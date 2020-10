Kotleba sa zahráva s paragrafmi.

Od predsedu ĽSNS už asi nič neprekvapí. Najnovšie propaguje recept na liečbu koronavírusu prostredníctvom videa. Je to skôr na prokurátora ako na vyliečenie.

Vo videu ( nájdete ho na portáli TOP ), propaguje svoju receptúru, ktorej súčasťou je liek Bromhexin a alkohol - vodka. Takúto kombináciu by si na liečenie užil len nesvojprávny človek. Nie je potrebné nikomu vysvetľovať, že alkohol pôsobí presne opačne, ako to abuzér - pijan pociťuje. Vo väčšom množstve oslabuje imunitu a doslova "rozhasí" metabolizmus. Čoho má mať človek v krvi málo, má veľa a obrátene. V súčinnosti s liekmi má výrazný vplyv na nervovú sústavu a pri vhodnej kombinácii liekov a alkoholu sa z človeka stane nebezpečný mutant.

Ako študent som videl v krčme na LETNEJ ( bývalá študentská krčma na rohu areálu TU Košice ), ako sa obchodovalo s .......napíšem tabletkami. Málo piva a .........tabletka vyvolali tak silnú reakciu v nervovej sústave, že tí slabší z toho boli schopní liezť na kolmú stenu. Pritom to boli tabletky, ktoré sa ešte začiatkom sedemdesiatych rokov dali voľne kúpiť v lekárni. V mojich študentských časoch boli na lekársky predpis. Ale čo sa nedalo zohnať za socíku po známosti ? Aj jadrovú ponorku ! Podotýkam, že to neboli študenti ale domorodci - Košičania, chlapci, ktorí strávili na ulici viac času ako kdekoľvek inde. Nikomu veľmi nechýbali.

Kotleba svojim konaním porušuje všetko, na čo si len človek môže spomenúť. Vrele doporučujem polícii pozrieť si video a vyvodiť z toho patričné dôsledky. Je to návod, ako degenerovať neznalých problematiky a slepo veriacich v ideály ĽSNS. Pre mladých voličov tejto pochybnej "sebranky" je to rovno cesta do pekla.