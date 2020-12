Pozor na dealerov mobilných operátorov II. ( predtuchy sa naplnili ).

Chcel som mať jedného dodávateľa služieb na telefón, TV aj internet. Aj operátor call centra Slovanet a.s. v tom mal jasno, ako v T-mobile. Zase štýl "svet gombička".

V predchádzajúcom článku som popísal skúsenosť s T-mobilom. Riešenie mojich požiadaviek sa SMS správou skončilo skôr, ako sa naozaj mohlo začať. Viď súvisiaci článok. Napriek všetkému som išiel za svojim cieľom a obrátil som sa na môjho dodávateľa internetových služieb - spoločnosť Slovanet a.s. Pri preverovaní podmienok výpovede platnej zmluvy na internetové služby, som si vypočul aj ponuku s rozšírenými službami o televízne kanály a dokonca telefón. Tak som sa k tomu vrátil.

Pravdepodobne mladá slečna ( pani ? ) v call - centre na mňa zapôsobila. Príjemný hlások, intonácia, slovná zásoba a vôbec, všetko, čo pracovník call - centra má mať. Priznám sa, dostala ma nielen presvedčivým vystupovaním, ale aj ponúkanými službami. V dome mám natiahnutý koaxiálny kábel z tejto spoločnosti, preto som v duchu už videl jednoduché riešenie a uspokojivý výsledok. Dva funkčné TV prijímače s cca 60 programami, včítane mojich obľúbených dokumentárnych v rozšírenej verzii oproti súčasnému stavu a zrýchlený internet na 80 Mb/sekundu. Zase som bol so sebou spokojný. Nepríjemný pocit z predchádzajúcej skúsenosti sa zrazu stratil. V duchu som si predstavoval našu budúcu idylku, ako si obidvaja s manželkou pozeráme svoje obľúbené programy nezávisle a už nebudem musieť počúvať jej narážky na pomalý internet. Jej home office si vyžaduje prácu na serveroch s veľkými súbormi a našich súčasných 15 Mb/sekundu ( reálne 13,5 ) v kombinácii s tuctovým lap - topom, neponúkalo pre takúto prácu príliš veľa komfortu.

So slečnou sme doriešili detaily zmluvy a uistila ma, že pri prechode z DSL na VDSL budeme mať 2, maximálne 3 dni výpadku v internetových službách. Nenamietal som, veď je to pre naše dobro a milá je na tri zimy dopredu. Kuriérom sme mali dostať odporúčaný router a 2 kusy TV boxov. Mali...

Keď sa ani na šiesty deň neozval kuriér, informoval som sa v call-centre. "Ešte to, žiaľ, nebolo vyexpedované, pretože sa tam niečo rieši, s Telekomom", znela odpoveď. Zopakovalo sa to ešte dvakrát po sebe a call - centrum stále nemá relevantné informácie. Takto sa pomaly z troch dní stalo sedem. Zmena služby z DSL na VDSL sa technicky uskutočnila už na tretí deň, ale my sme ostali bez prijímacej techniky. Nevydržal som to a na odporučenie operátora call - centra v duchu hasenia problému, som si zakúpil VDSL router, inak by sme boli naďalej bez internetu, za ktorý si pochopiteľne platíme. Tesne pred Sviatkami a za súčasných podmienok sa mi nákup routra podaril len vďaka ochote predajcu v špecializovanom obchode. Zákazku som zadával spred dverí obchodu cez telefón a on mi ukazoval cez výklad na svojom tablete, čo majú aktuálne na sklade. Jeden výrobok sa "šikol".

Internet už máme. Po úmornej práci sa mi podarilo "presvedčiť techniku", aby so mnou spolupracovala a mala zľutovanie s neodborníkom v oblasti IT. Sú veci, kde som viac než doma, ale v oblasti IT som len nenáročný užívateľ s obmedzenými zručnosťami. Nikdy som nepotreboval ísť do hĺbky a nie som ani fanúšik sociálnych sietí.

Dnes som zase volal do call- centra. Vo veci mojej objednávky stále nikto nič bližšie nevie. Prezradil som im, že ak Slovanet a.s. využíva služby Telekomu na distribúciu TV signálu, moja objednávka bude splniteľná v zamýšľanej podobe len čiastočne a obmedzí sa na zrýchlený internet. V podstate bude bezpredmetná, pretože za to, čo platím mesačne, som už dávno mohol mať rýchlosť prenosu zvýšenú z 15 na 80 Mb/sekundu. Neinformoval som sa a oni mi to nepošepkali. Sú to obchodníci... Ak Telekom nevyhovel priamo mne z dôvodu slabého pokrytia signálom, nemôže vyhovieť ani Slovanetu a.s. To je s najväčšou pravdepodobnosťou ten záhadný problém, ktorý sa rieši a doteraz nevyriešil.

V call - centre už pomaly po mene poznám všetkých operátorov. Sú veľmi milí, ochotní, úslužní, naozaj takí, ako si to styk so zákazníkom vyžaduje. Ak niekto tvrdí, že sa za 31 rokov tu nič nezmenilo, pravdu nemá. Zmenilo. V mene biznisu k sebe vieme byť veľmi milí. Ale tam to končí. Operátorom nemôžem nič vyčítať, oni robia s informáciami, ktoré im manažment poskytuje. Technická podpora môže riešiť iba existujúce problémy živých zmlúv. Môj problém ostal visieť niekde na pomedzí, akoby nikomu nepatril. Ale zmluva je podpísaná a zákazka založená, niekto predsa za plnenie obsahu zodpovedný musí byť. Môj optimizmus spľasol ako bublina, aj druhýkrát ma vyviedli z omylu, keď som sa naivne domnieval, že čo mi ponúknu, bude aj fungovať.

Nakoniec musím urobiť to, čomu som sa chcel vyhnúť. Komplikovanejším spôsobom rozšíriť môj satelitný príjem o druhý prijímač, natiahnuť koaxiál z jedného konca domu na druhý cez povalu a potom budem mať to, čo som chcel. Žiť na vidieku, medzi kopcami, v lone prírody je fajn, pokiaľ sa človek nechce príliš priblížiť k civilizácii...