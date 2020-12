Do dôchodku odchádzaš v zlom období !

Takto komentovala pred pár rokmi rozčarovanie čerstvého dôchodcu pracovníčka sociálnej poisťovne. Pracoval celý život a dnes túto, pre neho samozrejmosť, ľutuje. Má prečo, lebo...

Občas sa v rodnej obci stretnem so starými známymi z čias mladosti a detstva. Vyrastali sme na jednom grunte, honosnejšie by som to mohol nazvať že v dedinskej "štvrti". Pokojne by to mohol byť aj horný koniec, ale nie je. Meno našej bočnej uličky na kopci sme zdedili po Nemcoch. Čuduj sa svet, meno prežilo aj horúce časy normalizácie a dnes svieti na orientačnej tabuli, osadenej na stĺpe v štýle indiánskych totemov. Ľudový motív sa autorovi trošku vymkol, ale nie je to na škodu, pretože mi to pripomína staré časy, keď sme Winnetoua ako deti hrali verne podľa filmu, ako všetky deti v tých časoch.

Jozef, takto pomenujem takmer 70 ročného dôchodcu, pracoval celý život. Je z rómskej rodiny, ktorej predkovia žili odjakživa v našej uličke. Všetci poctivo pracovali. Keby neboli trošku tmavší, nikto by ich neradil do iného etnika. Dokonca si dovolím tvrdiť, že voči mnohým "bielym" mali a majú "navrch". Nikdy nevzali nič, čo im nepatrilo a dovolím si tvrdiť, že peňaženku ležiacu na ceste by si neponechal ani jeden z nich. Na moju otázku pri náhodnej debate ohľadne dôchodku sa posťažoval, že momentálne dostáva 400.- € a začínal na 320.- €. 19 rokov odpracoval ako stavebný robotník a žeriavnik na stavbách, 21 rokov ako pilčík štátnych lesov. Z lesa musel na invalidný dôchodok. Kríže to nevydržali, čo nie je nič výnimočné. Takto dopadli a dopadajú aj iní lesní robotníci.

Matej, "referenčný" dôchodca, je mladší od Jozefa asi o 5 rokov. Je vyučený krajčír a toto remeslo vykonával skoro 20 rokov. V pohnutých deväťdesiatich rokoch zatvorili konfekčnú firmu v ktorej pracoval. Od tohoto momentu dal zmluvnému zamestnaniu zbohom ! Vydržal "doma" 25 rokov až do odchodu do dôchodku. V súčasnosti poberá 470.- €, do dôchodku odchádzal tri roky po tom, ako Jozef. Matej sa dodnes usmieva pod fúzikmi a kde môže, tam provokuje. Jozefa napríklad, podľa jeho slov, potľapkal po pleci a s úškrnom poznamenal : " Vidíš, nemal si pracovať, bol by si zdravší a mal vyšší dôchodok".

Takýchto Jozefov a Matejov bude na Slovensku určite viacej. Jedni sa usmievajú, iní nadávajú, ale ich hnev nie je nikým vypočutý. Slovenský dôchodkový systém urobil z mnohých poctivo pracujúcich, chudobných dôchodcov, na pokraji existenčného minima. Je to v príkrom kontraste s ľuďmi, ktorí dokonale využili a využívajú chyby v sociálnom systéme. Darí sa im dobre, ušetrili si zdravie, stali sa z nich ignoranti a spoločnosť ako taká je im ukradnutá.

Príbeh Jozefa ma zaujal a musel som sa nad ním zamyslieť. Bude sa niekedy v budúcnosti náš zákonodarný zbor zaoberať životnými podmienkami tejto nízkopríjmovej skupiny dôchodcov, ktorí svoj aktívny život poctivo odpracovali ? Pocítia niekedy ignoranti spravodlivo svoje ignorantstvo ? Kto rozlúskne gordický uzol, tvorený priemernou mzdou v národnom hospodárstve, mzdami na hranici minimálnej mzdy a z tejto disproporcie vznikajúcich Jozefov a Matejov ?