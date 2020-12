"100 km od Bratislavy" - bol názov článku v časopise "Slovenka" pred cca 50 rokmi.

Spomenul som si na starý článok, ktorý bol inšpirovaný skutočnými udalosťami z Myjavských kopaníc. Dilema z očkovania proti covid 19 ho vysoko aktualizuje.

Obdobie "normalizácie" prinieslo okrem iného aj plošnú kontrolu aktuálnosti stavu očkovania obyvateľstva proti tetanu na základe zdravotných záznamov. Kto nemal platné očkovanie, bol pozvaný k svojmu všeobecnému lekárovi na podanie vakcíny. Nie každý si svoju povinnosť splnil. V duchu hesla : " Ak nepôjde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi", vyhľadali zdravotníci nezodpovedných obyvateľov sanitkou, za účelom nápravy benevolentnosti. Tak sa stalo, že navštívili aj ( dnes už nebohého ) Petra Pecňa, občana obce Krajné, časť Konkušova dolina. ( Meno som zámerne pozmenil ).

Obec Krajné bola v tých časoch stredisková obec, lokalitou medzi Myjavou a Piešťanmi. A nie hoci aká. Pravidelne oceňované roľnícke družstvo bolo výstavnou skriňou poľnohospodárstva s pridruženými výrobami, niečo na štýl Čubovho JZD Slušovice na Morave, iba v menšom, slovenskom vydaní. Tu sa chodili súdruhovia, počnúc Krajskou poľnohospodárskou správou po Ministerstvo, kochať úspechmi socialistického poľnohospodárstva a ovocinárstva. Keď sa inšpekciou unavili, energiu doplnili zabíjačkovým "občerstvením" priamo v družstevnej jedálni a smäd uhasili slivovicou zo sliviek z družstevných sadov, vypálených v družstevnej pálenici. Družstvo vo veľkom produkovalo aj slivkový lekvár, sušené slivky a top produktom boli sušené slivky v čokoláde. Do Konkušovej doliny je to z obce cez kopec na skok. Idilicky tiché miesto na okraji "Krajnianských hôr", v ktorých sa v tých časoch schovávala raketová základňa.

Konkušova dolina

Peter Peceň bol samotár a samorast. Nikde pravidelne nepracoval. Zamestnanie vo vtedajšej Armatúrke Myjava opustil slovami, že v koncentráku robiť nebude. V hore mimo osady obsadil zrúcaninu opusteného domu bez strechy a žil si vo svojom iluzórnom svete bez fabrík, lekárov, obchodníkov, družstevníkov a všetkého svetského, čo slobodomyseľného človeka dokáže obťažovať. Keď zdravotníci vystúpili pred domom a sestrička vošla do improvizovaného príbytku, naskytol sa jej pohľad, ktorý skončil spomínaným článkom vo vtedajšom populárnom časopise.

Cez múry poprekladal drevo ( vyvalených suchárov bolo v lese dosť ), ktoré zasypal hlinou a lístím zo stromov. Obstaral si staré, ale funkčné kachle, legendárne "Peter 10". Kachle postavil do blízkosti steny, do steny vybúral dieru, ktorou si posúval dlhú guľatinu priamo do pažeráka kachlí. Z dosák pozbíjanú posteľ postavil na 1 meter vysoké kláty. Keď práve nepútal na seba pozornosť v centre obce nejakou nezmyselnou činnosťou ( v jednom prípade sa asi hodinu pokúšal dostať veľký hrniec do jutového vreca, ktorého ústie bolo podstatne menšie ako hrniec ), s obľubou ležal na svojej posteli, rozjímajúc o nespravodlivostiach tohoto sveta. Na otázky sestričky odpovedal pohotovo : " Kto a načo by drevo pílil a rúbal na klátiky, zhorí aj takto, vyššie pod stropom je teplejšie, on lekára nepotrebuje a kto chce, nech si ho nájde, on sa predsa neschováva". Plošné očkovanie proti tetanu v tej dobe odkrylo neuveriteľné životné príbehy. Peter Peceň nebol zďaleka jediným, nazvem to jemne, neštandardným občanom na Myjavských kopaniciach, s ktorým sa zdravotníci stretli. ( Verím tomu, že po celom Slovensku sa podobných prípadov nájde aj dnes a nie málo .)

Dnes sa zase chystáme na plošné, ale DOBROVOĽNÉ očkovanie. Tetanus skolil mnoho ľudí, kým nebola k dispozícii účinná vakcína. Ľuďom nikto nevysvetľoval, ako bola testovaná a či má vedľajšie účinky. Pichalo sa zaradom a basta. Nech by len skúsil niekto odmietnuť...Dokonca sa o očkovaní robil záznam do občianskeho preukazu. Výsledok ? Tetanus sa vyplienil. Dnes sa vystatujeme, že sa očkovať nedáme, lebo na nás ušili búdu. Chcú nás čipovať, otráviť a vôbec, dôvodov prečo sa nedať očkovať je neúrekom. Demokracia priniesla možnosť uplatniť si slobodnú vôľu. V týchto zemepisných končinách by slobodná vôľa mala byť spojená s určitou mentálnou úrovňou, pretože nie všetci sme dorástli a asi nikdy nedorastieme na to, aby sme vedeli odlíšiť nevyhnutnosť od nepotrebného. Je mi z toho smutne, keď počúvam a čítam, koľko takýchto Petrov Pecňov sa medzi nami nachádza.

Očkovanie nič nevyrieši, ak sa zaočkuje 30 - 40 % populácie a ďalších 40 % bude vírus veselo šíriť ďalej. Zachovajú si svoju falošnú hrdosť, ale keď im potečie do topánok, budú sa kajať a prosiť o pomoc práve tých 30 %, pre ktorých je zodpovednosť samozrejmosťou.

PS : Udalosti sa odohrali ako som ich popísal, informácie pochádzajú od spomínanej zdravotnej sestry. Zároveň prehlasujem, že článok sa výhradne zameriava na jednu osobu a jeho obsah nesúvisí s obyvateľmi tejto lokality. Ďakujem za pochopenie.