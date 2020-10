Pán Kollár, Ste Ústavný činiteľ alebo taxikár ?

Až je to nechutné ! Akoby sme nemali dosť iných problémov. Práve takéto samodeštrukčné prešľapy sú ideálne na rozmazanie, pitvanie, ukrižovanie. Je to loptička na forehandový smeč.

Dráždite hada bosou nohou v tom najmenej vhodnom období. Nie Ste radový občan a tobôž nie taxikár. Vy si neviete riešiť svoje priateľky a "rodinné záležitosti" bez kolízie s prácou a verejnosťou ? Pripadá mi to, akoby Ste si sám so sebou bol natoľko istý že sa Vám nič nemôže stať, až nevnímate svoje postavenie a zodpovednosť. Sypanie si popola na hlavu a kajanie v zmysle "ja som taký ! " už neobstojí. Nikoho nezaujíma aký Ste bol, ale každého zaujíma aký Ste, ako sa prezentujete na verejnosti, čo robíte, ako dodržujete platnú legislatívu, ako nakladáte s majetkom štátu a ako vykonávate svoje pracovné povinnosti. Nikto Vám nebráni v rozširovaní Vašej "rodiny", ale robte to inkognito. V tomto smere Ste natoľko unikátny a neštandardný, že verejnosť nedokáže nechať bez povšimnutia Vaše aktivity.

Aj ja som mal nie jedno služobné auto od zamestnávateľa. Rozsah používania bol vždy dohodnutý s majiteľom firmy. Keď som mal auto aj na súkromné účely, nikoho nezaujímalo, kde som s ním bol a koľko najazdil - za firemné. Bolo to navonok "cool", ale povinností bolo vždy toľko, že som nemal kedy míňať palivo na súkromné účely. Vždy to bolo medzi mnou a súkromným zamestnávateľom, ktorý sa nikomu nezodpovedal, leda ak sám sebe.

Vaše postavenie je iné. Vy míňate verejné financie, na ktoré sa musia skladať daňoví poplatníci. Majú právo vedieť, ako sa s ich financiami nakladá a právom očakávajú, že sa nimi nebude mrhať. Nechcem tým povedať, že štát skrachuje, ak sa vo vládnej limuzíne odvezie nejaká iná osoba. Platia však princípy, o ktorých tak plamenne rozprávate od začiatku predvolebného boja. Tak ako to vlastne je ? Riadite sa princípmi, alebo sem - tam ich porušíte a mávnete nad tým rukou ? Akonáhle však pripustíte, že drobným porušením princípov nespôsobíte žiadne škody, v tom momente sa zaradíte do jedného šíku so súčasnými a budúcimi záujmovými osobami NAKA. Mimochodom, polícia pracuje perfektne a nielen oni.

Mám za to, že tentokrát to rozchodíte veľmi ťažko ( nemyslím na úraz, toho je mi ľúto ). Pre dobro všetkých, politických partnerov, voličov a stability koalície, by bolo načim pekne potichu odísť z predsedníckeho kresla. V Českej republike sa za podobný priestupok - zákaz vychádzania - musel minister zdravotníctva porúčať a ani sa neviezol vo vládnej limuzíne s "doprovodom". Odpoveď slečny Fabušovej na otázku, čo robila vo Vašom aute, minimálne uráža voličov. Viac by som si cenil a asi nielen ja, keby povedala inú, pravdivejšiu verziu.

Dobrovoľný odchod nemusí byť vždy prehrou. Vy osobne si v tej funkcii škodíte sám sebe aj koaličným partnerom a je len otázkou času, kedy sa stane niečo ešte horšie. A vládu pohrobkov Smeru by som ťažko rozchádzal ja. Tak ma, prosím, ušetrite od stresov...

PS : Prajem skoré uzdravenie a zdravý úsudok.