.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

• poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek,alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.),

• zúženie priedušiek (môže sa prejaviť dýchavičnosťou),

• žltačka (zožltnutie kože a očí).

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

• poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, .......

Z uvedeného textu je zrejmé, že niektoré možné vedľajšie účinky lieku Paralen 500 mg sú rádovo nebezpečnejšie ako u predmetnej vakcíny a Paralen 500 mg je v porovnaní s vakcínou potencionálny zabiják.

Tieto informácie by si mali všimnúť predovšetkým odporcovia vakcinácie. Ľudia, ktorí majú prehľad, poznajú mentalitu národa a majú skúsenosti s prácou s ľuďmi, vedia, že prvá reakcia na zmeny je vždy apriori zamietavá. Bez ohľadu na to, či si bežný smrteľník vôbec vie predstaviť, v čom spočíva predmet zmeny. Ľudia sa zmenám bránia, pretože zmena so sebou prináša nutnú zmenu aj v zabehaných rituáloch všetkých dotknutých. A to je práca navyše, na sebe, ktorá vždy bolí. V našom prípade sú bolesť, strach a následky z vyčíňania Covid - 19 omnoho citeľnejšie, ako bolesť z urazeného ega, bolesť z mobilizácie vlastných síl pre dosiahnutie cieľov zmeny, bolesť z nevyhnutnosti podriadiť sa požiadavkám v prospech celku, bolesť z domnelej straty prestíže.

"Kedy budú ľudia ľuďmi" ? My, obyčajní smrteľníci nimi musíme byť v prvom rade, pretože vládnutia chtiví tiežpolitici nám denno denne dokazujú, že od reality sú na 100 honov vzdialení. A od ľudí ešte ďalej.