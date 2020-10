Špičkový virológ o budovaní imunity.

Maďarský virológ István Jankovics skúma preventívne účinky prírodných látok aj proti koronavírusu. Hovorí, že zmiernenie rizika je možno v produkte, ktorý sa už jednu dekádu predáva s slovenských lekárňach.

Článok som zaregistroval na portáli TOP. Je to nanajvýš prekvapivé, ale produkt, o ktorom hovorí, nie je nič iné ako ústny sprej Virostop. Obsahuje výťažky predovšetkým z rastlín cista krétska, šalvia lekárska, echinacea purpurová, acerola a citrusových bioflavonoidov. Popisuje svoje expermenty a predbežné výsledky. Nechcem rozvádzať detaily, článok má názov : Maďarský virológ o KORONAVÍRUSE: Pandémiu môže zmierniť sprej vyrobený na Slovensku. Doporučujem si ho prečítať.

Preveril som si dostupnosť ústneho spreja a je to naozaj bežný produkt, dostupný v lekárňach a aj na internete sa dá pohodlne kúpiť. Tak isto aj extrakt Cisty Krétskej je bežne dostupný a ani to veľa nestojí. Niečo na tom musí byť, pretože cudzí vedec a nie hocijaký ( jeho kariéra vedca je súčasťou článku ), by sa s predmetným výrobkom nezaoberal, keby to nemalo zmysel.

My, bežní ľudia, sa chytáme všetkého, čo v konečnom dôsledku môže pôsobiť ako účinná prevencia pred nákazou. Nikto si nemôže byť istý ľahkým priebehom choroby, ak už k infekcii dôjde. Mám informácie aj o mladých ľuďoch z blízkeho okolia, niečo nad 30 rokov, ktorí si to tvrdo odležali a aj po mesiaci majú bolesti svalov. Preto my, starší sa musíme zapodievať všetkými možnosťami prevencie posilnením imunity na najlepšiu možnú úroveň. Nech si dávame pozor ako vieme, ale sociálnym kontaktom sa vyhnúť nedá. Do obchodu sa musí, aj keď sa snažíme chodiť menej často ako pred koronou.

Včera pri pokladni v potravinách som sa rozčúlil. Pán v mojom veku sa tlačil k pásu ako ... do neba, rúško pod nosom a samozrejme nikto mu asi nepovedal, čo znamená odstup 2 metre. Tlačenica mala svoje dôvody. Na nákup si nezobral vozík, ale košík. Bol plný kopcom a veci mu padali na podlahu, preto sa chcel dostať k pásu čo najskôr, aj cez hlavy iných. Pritom pred nosom mal ďalšie košíky. Mohol si nákup rozložiť do dvoch, ale to by bolo asi na neho veľa. O čo je košík menej infekčný ako vozík ? Pri vstupe je prvou povinnosťou dezinfekcia rúk a madla vozíka. Nechám si streknúť dezinfekčný roztok aj 4 x na ruky, aby som mohol pretrieť aj vozík. A poriadne. Je to len taká drobnosť, ale nie bezvýznamná prevencia. S košíkom to asi nebude inak. Pán vyvolal rozruch. Na tovar nabral špinu z podlahy a potom to naukladal na pás. Cez hlavy druhých. Na jednej strane pôsobil ako Patov kamoš Mat, alebo opačne, na strane druhej to bolo bezhlavé rizikové správanie sa voči iným. Pochopiteľne, nielen odo mňa, ale ani od iných si za to nevyslúžil standing ovation. Neriadené strely takéhoto kalibru sa vyskytujú na každom kroku.

V pondelok navštívim lekáreň. Dúfam, že tam to bude o niečo kultivovanejšie.