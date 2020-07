Čakal, čakal, mráz ho ľakal, slniečka sa bál a na Poštu klial!

Človek by predpokladal, že zásielka ( balík ) podaná na pošte v rámci Vyšegrádskej štvorky, bude vo finále štandardne doručená slovenskou poštou. Vôbec to pravda byť nemusí a nemusíte sa jej dočkať.

A na moje prekvapenie ani pravda nebola. Známi mi posielal balík o hmotnosti 4,1 kg z Maďarska. Podal ho na miestnej pošte a čakal som. Prešli týždne, až som sa mu ozval, nech sa informuje na podacej pošte o osude zásielky. Podacia pošta zistila, že balík odišiel na Slovensko už nasledujúci deň po podaní. Hlbšie zisťovanie odkrylo jeho celú anabázu.

Zásielku sa kuriérska služba pokúšala doručiť, ale údajne v inkriminovaný deň som nebol doma. Nie je to vylúčené že ma nenašli, nedostal som o doručovaní žiadnu informáciu. Ani som nemohol, pretože odosielateľ na podacom lístku neuviedol moje telefónne číslo ani e-mailovú adresu. Pošta si to nežiadala. Pošta predsa na vidieku balíky nedoručuje. Doručovateľ nechá v poštovej schránke odkaz o uložení zásielky. Maďarská pošta ale má zmluvu s nemenovanou kuriérskou službou, ktorá jej zásielky doručuje v rámci SR. Kuriér, ak nemá telefón alebo e-mail, ako sa ukázalo, je K.O. Odkaz o uložení zásielky v schránke nenecháva. Aspoň ten môj to neurobil. Mohol by som namietať, že mám susedov a suseda má odo mňa niekoľko overených splnomocnení práve pre takéto prípady. Aby kuriér zazvonil u susedov, je zrejme úkon, ktorý nie je obsiahnutý v pracovnom postupe kuriérskej služby. To by som asi chcel niečo nepredstaviteľné. Pripadá mi to tak, že doručenie je akoby nepodstatnou vecou. Podstatné je obehať adresy. Môj balík ležal 30 km od môjho bydliska v sklade kuriérskej služby 14 dní. Vraj som si poň neprišiel. A ako som mal vedieť, že je práve tam ? Mňa predsa maďarská pošta neinformovala o tom, s kým má uzatvorené zmluvy o doručovaní zásielok. Ani o opakované doručenie sa nepokúsili. Veď načo...Pochybila aj maďarská pošta, pretože v takýchto prípadoch by mala žiadať na podacom formulári komplexnejšie údaje, rozšírené o tel. číslo a e-mailovú adresu.

Úradník maďarskej pošty podľa záznamov vypátral každý úkon, ktorý bol prevedený s mojim balíkom. Musím uznať, že záznamy sú všade veľmi presné a budí to dojem dokonalosti. Škoda, že iba záznamy sú dokonalé, skutky sú krátkozraké a bez "ťahu na bránu". Klient je sekundárny problém, záznamy sú dokladom o vykonanej práci a to je podstatné. Nie však pre klienta. Po uplynutí doby uloženia ho poslali späť odosielateľovi. Na vyzdvihnutie bolo už neskoro. Tak sa celkovo po 2 mesiacoch hľadania a čakania, dostal balík naspäť odosielateľovi. Prišiel som o cca 25 €, pretože poštovné stálo približne toľko. Prežijem to, bolo aj horšie. Neteší ma to, že občas narážam na situácie, keď zdravý rozum absentuje a ľudia sú otrokmi nejakého systému. Kto funguje vo vnútri tohoto systému, je akoby slepý a hluchý voči realite, veď čo iné mu aj ostáva. Bol by z neho vyradený keby ho obchádzal. Mohol by prísť o prácu. Chybami systémov vo všeobecnosti trpia ľudia, ktorí sú nechtiac ich súčasťou - klienti a užívatelia ich služieb. Je to smutné zistenie, ale realita býva niekedy bolestivá.