Srdečný pozdrav zo Zemegule ( z karantény ).

Je to priliehavé, pretože ten, kto tu určuje pravidlá, nemôže žiť na Zemeguli, ale niekde v inej galaxii. Človek si veci uvedomí na plno, až keď sa ho to priamo dotkne. Pasca sklapla...

Vo štvrtok 26.11.2020 som absolvoval krátku, trojhodinovú cestu na Ukrajinu cez Vyšné Nemecké v sprievode dvoch priateľov. Pochopiteľne, boli sme vyzbrojení platným PCR testom a potrebnými poisteniami. Tam sme prešli relatívne bez problémov. Na tejto hranici musí mraziť. Nedávno som videl duhýkrát film "Čiara" a keď som si predstavil k tomu komentár spolucestujúceho v zmysle,že tu sa vymenilo 90 % colníkov. Z toho "niečo išlo pod zem", niečo do basy a zbytok sa len vymenil. Priznám sa, mal som nepríjemné mrazenie, aj z vojakov so samopalmi, prostredia, opustenej čerpacej stanice, kde "tankoval" šéf z filmu a poznámky, že v minulosti sa za jedno auto vkladalo do pasu 10 eur. Inak šlo auto bokom a kontrola stála za to...Je to iný svet, mimochodom na prvej pumpe za hranicou stál 1 liter nafty 23 hrivien a 1 euro = cca 33 hrivien. Tankovanie za 70 centov / liter nafty je silná motivácia na špekulovanie...

O tri hodiny cestou späť nám slovenský colník oznámil, že ideme do karantény, pretože prichádzame z "červenej krajiny". Od siedmej hodiny ráno sa zmenili pravidlá, colnica dostala nové písomné pokyny. My sme prechádzali cez hranicu okolo 8.30 hod., kedy zmena už platila, ale nás o tom pochopiteľne neinformovali. My colníkov o približnej dobe pobytu áno. Deň predtým sme parametrami cesty spadali do kategórie "tranzit", kedy sme nemuseli mať na spiatočnej ceste nový test. Odber biomateriálu pred cestou bol na Slovensku 24.11.2020 popoludní a boli sme negatívni. Aký druh testu s odberom biomateriálu 26.11.2020 by odhalil, že sme pozitívni a nakazili sme sa práve 26.11.2020 na Ukrajine v priebehu troch hodín pobytu ? Takto stojí otázka a ja sa pýtam, kto a kedy mi na ňu dá odpoveď ? Asi nikto a nikdy, výsledkom bola nezmyselná karanténa. Mimochodom, doteraz som bol veľmi úzkostlivý v dodržiavaní pravidiel a nariadení. To sa nezmení, ale túto karanténu oklamem ako sa len dá a nemám problém sa s tým verejne priznať. Je to príbeh pre Pata a Mata.

Aby život nebol taký jednoduchý ani v nezmyselnej karanténe, naše úrady pokračujú a tu si hubu otvorím na plno, v debilných nariadeniach ďalej. Karanténa končí PCR testom. Moji spolucestujúci sú z Bratislavy, termíny a miesto testu majú tam. Ja žijem v okrese Žiar nad Hronom, ale miesto testu mi určili na 1.12.2020 v NITRE ! Tak dosť, tu sa zastavíme a budem "čúrať proti vetru". Do Nitry na test nepôjdem. E-mailom som to oznámil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Na test sa dostavím v určenom termíne do zvolenskej nemocnice. Z môjho bydliska je to najbližšie testovacie miesto. Túto nemocnicu prevádzkuje spoločnosť AGEL, nie je štátna. Ako si vysporiada náklady na test štát so súkromnou nemocnicou, to mňa, bežného občana, nemusí zaujímať. Štát je povinný vytvoriť občanom podmienky ( a je to bezbolestne možné ), na ktoré občan nebude doplácať z vlastného vrecka a nebude šikanovaný. Ak ma odmietnu otestovať, oznámim na regionálny úrad verejného zdravotníctva výsledok, zaplatím si súkromný PCR test a náklady budem vymáhať od štátu. Cestovať 97 km za testom, ktorý mi nelogicky nariadil mimozemsky fungujúci ( nefungujúci ) systém riadenia pandémie, nebudem ani v čase mimoriadnej situácie, ak je po ruke testovacie miesto podstatne bližšie k môjmu trvalému bydlisku. O znižovaní mobility sa nahovoria a popíšu litánie a tu hľa, Jano hybaj ho 97 km na test. Niekto si tu robí z huby ...!

Tak takto som dopadol, ako sedliaci pri Chlumci. Ukrajinci si cestujú k nám na kde - aké výnimky bez testov. Pred mojimi očami pustili študenta z Ukrajiny k nám a stačilo mu len potvrdenie o návšteve školy na Slovensku. Nepotreboval žiadny test. Našinec je šikanovaný do nemoty a cudzincov si púšťame k nám hlava - nehlava. Kto zaručí, že študent nie je bezpríznakový prenášač vírusu ? Potom sa čudujeme a páni z vlády vyplakávajú, aká je u nás situácia komplikovaná. Bodaj by nebola ! Ľudia sú frustrovaní z množstva nezmyselných zmien, ktoré nie je možné ani len sledovať, nie sa nimi riadiť.

To, čo sa stalo mne, považujem za šikanovanie občana. Od štátu by som mal očakávať aj ospravedlnenie, ale to by som chcel priveľa...