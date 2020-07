Aktuálne z kúpeľov Bojnice - kompromis a rešpekt pred vírusmi.

Mnohí sa zľakli situácie a zrušili dovolenky a kúpeľné pobyty. Aj my s manželkou sme termín kúpeľnej liečby posunuli z apríla na júl. Ukazuje sa, že to bolo správne rozhodnutie. Vírusy sú nevyspytateľné...

Slovenské kúpele svoje prevádzky rozbehli až po uvoľňujúcich opatreniach v súvislosti s koronavírusom v priebehu júna. Napriek tomu, že sme termín z apríla preložili na júl, do kúpeľov sme nastupovali s miernymi obavami. Nie som strachopud, ale je pár vecí, pred ktorými mám prirodzený rešpekt. Neviditeľné vírusy sú omnoho horšie ako čokoľvek iné, aj ako cirkulárka, pred ktorou mám tak isto rešpekt. Čo človek vidí a vníma, tomu sa vie vyhnúť, prispôsobiť sa, alebo dokonca eliminovať úplne. Ale vírusu sa nevyhneme. Ak nájde v nás živnú pôdu, bez opýtania sa si nás zotročí.

V čerstvej pamäti mám prípad známej v strednom veku, ktorá bola vitálna zdravá žena a za 18 mesiacov odišla z tohoto sveta. Ľudská verzia vírusu BSE, tzv. Creutzfeldt-Jakobova choroba, (poznáme ju ako chorobu šialených kráv) ju pripravila o všetko čo človeka robí človekom. Z napadnutého mozgu sa stala nefunkčná hmota. Niečo hrozné ešte aj do hororu. Na Slovensku sa štatisticky vyskytne 5 - 6 prípadov za rok, prevažne v Banskobystrickom kraji, na Liptove a Orave. Lieky neexistujú. V Anglicku sa vyvíja vakcína, ktorá ešte nie je klinicky otestovaná. Nakoniec zdrojom tejto choroby bol hovädzí dobytok z anglických fariem, kde sa v minulosti ( cca 70 - 80 - te roky minulého storočia ) používala mäsovo-kostná múčka z mŕtvych zvierat ako krmivo. Výsledkom úsporných opatrení je vírus, proti ktorému sa nevieme brániť. Používanie mäsovo-kostnej múčky z mŕtvych zvierat je už celosvetovo zakázané. Existujú však indície o jej používaní na niektorých slovenských farmách. Keby tomu tak nebolo, ani vírus by sa dlhodobo neudržal pri živote a táto diagnóza by sa možno po niekoľkých generáciách vytratila. Opak je však pravdou. Vírus je tu, dostal sa do nášho genetického kódu, úraduje sporadicky, ale vždy s fatálnymi následkami a so stopercentnou "úspešnosťou". Existuje štatistický pomer 85 : 15. Znamená, že vo svete je 85 % prípadov dedičných a 15 % náhodných. Výnimku tvoria Slovensko a Izrael. V týchto dvoch štátoch je pomer opačný. Prečo ? Nevedno, údajne to nevedia zdôvodniť ani Angličania, ktorí sú s vývojom vakcíny asi najďalej. Proste informácie od Angličanov a aj lekárov zo Slovenska hovoria toto.

Predstavme si obavy rodinných príslušníkov. Všetci museli podstúpiť testy a chorej nikto pomôcť nevedel. Angličania sa z toho elegantne vykrútili pre neexistujúce klinické testy. Nakoniec sa tomu ani nečudujem. Znášali by obrovské riziko.

Pod vplyvom týchto faktov o našom každodennom živote s vírusmi, sme sa predsa len rozhodli nastúpiť na liečbu. Kúpele dodržujú vládne nariadenia. Dôkladná lekárska prehliadka pri nástupe a jastrabie oči personálu sú charakteristické. Dezinfekcia je k dispozícii na každom kroku, v uzatvorených priestoroch platí povinnosť nosenia ochranných rúšok. Inak na naše prekvapenie, kúpele žijú na plno a sú obsadené takmer na 100 %. Proste to tu žije ako pred koronou. Večerné aktivity, hudobné produkcie a iné akcie pre pacientov, sú v plnom prúde. Dôkazom je aj dobročinný koncert ( výťažok ide na operáciu 14 mesačného dievčatka ) z minulého týždňa, ktorého ťahákom a hviezdami mali byť Peter Adamec a Dárius Kočí. Ťahákom boli, ale nie hviezdami. Dárius to podcenil a Peter po 2 skladbách "zdupkal". Zatienila ich cca 12 - 13 ročná dcéra organizátorky, ktorá "dala" zo 4 skladby, vzhľadom na vek, ako z partesu. Je to talent...

Naše úvahy kalkulovali aj s prípadnou druhou vlnou koronakrízy, nakoľko sa v septembri pohyb obyvateľstva znásobí. Ožijú školy a škôlky, čo automaticky spôsobí zvýšený ruch a tým aj zvýšenú pravdepodobnosť prenosu nákazy, ktorú sem môžu priniesť navrátivší sa dovolenkári a ľudia pracujúci v zahraničí. Preto sme sa rozhodli pre júlový termín a neľutujeme. Je to tu proste cool !