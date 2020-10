Dnes sme nakladali kapustu do súdka a pritom padla otázka.

Nakladanie kapusty do súdka je u nás rituál. Už sa síce nešliape ako v časoch môjho detstva, ale vždy je to udalosť. Koronašialenstvom ovplyvnená manželka (už sme všetci, aj ja) sa počas práce opýtala :

Čo sa momentálne deje s vírusom v Číne ? Tak sme prehodili na túto tému pár viet a po skončení práce som sa pozrel na dostupné informácie. Otázka vo mne zarezonovala, pretože Wu-chan bol v totálnej kaši začiatkom roka a teraz je zrazu ticho. Zvládli situáciu a dokázali vírus Covid 19 dostať pod kontrolu do takej miery, že ohrozenie prakticky pominulo ? Za posledné dni som zaregistroval iba jedinú informáciu v zmysle, že identifikovali 9 nakazených, ktorí si vírus nepriniesli zo zahraničia. Nič viac.

Existuje výskum, kde inde ako na Harwarde v USA ( vo vedeckých publikáciách to údajne ešte nevyšlo, pretože to zatiaľ neprešlo oponentúrou, toľko zdroj z internetu ), že Čína už v lete 2019 mala pozitívnych ľudí, ale dôkladne to tutlali. Ani teraz sa k tomu nechcú priznať napriek tomu, že tento výskum sa opiera o analýzy satelitných záznamov z Číny, konkrétne o analýzy internetového vyhľadávania v lokalite Wu-chanu. Výskum údajne potvrdzuje, že sa vyhľadávanie sústreďovalo na choroby, príznakmi korešpondujúce s Covid 19. Ak by to bola pravda, dá sa predpokladať, že november 2019 bol štart a začiatok tohoto roka bol v Číne v znamení druhej vlny. Sú to, samozrejme úvahy, pretože čínske úrady pustia do éteru len to, čo im vyhovuje, poprípade sa už nedá tutlať. Presne v duchu komunistickej ideológie.

Prečo tieto úvahy ?

Ak to podčiarkneme a spočítame, aj my by sme mohli byť z druhej vlny vonku časovo adekvátne Číne, za 3 - 4 mesiace. To je teória. Áno, teória, pretože ak porovnám prístup úradov k vymáhaniu plnenia nariadení, nie je o čom hovoriť. Neviem si predstaviť čínsku políciu, ktorá úctivo upozorňuje na povinnosti občanov. Na opačnej strane zase si neviem predstaviť Číňana - salámistu, ktorý má na háku nariadenia a svadobčanov odvezie na me-che-che do Nepálu, alebo Pakistanu. Ten podľa mňa v rúšku aj spí. Apriori nehľadá spôsoby, ako obísť pravidlá, disciplínu má v krvi. Nechcem ich vynášať na piedestál, ale rozhodne sa máme čo od nich učiť. Myslím tým na disciplínu a od radových občanov.

Takže nás čakajú rušné mesiace. Ako sa s tým vysporiadame, máme vo svojich rukách. S denným prírastkom infikovaných blízko 2000 duší sme rozhodne na zlej ceste. Mám pocit, že "čínska karta" je pre nás zaujímavá. Nevieme čo presne robia v rámci prevencie a ako sú na tom s obmedzujúcimi opatreniami, ak nejaké sú okrem nosenia rúšok a dezinfekcie. Rozhodne však je čo si od nich zobrať za svoje. Ak nič iné, tak personálnu disciplínu a podriadenosť vyššej inštancii. Je to vo vlastnom záujme. A, samozrejme, tam sa asi najvyšší predstavitelia štátu navzájom k sebe nesprávajú ako ješitní vypatlanci. Podľa nich nebyť Covidu, rast ekonomiky mohli mať na úrovni 6,4 %, a zároveň nehovoria o extrémnom prepade. Tak ako to vlastne v Číne je ?

Manželke som nevedel uspokojivo odpovedať, ale kapustu sme naložili podľa všetkých tradícií. Ak sa nič nestane, pred Luciou sa vyberie do zaváraninových pohárov a sterilizuje. Takto ošetrená je vždy rovnaká a čerstvá. Sterilizácia už nie je tradičný postup, ale veľmi účinne zachováva kvalitu, pretože domáca kyslá kapusta už neskôr nikdy nie je tak dobrá, ako po cca 7 týždňoch kvasenia. Navyše odpadáva ošetrovanie obsahu súdka. Takýto inovatívny postup praktizujeme s našimi 15 - 17 kg naloženej kapusty už dosť dlho a veľmi sa nám to zapáčilo. Doporučujem.