Pozor na dealerov mobilných operátorov !

Chcel som mať jedného dodávateľa služieb ako na telefón, tak aj na TV a internet. Dealer T-mobilu na predajnom mieste v tom mal jasno. "Svet gombička".

Ako sa postupne vyvíjali možnosti v poskytovaní služieb v lokalite kde žijem ( medzi kopcami ), tak sa menili a dodávatelia. Môj mobilný operátor a poskytovateľ internetu sú pôvodní, ale TV služby som musel meniť. Nastala doba, kedy po pár rokoch som chcel mať konečne jedného dodávateľa na všetko, aby som nemusel platiť trom a nakoniec by to malo byť aj lacnejšie. Okrem toho chcem nainštalovať aj druhý televízor. Sme síce len dvaja s manželkou, ale pomaly sa aj ona chystá na dôchodok. Viac spoločne stráveného času znamená aj väčšiu pravdepodobnosť rozdielnych potrieb. Nebol by som dostatočne prezieravý, keby som ľutoval 3 eurá na mesiac ( všetci vieme, že asi toľko stojí signál pre druhý televízor ) za trvalý mier v rodine z titulu osobných záujmov. Satelit si vyžaduje výmenu súčiastok, ďalší box a tienený kábel cez celý dom k druhému TV. WIFI sa mi videlo jednoduchším a aj lacnejším riešením.

Dealer v T-mobile ma uistil, že v danej lokalite je podľa ich systému všetko v poriadku, pokrytie je dobré. Presvedčil ma síce až na druhý pokus, pretože som váhal. Nepozdávalo sa mi to, že na telefóne občas "behajú čiarky" počas pohybu. To by znamenalo nie celkom čistý signál. Ale argument, že telefónna ústredňa je bližšie ako 700 metrov, čo je hraničná hodnota, ma presvedčil.Slová dealera potvrdila aj jeho kolegyňa, pretože ich mapa pokrytia signálom hovorila jasnou rečou.

Súhlasil som, vybrali sme balík a podpísali zmluvu. Vidina zjednodušenia platobného styku formou inkasa, lepšia cena a viac služieb, vo mne vyvolali spokojnosť samého so sebou. Moja radosť netrvala dlho. Namiesto očakávaného kontaktu technika dodávateľa som na tretí deň dostal od operátora SMS správu. Oznamovala, aby som podpísanú zmluvu považoval za bezpredmetnú, nakoľko predmet zmluvy technicky nie je možné realizovať. Za tým kajúcne ospravedlnenie, až som videl, ako sa sype popol odosielateľovi na hlavu.

SMS prišla, samozrejme, z neexistujúceho čísla a dealer ma má na háku, neberie telefón. Nedalo mi to a kontaktoval som technickú podporu T-mobilu. Pani bola veľmi korektná a po preverení situácie zavolala do 30 minút. S poľutovaním mi oznámila, že internet do úvahy neprichádza a TV signál by mi mohli poskytnúť len cez satelit. Jeden už mám, takže mi neostalo nič iné, len sa poďakovať za jej ochotu a korektnosť. Nezabudol som však poznamenať, aby usmernili premotivovaných a pravdepodobne aj nie celkom dostatočne vyškolených dealerov na predajných miestach z disciplíny a korektnosti k zákazníkovi.

Evidentne sa snažia predať všetko čo sa dá, ale ako sa to dotkne zákazníka, je už inou kapitolou. Je to badať na detailoch. Najprv sú ochotní zaplatiť aj zmluvnú pokutu pri prechode od iného operátora, potom skonštatujú, že pokuta na úrovni mesačného poplatku je bagatel a o platení sa už nehovorí. Ponuka pri osobnom jednaní sa po zaslaní písomnej zmluvy záhadne rozšíri ( predraží o 2 - 3 eurá ), čo sa zdôvodní zase bagatelizovaním a precedením niečoho nie celkom zrozumiteľného pomedzi zuby. Inými slovami sú síce vyškolení, ale z nátlaku na zákazníka a v prípade, že sa zákazník ohradí, sype sa popol, ktorý má odviesť pozornosť zákazníka od podstaty - vyššej ceny, alebo neúplnej služby. Z môjho dealera som nadobudol takýto dojem.

Namiesto troch dodávateľov budem mať dvoch. TV a internet sa združia do balíka. Balík je adekvátny cenovo aj kvalitatívne, zamýšľanému z T-mobilu a v súhrne lacnejší, ako som platil doteraz za dve služby. Dokonca internet bude rýchlejší, takže zase mám zo seba dobrý pocit...kým ma niekto z neho nevyvedie...