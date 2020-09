Páni, kde ste boli, keď sa na matematike preberali percentá ?

Búri sa kultúrna aj športová obec. Bojujú o divákov, pretože bez nich to akosi nejde. Divák je zdrojom ich príjmov a nakoniec aj organickou súčasťou podujatí. Čo s tým do budúcnosti ?

Neviem si predstaviť pocity hercov, keby museli hrať predstavenia pre menší počet divákov ako je počet účinkujúcich. Myšlienka tohoto druhu sa ani nemala dostať na verejnosť, pretože nesie známky diletantizmu. Keď sme pri tom, pripomenul by som sedliacky rozum, ktorého nie je nikdy dosť a osobne by som sa rozhodne viac spoľahol na neho, ako na striktné bezduché čísla. Ani kompenzácie nie sú všeliekom, môžu byť iba doplnkom k dobre nastavenému systému.

Zoberme si divadlo s kapacitou 500 miest. Pred vypredaným predstavením sa 500 divákov natlačí do foyer-u ( foajé ) a potom sa otvorí sála. Situácia vo vestibule je na úrovni MHD. Predovšetkým sa v zimných mesiacoch ľudia dostanú k sebe bližšie, predsa nikto nebude čakať na predstavene na mraze. Osobne pevne verím, že divadlá si s tým poradia, ľudí "rozložia" a nakoniec, do divadla chodí viac uvedomelejšia časť obyvateľstva. Ale čo športoviská, športové haly a štadióny ?

V športovej hale s kapacitou niekoľko tisíc divákov je tých istých 500 divákov úplne iný pojem. Športoviská majú niekoľko vchodov, vstup do hľadiska je časovo lepšie zvládnuteľný ako v divadle alebo kine, jednoducho priestory sú z hľadiska sociálnych kontaktov bezpečnejšie a komfortnejšie. A aj tu je limit 500 divákov !

O otvorených štadiónoch ani radšej písať nebudem. Všetci vieme, ako to vyzerá na veľkom štadióne. Ale nie som si istý, že to bezpečne vedia aj naši pandemici. Alebo mi niečo uniká ? Potom by rovnako museli unikať súvislosti všetkým organizátorom štadiónových podujatí. Tisíc ľudí na reprezentačnom zápase na štadióne s kapacitou 20 000 divákov...má to logiku ?

Ľudia pripomínajú, krútia hlavami a čudujú sa. Absolútne čísla sú veľmi nebezpečným precedensom. V tom divadle bude vypredané a ľudia si budú fučať do tváre, ale vo veľkej športovej hale a na štadióne sa stratia.

Páni odborníci na verejnú hygienu, percentuálny podiel z celkovej kapacity hľadiska, sály a i. je neporovnateľne férovejším, bezpečnejším a omnoho logickejším vyjadrením stupňa ochrany obyvateľstva pred vzájomným infikovaním sa. Súčasne netrestá tých, ktorí majú k dispozícii väčšie priestory a chtiac-nechtiac, chráni ľudí pred tupým absolútnym číslom.

Milá pandemická komisia, trošku si do vás kopnem, ale mám pocit, že vám veci unikajú. Nechcem tým povedať, že nepoznáte základné matematické funkcie. Podľa mojich skúseností sa percentám mnoho, aj vzdelaných ľudí, vyhýba. Sú v mnohých prípadoch zabijakom sebavedomia a stretol som sa aj s prípadom, keď pánko s titulom Ing. mal z ich praktického používania ťažké mindráky.

Prosím, pozrite sa na limity cez percentá a som si istý, že bude omnoho menej frustrovaných ľudí v kultúre a športe. Nedivte sa im, naozaj ich likvidujete. Proti tomu by som sa aj ja bránil a možno aj menej kultivovane ako to robia médiami oslovení funkcionári.