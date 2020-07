Vie tu vôbec niekto čo chceme ?

Šeliga nechce povaliť koalíciu, ale Matovič by mal vyvodiť politickú zodpovednosť. Ficovi pomáhať nechce. Ostatní koaličníci sú ticho. Vieme, čo nechceme, ale kto vie čo vlastne chceme ?

Je pravdou, že ak sa čo i len náznakom môže situácia vyvinúť tak, že k moci by sa mohol dostať Fico, potom je na poste predsedu vlády lepším riešením aj hociktorý dlhodobý podnájomník z Leopoldova. Medzi ním a odsúdeným delikventom nie je z morálneho hľadiska žiadny rozdiel. Jeho jedinou výhodou je, že nikto ho za plagiátora neoznačil, čo zrejme ani nie je. Nech mu to slúži ku cti. Ale to je asi všetko, čo hovorí v jeho prospech.

Koalícia sa evidentne nevie vysporiadať s diplomovkami. Rýchlokvasení magistri nemajú dostatok kuráže na to, aby sa stiahli a na svoje miesta podľa straníckej príslušnosti vymenovali náhradníkov. Samozrejme pokiaľ strana má nejakého schopného na danú pozíciu. Keďže tu nejde o obsadenie pozície riaditeľa večernej školy, náhradníka za Matoviča OĽaNO nemá. Ani Kollár nepovolil, tak sa natíska otázka, či im osobne naozaj ide o blaho národa a za každú cenu chcú svoje sľuby splniť. Lebo ak je to tak a Slovensko bude zbavené všetkých zlodejov a podvodníkov, zlepší sa život obyvateľstva všeobecne, včítane najchudobnejšej vrstvy a sami budú príkladom v platení daní a poctivom dodržiavaní zákonov, potom by som vedel pochopiť výchovný efekt odpusteného prehmatu. Kto však zaručí, že sú morálne na tak vysokej úrovni, že kajanie sa po prešľape myslia naozaj vážne a stane sa to ich mementom na trvalo.

Kto uprednostňuje využívanie momentálnej situácie "na doraz" pred najvyššími morálnymi princípmi, je v skutku obchodník - kšeftár a nie morálne čistý človek. Neviem si predstaviť, ako môže študent spokojne spávať, ak sa uchýli ku krádeži výsledkov práce iných. Ja viem, som staromódny. Ja som ešte stará škola a mne by hrdosť nikdy nedovolila ukradnúť myšlienky iných. Ale ani peniaze, ktoré sú určené iným. A tu je jadro možného problému.

Z Bruselu sa na nás valí balík, ktorý nás môže prizabiť, ak sa patrične nepripravíme. A to je pre kšeftárov od prírody medový plást. V jednej reakcii na môj blog po prevalení Kollárovho opisovania, diskutujúci poznamenal, že: "On (Kollár) sa chce inteligentne nabaliť", preto neodíde z pozície predsedu Parlamentu. Presne toto je to riziko. Keby som si bol istý, že svoje politické ciele a sľuby myslia úprimne, do dôsledkov, bez ohľadu na osobný prospech a možný prospech "našich ľudí", nad nejakou diplomovkou by som sa osobne ani nepozastavil a obhajoval ich "do roztrhania tela". Istotu však nemám a ani ju mať nemôžem. Napríklad už len preto nie, že celodenná návšteva pána ministra zdravotníctva pred pár týždňami v Banskej Bystrici nepriniesla žiadnu zmenu. Súvislosti si pán minister zistite sám, naleteli ste...

Počkajme si, čo sa bude ďalej diať. Nie som presvedčený o tom, že niekto z vládnej koalície vie presne čo bude zajtra, pozajtra a potom. Z nenazdajky sa povolebná eufória a pohodlné vládnutie s ústavnou väčšinou zmenilo na cestu mínovým poľom. Zatiaľ stúpili iba na malé míny, ale kto vie, kto a kedy stúpi na takú poriadnu, po ktorej sa diera nezahrabe ani buldozérom.