Pani Prezidentka má pravdu, my to teraz už neriešme.

O pripravenosti alebo nepripravenosti na plošné testovanie už nepolemizujme, na to je neskoro. My, občania, riešme to, čo dokážeme riešiť a ovplyvniť.

Akcie takýchto rozmerov sa pripravujú mesiace a nie 14 dní. Kde sa to zasekne, tak sa zasekne. Občan s tým nenarobí nič. Vláda tlačí pred sebou tento kočiar za každú cenu a Bohu žiaľ, nie veľmi počúva hlasy z "pléna". Nápad je to dobrý, ale nie za súčasne existujúcich podmienok, zvolenom systéme a disponibilného času na prípravu. Dalo sa to riešiť na etapy, napríklad súčasne testovať krajný východ a krajný západ. Následne nasledujúce dni hneď stred.

Obmedziť pohyb na 2 - 3 dni by bolo menej bolestné, ako mať stotisíce netestovaných a rozptýlených po celom území. Kapacity by sa takto mohli sústrediť na polovicu územia a polovicu občanov. Súčasne všetko je nad sily tohoto miništátika. O tom som písal v súvisiacom blogu. Diskutéri mi vytýkali, že počítam so zlými číslami, ale ako sa ukazuje, od pravdy som ďaleko nebol. Ale o to tu už v tomto momente ani nejde.

Momentálne my, občania, nemôžeme nič rozumnejšie urobiť, len pekne poslušne a organizovane sa zúčastniť testovania vo vlastnom záujme, ale aj v záujme svojich príbuzných a svojho najbližšieho okolia. Keď sa už organizácia akcie dostala až do tohoto štádia, buďme nápomocní a nepôsobme deštrukčne na zámer. V konečnom dôsledku to ide z našich peňazí, tak to využime. Bolo by nanajvýš detinské fňukať nad akýmisi porušovaniami našich občianskych práv. Demokracia je najprv o povinnostiach, potom o právach. Ak sa k tomu postavíme všetci do nohy zodpovedne, som o tom presvedčený, že ostane menej netestovaných a pravdepodobnosť šírenia sa nákazy sa zníži.

Osobne mám veľmi veľký rešpekt pred týmto vírusom, preto sa prakticky u mňa točí okolo neho. Predvčerom som sa rozprával s 34 ročným mladíkom, kamošom z BA, ktorý je 22 dní po pozitívnom teste. Prvých 7 dní ležal ako mŕtvola, dnes keď ide voľným krokom po chodníku a súčasne hovorí, zadýcha sa. Pritom cvičil pravidelne, kondične bol na tom veľmi dobre. Známy v Maďarsku, cca 55 ročný s veľkou nadváhou, bol v zahraničí a priniesol si vírus. Príznaky ignoroval, neišiel hneď k lekárovi. Na štvrtý deň po návrate domov sa doma doslova zadusil...

Nezabúdajme ani na to, že medzi nami,Bohu žiaľ, žije aj dosť retardovaných tiež spoluobčanov, ktorí sa vyžívajú v tom, ak môžu ostatným škodiť. Šíria po internete bludy a nahlodávajú istotu ostatných. Nemajme obavy, žiadne čipovanie nebude, to sa nedá urobiť neinvazívne, stierkou na sliznicu. To je téma len pre mentálne zaostalých.

Preto vyzývam všetkých občanov, berme to od zajtra zodpovedne. Ak dodržíme pravidlá, budeme maximálne obozretní a myseľ bude mať každý tam kde je a na tom čo robí, pri testoch nám nemôže hroziť nič. Osobne sa nebudem hanbiť kohokoľvek upozorniť na nedostatky a neprimerane zodpovedné správanie.

Prajem všetkým úspešné testovanie a negatívne výsledky.