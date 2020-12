Pani Prezidentka dnes zavesila Matovičovi zaslúžený pravý direkt.

Dnešná diskusia B. Závodského s pani Prezidentkou vyzliekla premiéra do naha. Kultivovaný prejav s presným pomenovaním reality a dávkou diplomacie by mal byť inšpiráciou, ale...

Nech sa obzerám akokoľvek dôsledne a porovnávam verbálny prejav politikov, pani Prezidentka je na míle vzdialená od ostatnej politickej elity. Ako sa mohlo stať, že sa musí trápiť s ješitným, nerozvážnym a nepoučiteľným predsedom vlády ? Chyba rozhodne nie je v nej.

Dovolím si tvrdiť, že pán Matovič je ješitný, nepoučiteľný a z menežerského riadenia by prepadol na hociktorých skúškach v akejkoľvek firme. Nepochopím, ako mohol menežovať dvojtisícovú armádu zamestnancov s takýmto egoistickým prístupom a nepremyslenou stratégiou riadenia. Dnes doslova dostal príučku. Kanálmi by som sa plazil od hanby, keby mi v práci kolegovia museli naznačiť ako mám firmu riadiť. A to musím poznamenať, že pani Prezidentka bola vo vyjadreniach veľmi kultivovaná, ale presná a adresne pomenovala jadro problému. Kde je napísané, že predseda vlády musí operatívne riadiť všetko a mať patent na rozum ? Má predsa na všetko štáby zodpovedných ľudí, ktorí nie sú nesvojprávni a o nič horší ako on sám.

Pandemické čísla sú vysoké, ale určite nie najhoršie. A nie je to zásluhou chaotického riadenia pandémie, ale správaním sa ľudí. Keby sa do kostolov netlačili, čísla sú možno lepšie. Doteraz tu bola aká-taká poslušnosť a snaha o dodržiavanie nariadení. Indície hovoria, že toto sa skončí, pretože školáci sú stále doma a rady tých, ktorým ide o krk, sa rozrastajú geometrickým radom. Nečudujem sa majiteľom zatvorených prevádzok, že odmietajú poslušnosť a idú otvárať. Ich frustrácia je na mieste a je na vláde, ako sa postaví k slovám pani Prezidentky. Jej odkaz bol veľmi jednoznačný. Iná adresná a inteligentná úroveň vyjadrenia svojich názorov k súčasnému marazmu v riadení pandémie už neexistuje. Ďalším krokom by mohlo byť už iba vytiahnutie trstenice, pretože ona na vulgarizmy evidentne nie je.

Byť v koži Predsedu vlády, veľmi hlboko sa zamyslím, poďakujem sa pani Prezidentke za inšpiratívne doporučenia a začal by som sa nimi riadiť. Predseda vlády však má problém, ako z toho vycúvať spôsobom, aby sa nemusel znížiť k pokore pred zdravým rozumom. Priznať pochybenie chce značnú dávku odvahy, ktorú majú len silní jedinci. Inú možnosť ako prehodnotiť seba samého, upratať vzťahy s partnermi, za Kollára hľadať náhradu, nemá, ak nechce vyvolať v štáte anarchiu. Sme od nej len na krôčik.