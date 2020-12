Kollárova "rodina" nepozná prekážok.

Je frustrujúce už to, že jeho "upravené rodinné príslušníčky" sú pasované za kvalifikované celebrity. A za nič na svete neuverím, že tieto gazdinky s dianím v nemocnici Sv. Michala nemajú nič spoločné.

Akosi priveľa náhod v časovom súbehu. Nočné návštevy u Kollára v čase zákazu návštev principiálne nemôžu byť v poriadku. Ak tam raz nesmie nikto, potom by mali mať utrum aj Kollárove dámy. Keci o samostatnom vchode nech si Kollár nechá pre seba. Pravidlá platia pre všetkých a vírus nepozná rozdiel medzi papalášom ( pre mňa je Kollár už iba papaláš na úrovni nebohého Pašku ) a bežným smrteľníkom. Evidentne ich porušil a nie po prvý krát v krátkom časovom slede. Jeho taxikárska aféra pred haváriou by si zaslúžila omnoho väčšiu pozornosť, ako sa jej pripisuje...A koaliční partneri sa v mene pokoja v koalícii tvária, že všetko je v poriadku.

Riaditeľ nemocnice urobil presne to, čo v takýchto prípadoch robí zamestnávateľ, ak sa chce zbaviť nepohodlného zamestnanca. Ponúkne mu iné pracovné miesto, najlepšie na detašovanom pracovisku v tramtárii, ktoré zaručene neprijme. Je to skrytý spôsob vyhadzovu. Zdôvodneniu ministra vnútra je možné uveriť, ale minister pravdepodobne dostal informácie od riaditeľa a k nim si pridal ospravedlňujúce informácie o zlom hospodárení nemocnice a netransparentnom verejnom obstarávaní.

Tak pán minister, pekne po poriadku. Námestník pre ošetrovateľstvo nie je ekonomická funkcia, preto na hospodárenie nemocnice nemá rozhodujúci vplyv. Verejné obstarávanie ( VO ) by malo patriť do útvaru ekonomického námestníka. Je to obchodno-ekonomická činnosť. Ak je netransparentné, na zuby sa treba pozrieť referátu VO, ich prepojenosti na dodávateľov, na samotný systém realizovania výberových konaní, kvalitu a transparentnosť súťaží. Používanie Kaliňákovho EVO u niektorých komodít priam predurčuje stratu nemocnice a vysoké zisky dodávateľov ( viem o čom hovorím ). EVO pre niektoré predmety obstarávania nemocníc nie je domyslené, možno aj úmyselne. Paškove tri miliardy sú toho dôkazom. Ak je nemocnica schopná za jeden mesiac vyrobiť pol miliónovú sekeru, tak sa tam nabaľuje kde-kto a verejné obstarávanie ako také, je nefunkčné. Predovšetkým riaditeľ s ekonomickým námestníkom sú priamo zodpovední za hospodárenie nemocnice. Hádzať to na námestníka pre ošetrovateľstvo je scestné a riaditeľ hrubo zavádza.

Spočítané, podčiarknuté, všetko naokolo je bohapusté zahmlievanie skutočností. Osobne som presvedčený o scenári, kedy sestry si voči nočným návštevám konali svoju povinnosť a dostali sa do sporu s Kollárovými dámami. Námestníčka pre ošetrovateľstvo sa zastala svojich podriadených, čo ju ctí a tým sa vzoprela Kollárom pritlačenému riaditeľovi. Akoby nie, Kollár urobí čokoľvek pre spokojnú "rodinu" a rovnako čokoľvek.... aj pre seba. Spokojná rodina je predsa základom spoločnosti...

Vyhodiť schopných ľudí z riadiacich pozícií nemocníc pre papalášstvo je v rozpore s toľko proklamovanými cieľmi tejto vlády. Riaditeľ práve teraz dospel k názoru, že pani Idešicová si za 18 rokov vo funkcii námestníčky si svoju prácu nevykonáva zodpovedne ? No nie je to priamo fascinujúca ukážka personálnej práce ?