Čaute, Igor a Richard, mám pre Vás pár postrehov.

Familiárnosť sa vo veľkom "nosí" na najvyšších vládnych miestach. Aby Ste páni nevyšli z rytmu, pripájam sa, som od Vás starší. Vaše posledné extempore nemôžem nechať bez povšimnutia.

Obidvaja Ste sa museli s koňom zraziť, pretože to, čo verejne produkujete na sociálnych sieťach a v médiách je nedôstojné členov vlády. Ak sa dobre pamätám, po voľbách Ste všetci sväto-sväte prisahali a do neba volali, že si navzájom polená pod nohy hádzať nebudete a problémy budete riešiť výhradne zoči-voči. Mediálne odkazy Ste všetci svorne vylúčili. A tu, čuduj sa svet, prakticky od začiatku sa vážne veci komentujú na sociálnych sieťach a dokonca to prerástlo do osobných invektív. Čo je, nevieme sa ovládať ?

Chlapci moji zlatí !

Musím takto, pretože sa správate ako sopľavé deti. Nedokážete si zahrýzť do jazyka za žiadnych okolností. Dnes sa na Vás díva 5,5 milióna nešťastníkov, ktorím nad hlavami visí Damoklov meč. Značná časť očakáva rozhodné činy a chce počuť rozhodné slová. Vy ich svojimi detinskými "tláchaninami" na facebooku privádzate do zúfalstva. Z Vašich voličov sa časť chytá za hlavu ( preferencie OĽaNO to len potvrdzujú a liberáli na volebné víťazstvo nikdy nedorastú ), lebo nechce veriť vlastným očiam a ušiam. Tí, ktorí nie sú celkom mechom udretí, sa smejú a Vaši neprajníci sa mobilizujú. Pellegrinimu sa stačí raz za týždeň ozvať, pripomenúť sa verejnosti a nemusí si robiť žiadnu kortešačku. Vy mu ju robíte priamo ukážkovo.

Ak Igor nechce byť za 4 roky znovu premiérom, je to jeho vec, ale dať to von tak priamo a verejne pol roka po nástupe do funkcie je adekvátne kadeniu si do vlastného hniezda aj v tom prípade, ak sa v súčasnosti podarí pandémiu skrotiť na jednotku a štát prežije krízu bez vážnej ujmy ( povedal to Braňovi Závodskému ). To je ale nadľudská úloha. V prvom rade preto, lebo Slovač zákernosti Covidu 19 ( ako aj všetkému inému ) uverí až keď na túto pliagu zomrie každý piaty. Skôr uverí dementom, ktorí situáciu zľahčujú prostredníctvom sociálnych sietí. Videl som video, kde český lekár rozpráva o spätnom vdychovaní baktérií z rúšok a pomalom trávení sa vlastnými "splodinami". Tento mudrc však nič nehovorí o tom, čo bude s chorými, a vôbec so zdravotnou starostlivosťou, ak sa nemocnice zaplnia infikovanými, zanedbá prevencia a následne prepukne omnoho viac iných chorôb z titulu zanedbania prevencie. Tohoto pána doktora by som zatvoril za úmyselnú dezinformáciu a všeobecné ohrozenie. Národ je taký a iný nebude. Je to samo o sebe dosť veľká pohroma, ktorú Vy, moji milí, zdarne umocňujete svojimi neuváženými výlevmi jeden druhému poza chrbát. Ako deti !

Deti moje !

Od vládnych predstaviteľov by som očakával nefamiliárne menežerské vystupovanie a ak sa neviete s tým zžiť, niekde je chyba. Je prd pravda, že sa lepšie spolupracuje, ak máme medzi sebou priateľské a familiárne vzťahy. Vám asi ešte nikto nepovedal, že horšie sa podniká s vlastnou rodinou ako s cudzími. Dobre fungujúce rodinné firmy sú v menšine. Brat s bratom sa skôr poháda ako s cudzím. O bratrancoch ani nehovorím. Taká je skúsenosť. A Vy sa všetci tvárite, ako keby vládu tvorila partia, ktorá si od mariášu odskočila vládnuť. V tomto ohľade Vám Peleho partia môže byť vzorom.

Veru tak, moji milí, zobuďte sa, lebo sa utopíte skôr ako si myslíte. Je scestné, ak si Richard myslí, že na jeho odchod z vlády je nutné vyčerpať alternatívy až po písmeno "Z" ( dnes odpovedal takto Braňovi Závodskému ). Keby sa v blízkej budúcnosti mali vrátiť predchádzajúce štruktúry, pre Slovensko by to bola pohroma. Pele je teraz za pekného, naoko sa zbavil starých záťaží, ale nie som si istý, či by dokázal pokračovať v nastolenom reformnom trende. Ľudia sa len tak ľahko nezmenia a o peniaze ide vždy až na prvom mieste. Celá jeho suita vyšla z prostredia "našich ľudí" a Pele si za dva roky nič nevšimol a predtým kto vie kde bol...Mimochodom počul som vyjadrenie mladého Kaliňáka : "Je pravda, že niekoľko našich ľudí je vo väzbe, ale bič plieska na konci". No, potrebuje to komentár ? A touto ideológiou je stará garda prerastená naskrz. Rašiho vyjadrenie po nástenkovom tendri, že "zákon nebol porušený", mi zneje doteraz v ušiach a jeho tvár mám pred očami. Ten potmehúdsky úsmev, akoby čakal, že ho novinári ovalia mikrofónmi, alebo mu vynadajú. A je to ten istý Raši.

Začali Ste zametať dobre, tak majte na pamäti, že dielo sa musí dokončiť, preto prestaňte na seba navzájom tliachať ! Takto živíte a držíte v hre hoaxy a zneisťujete už aj tak zneistených občanov. Počúvajte rady odborníkov, Vašou úlohou je jednotne postupovať v odkomunikovaní opatrení a postupov smerom k občanom. Capisco, kamaráti ?