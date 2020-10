Kotlebovi prívrženci ťažko nesú odsúdenie bossa.

Aký bača, také stádo. Podľa tohoto pravidla dávajú voliči ĽSNS o sebe vedieť na sociálnych sieťach po odsúdení bossa. Je to nechutné a výroky koketujú s paragrafmi.

Na portáli TOP som si prečítal článok, ktorý čerpá zo stránky ĽSNS. Tak som sa pozrel aj na stránku Ľudákov. A fakt. Prívrženci bránia svojho šéfa a vyhrážajú sa sudkyni Sabovej všetkým možným. Príčinou je odsúdenie Kotlebu "za darovanie peňazí". Takto chápu význam vyneseného rozsudku. Ako som napísal, aký bača, také stádo. A aké by už len malo to stádo byť, keď si ich boss myslí, že okolo neho sú všetci tupci. Aspoň to tak vyznieva z jeho obhajoby sumy 1488.- €. Svoju otupelosť k veci verejným dokázal počas kraľovania na BBSK v plnom rozsahu. Nikdy viac...

Už som niekde napísal, že do školských osnov pre druhý stupeň základných škôl, alebo stredné školy, by bolo vhodné zaradil povinné návštevy bývalých koncentračných táborov. Zároveň by bolo rovnako vhodné doplniť detailnejšiu výuku o podrobnejšie vysvetlenie činnosti fašistov vo všetkých Európskych krajinách. Nie som si istý, či všetci ľudia chápu správne, čo sa dialo na Ukrajine po útoku Hitlera na krajinu Sovietov, Čo robili ukrajinskí, pobaltskí, talianskí, juhoslovanskí fašisti. Ktorý študent dnes vie, na čo slúžili židovské getá po celej Európe, kto bol napr. Mengele, alebo Ante Pavelič, ktorému jeho verní Ustašovci darovali k narodeninám plný kôš vylúpnutých ľudských očí partizánov a ich pomáhačov.

Voličská základňa ĽSNS sa zgrupuje z nedostatočne informovaných a vzdelaných mladých ľudí, ktorí v drvivej väčšine nevedia nič o fašizme a holokauste, ale nikto im neponúka inú alternatívu. Minimálne si nevedia vybrať. Lokalitou sú voliči ĽSNS početnejší v oblastiach, kde je silná rómska komunita a dostatočne neprispôsobivá ( Horehronie, Spiš ) Ani nemajú záujem o iné alternatívy, pretože riešenie rómskej otázky Kotleba kladie do popredia priamo ideológiou strany. Tá je jednoznačne postavená na fašistických hodnotách. Zbytok prívržencov sú ľudia na úrovni obsahu a formy výhražných príspevkov na sociálnych sieťach. Vyberám jeden príspevok z mnohých, ktorý dokumentuje mentálnu úroveň pisateľa.

"Tu je tá špina Ružena Sabová, čo na objednávku odsúdila pána Kotlebu za darovanie príspevku pre rodinu!!!! Karma ťa dobehne, neochráni ťa nikto!!!! Beštia," .K príspevku je priložená fotografia. "Háčik je však v tom, píše sa na TOP, že na fotografii nie je sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová, ale znalkyňa z odboru psychológie Elena Fortis, ktorá robila znalecký posudok aj Marianovi Kočnerovi v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka". Fotografiu neuvádzam, nie je to v poriadku kohokoľvek dokumentačne spájať s takýmito textami.

Nie je žiadny problém strhnúť na seba priazeň takýchto ľudí, im stačí príklad arogancie, svalov a sľubov. Uveria slepo všetkému a na nič sa nepýtajú. Preto vzdelávajme aj z histórie aspoň mladých. Národ, ktorý si nevšíma svojej histórie, bude zatratený. A to je fakt.