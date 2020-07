Na úrade Práce : "Ak nie ste plagiátor, ste vhodný iba k lopate!!!"

Pravdu povediac, momentálne by som nechcel byť v koži pani Prezidentky. Mali sme veľké oči, spravodlivosť a poctivosť búrali steny, pritom to tu smrdí ako v kráľovstve dánskom.

Z pohľadu pani Prezidentky to musí byť veľmi nepríjemná situácia. Má pracovať s politikmi, ktorí sfalšovali oficiálne dokumenty a podvodom získali akademické tituly, ktoré udeľuje štát. V podstate podviedli štát. Neviem si predstaviť jej stretnutie s Matovičom. Aké asi bude mať pocity a vôľu pracovať s takýmito politikmi, ako bude vyzerať v očiach ostatných prezidentov, vôbec celej Európy, ak sa ostro neohradí a nebude žiadať vysvetlenie, poprípade neodporučí vyvodenie politickej zodpovednosti ?

Okrem občanov aj ona bola podvedená, pretože pred vymenovaním vlády sa nikto nepriznal k podvodu. Ani občania netušili, že vodu kázať a víno piť je aj pre Matoviča takou samozrejmosťou, ako že ráno vyjde slnko. Volil som OĽaNO, ale to bolo prvý a posledný krát. On predsa vedel veľmi dobre, čo sa stalo pred dvadsiatimi rokmi aj vtedy, keď kydal na Danka. Pritom je v tomto smere detto ako Danko.

Nečakal som niečo tak primitívne, ale nečakal som ani zázraky. Keď sa s takou samozrejmosťou vozil na Dankovi, asi nikoho by nenapadlo, že sám je v tom namočený rovnako. Na druhej strane sa čudujem tomu, že nič v tejto veci neurobil dopredu. Predsa musel vedieť, že ho to dobehne. Bola to len otázka času. Ľady sa pohli aj na poli spravodlivosti a súdny človek musel vedieť, že to nie je jednosmerné. Zodpovední a "zvedavci" sa na zuby nebudú pozerať iba zločincom, ale budú preverení aj tí, ktorí sú na opačnej strane barikády. Vždy sa niekto nájde, komu je mravná čistota politiky možno druhoradou záležitosťou, ale "vyňúranie" senzácie je o to sladšou odmenou. A nakoniec, prečo by mal byť predseda vlády výnimkou ? Mal by byť vzorom!!! Počin, presnejšie preventívna nečinnosť vo veci svojho plagiátu je o to nepochopiteľnejším zlyhaním. Jeho vyjadrenie o odstúpení až po splnení cieľov vyznelo ako detská replika na pieskovisku. Známy pred časom skonštatoval: "Neviem na čom fičí, ale musia to byť veľmi dobré lieky. Ako sú dobré, to uvidíme vtedy až sa stane niečo, čo vyvolá silné emociálne vypätie na dlhšiu dobu z osobných dôvodov". A ten moment je tu. Osobne som veľmi zvedavý, ako ďaleko zájde s detinskými vykrúcačkami. Ono je veľmi chvályhodné, že už ako študent úspešne podnikal, ale vybral si. Podnikanie uprednostnil pred školou. Nikto nemôže mať všetko...

Neviem si predstaviť atmosféru stretnutia s pani prezidentkou. Pani Prezidentka doteraz nepovedala jediné zbytočné slovo, jediné slovo, ktoré by nebolo adekvátne situácii a je nestranná. Robí to čo má robiť a ako má robiť. Pochopiteľne, to isté vyžaduje aj od politickej špičky. A tu už nebude s kým rovnocenne jednať...

Tak, pán predseda vlády Slovenskej republiky, teraz sa predveďte!!! Teraz je tá príležitosť, kedy je potrebné svojich voličov presvedčiť o mravných hodnotách vašej osobnosti!

Nájsť novú, dôveryhodnú politickú stranu pred voľbami bude dosť ťažké. Nemám nič ani proti normálnej sociálnej demokracii. Ale keď vidím tú Peleho jedenástku...Možno sa budem musieť s výberom poponáhľať, pretože smrdí to tu ako v kráľovstve dánskom.