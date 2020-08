Údajne v roku 2100 nás bude 2,1 milióna.

Demografické štúdie vydali nové svedectvo o počtoch obyvateľstva vo svete v roku 2100. Výsledky sú prekvapujúce a dosť ťažko pochopiteľné, no možno len na prvý pohľad.

Vývojom demografie vo svete sa zaoberala relácia na TA3. Najnovšiu štúdiu priblížil prognostik p. Baláž z Prognostického ústavu SR a miestami som mal pocit, že ani nie je možné, aby sa tento matematický scenár vôbec naplnil. P. Baláž hovoril o číslach. Tomu verím, že čísla nepustia. Ak sa raz dal systém do pohybu a je matematicky popísateľný, potom sa výsledky dajú simulovať na dlhé obdobie dopredu. Je to však len matematika.

Podľa uvedených výpočtov by sa napríklad počet obyvateľov Číny mal znížiť zo súčasných cca 1,3 - 1,4 miliardy na 750 miliónov, obdobne klesne aj populácia v Indii. Hlboký pokles počtu obyvateľstva zasiahne predovšetkým Európu. Oproti tomu by sa počet obyvateľov štátov subsaharskej Afriky mal zdvojnásobiť. Tu sú popri vysokej detskej úmrtnosti stále dostatočne početné rodiny na to, aby sa táto prognóza naplnila. Ale súčasne sa stav svetovej populácie zníži na úroveň cca 3 - 4 miliárd.

Slovensko sa stane z vyše polovice "vyľudnenou" krajinou. Zo súčasných 5,45 milióna tu bude žiť 2,1 milióna ľudí. Keď sa nad tým zamyslím, je až nepredstaviteľné, ako sa zmení veková štruktúra, koľko dôchodcov bude musieť vykrývať jeden človek v produktívnom veku, aký asi bude dôchodkový vek. Je možné sa iba domnievať, ako sa s tým ekonomika krajiny vysporiada. V každom prípade, bez úrovne produktivity práce na jedného produktívneho človeka, ktorá bude niekoľkonásobne vyššia ( predpokladám minimálne 3 až 4 krát vyššia ) ako v súčasnosti, to možné nebude. Čiže pracovať budú prevažne roboti, tam kde to bude možné. Neviem si však predstaviť robota - baču, robota - agronóma, živočichára.

V rámci fašistickej ideológie existoval názor, že 70 % obyvateľstva Zeme nie je súca na prežitie. Som o tom presvedčený, že sa z toho niečo zachovalo do súčasnosti, len v inej forme, s inými pokračovateľmi. Sú indície, že sa geneticky modifikované plodiny a úžitkové rastliny nepripravujú iba za účelom vyšších výnosov, ale aj za účelom akejsi "kontroly pôrodnosti". Práve cez tieto "švindle" na obyvateľstve sa bude demografia vyvíjať uvedeným smerom. Výrazne k tomu prispieva aj nárast vzdelanostnej úrovne žien. V civilizovanom svete žena už dávno ne je strojom na deti a jediným a bezvýhradným šéfom každej domácnosti. Vzdelané ženy chcú svoje vedomosti zúročiť v práci a preto im neostáva dostatok času na početnejšie potomstvo. Americký štandard rodín spred 50 - 60 rokov so 4 - 5 deťmi a ženou v domácnosti už ani v Amerike nie je pravdou. Súčasný stav 1,6 dieťaťa na slovenskú rodinu nedokáže nahradiť dvoch rodičov. To by pôrodnosť musela byť vyše 2, ak počítame s nejakou detskou úmrtnosťou. Tento trend je obdobný v celej Európe.

Potravinová bezpečnosť je jednou zo základných predpokladov, aby sme sa nedostali do stavu, keď sa bez umelého oplodnenia ani dieťa nenarodí. A tu je už dnes problém dosť zreteľný. Preto si robotov nedokážem ( možno obmedzene ) v poľnohospodárstve predstaviť. Poctivo vypestované plodiny a živočíšna výroba bez chémie, sú základným predpokladom pre zdravý vývoj ľudstva. Ak nechceme, aby tých 2,1 milióna nenieslo nezvratné degeneratívne zmeny, potom je orientácia na zdravú výživu bezpodmienečnou podmienkou prežitia ľudstva v súčasnej podobe. Pokles počtu obyvateľstva bude zabezpečený ekonomickými vplyvmi aj bez vzájomného vyhubenia sa chémiou.

Mňa sa to už netýka, pretože rok 2100 je mimo môj reálny dosah a nezávidím ani tomu, kto sa ho dožije. Už teraz žijeme v chaose a na chémii. Niekto sa veľmi výrazne stará o to, aby ani náhodou nedošlo k preľudneniu Zeme. Len aby sa tieto snahy nevypomstili a ľudstvo neskončilo v samodeštrukčnej špirále degeneratívnych procesov. Tie už nezastaví nikto.