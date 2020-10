"Pán Fico povedal že máme prísť, tak sme prišli".

Na Slovensku ma už nič neprekvapí, ale povedzte mi, kto viete, ktorého "Vajdu" mám poslúchať, aby sa mi vírusy ako koronavírus vyhli. Alebo aby som si to aspoň myslel. Lebo výroku v nadpise nerozumiem.

O možnosti pretestovať celý národ za dva víkendy som svoj názor napísal v súvisiacom blogu a za tým si stojím. To však neznamená, že plošné testovanie je apriori zlé a vláda robí niečo, čo je zbytočné a nezodpovedné. Je to komplikované a ťažké, ak to nemá dopadnúť opačne a ľudia sa nemajú nenainfikovať navzájom. Určite to má zmysel, aj keď o spoľahlivosti použitých testov sa vedú polemiky. Zmysel vidím už len v tom, že ľudia si uvedomia, že sa niečo deje vo vzťahu k vírusu a nakopne to ich pozornosť a zmysel pre zodpovednosť. Zároveň si neviem predstaviť aby ľudia prišli úplne dobrovoľne. Ak Slovač nie je pod tlakom faktov, na konci ktorých sú peniaze ( v tomto prípade ušlý príjem za čas karantény ), zákonite si veci vysvetľuje po svojom a robí nezmysly. Napríklad na Orave. Polícia kontroluje nariadenia vlády o povolených počtoch zhromaždených osôb na jednom mieste, plošnú vyťaženosť obchodov kupujúcimi, ale do kostolov nikto nepáchne. Mám informácie od Oravákov z Dolného Kubína, že kostoly sú plné, lebo "musíme sa modliť, aby vírus čo najskôr odišiel". Pri všetkej úcte, ja si neviem predstaviť, ako by reagovali rodičia mladého policajta, keby si plnil svoje služobné povinnosti aj v kostole...V Bardejovskom okrese zase "Harabinovi starostovia" obcí očakávajú odber DNA a čipovanie obyvateľstva namiesto odberu vzorky na koronatest ( p. minister obrany J. Naď, dnes relácia "Na telo"). No úžas...

Že s mentalitou národa to nie je úplne kóšer, som si nevymyslel sám, potvrdzuje to konanie ľudu a aj vyjadrenie velikána slovenskej literatúry, Jonáša Záborského ( výrok som objavil na diskusnom fóre TOP od diskutujúceho s nickom "Femtosecond".

Jonáš Záborský ( básnik, prozaik, dramatik, historik, novinár,teológ 1812 - 1876 )

"Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí?

Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!

Ľudia idú, ako ovce, kam ich baran vedie,

ku stolu chodia vtedy, keď je už po obede.

Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu,

...ak majú raz voľné ruky, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky ? Niet Slovákom rady?

Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!"

V.P.Tóth ( politik, spisovateľ 1826 - 1877 ) sa o pospolitom ľude slovenskom vyjadril takto :

"Najväčším neprajníkom svojho vlastného národa je sám ľud slovenský, lebo sa sám opúšťa a zanedbáva sa, lebo otupený majúc rozum pálenkou, nielenže neusiluje sa za inými duševne a hmotne pokročilými národmi napredovať, no pohrúžený ako korhelice a stelesnilosti ani len nevšimne si toho, čo sa inde deje, ako inde ľudia žijú, ako pracujú, ako sa učia, ako svoje remeslá a hospodárenia spôsob zdokonaľujú, aby najmožnejšie polepšili si postavenie vo svete. To nevšímanie si ničoho iného ako tej jedinej otázky – kde je lacnejšia pálenka – toto odhadzovanie sa od sveta a jeho pokrokov je hlavnou príčinou všetkého úpadku ľudu slovenského, z nehož ho, ak sa len sám nevzchopí, iní dozaista dvíhať nebudú a on sám len vždy hlivieť, len slúžiť, len otročiť bude".

Kedysi strach z nepochopených úkazov plodil Bohov, dnes plodia sľuby a klamstvá ikonických politických vodcov. Bohovia ľudí trestali, ikonickí politici doteraz bezvýhradne ľudí okradli.

Podčiarknuté, spočítané, ľud aby nešpekuloval a správal sa zodpovedne, musí pociťovať tlak. Či už "z hora", alebo tlak vo forme nebezpečenstva, ale niečoho sa musí obávať.Potom, keď je nevyhnutné hasiť, dokážeme byť ukážkovo zodpovední. Veľký problém je samostatne zhodnotiť súvislosti a uvedomiť si mieru rizika. Na to potrebujeme vodcov, ktorým radšej slepo veríme, akoby sme sa rozhodovali samostatne. Dokumentuje to nadpis blogu. Je to vyjadrenie ľudí, ktorí sa na Orave prišli dať testovať. Keby p. Fico nič nepovedal tak neprídu ? Bez jeho doporučenia by sa vírus správal inak ? Ako tomu rozumieť, alebo skôr nerozumieť. Lebo pre mňa je to nepochopiteľné.

Vírus nebude pod kontrolou dovtedy, pokiaľ to my, ľudia, nebudeme chcieť aby bol. Preto by sme sa mali správať trošku inak aj v rámci úzkych komunít. Vláda nám to namiesto nášho rozhodnutia naordinuje a neslávny "blackout" alebo "lockdown" nás v nejakej forme určite neminie.