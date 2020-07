Aj moc všemocných peňazí má limity.

"Všetko je na predaj", je veta, ktorou sa riadia všetci biznismeni. Vo svete tvrdého biznisu je to pravda nevyvrátiteľná. V bežnom živote skôr platí, že "komu není vzhúry dáno, v apatéce nekoupí".

K tomu, aby mohlo byť "z húry dáno", pochopiteľne, musí človek sám výrazne prispieť. Nie nahrabanými peniazmi, pretože sú veci, ktoré kúpiť nie je možné, nebolo a nikdy nebude. Vnukovi sa snažím všemožnými spôsobmi vysvetliť, že peniaze môžu byť žiadúcim "vedľajším produktom", ak sa spojí prirodzená inteligencia so snahou o nadobudnutie čo najviac vedomostí. Poctivo nadobudnuté vedomosti a všeobecný prehľad o fungovaní poriadku sveta sú najlepším základom pre realizáciu podstaty výroku Henriho Forda ( ak sa nemýlim, ak áno, bol to iný americký podnikateľ a prosím opravte ma ) o peniazoch, ktoré "ležia na ceste, stačí ich len zdvihnúť". Poctivé podnikanie s patričným vzdelaním pre danú záujmovú oblasť, ak človek má prirodzené danosti na podnikanie ( ja ich nemám, ja som podľa Henriho Forda idealista, celý život som pomáhal iným k prosperite ), je jediná cesta, ako si z dlhodobého hľadiska zabezpečiť budúcnosť a nepôsobiť pritom ako kšeftár so všetkým a ničím. Vzdelaný podnikateľ je človek, ktorý sa môže prehupnúť aj do politiky s vlastnou stranou ak má dosť peňazí a myslí si, že pre jeho motiváciu je podnikateľský sektor už priúzky. Nestratí sa ani tam a nebude pred očami verejnosti pôsobiť neprirodzene. Hučím do vnuka koľko sa len dá a vystríham ho pred zmenou poradia. Je veľmi nebezpečné, ak sa mladý človek trasie za peniazmi a zanedbáva vzdelanie. Sila peňazí sa okrem kúpyschopnosti prejaví aj inak, veľmi negatívne. Ak človek nie je dostatočne morálne silný a vzdelaný, k pokriveniu charakteru je cesta veľmi krátka. Aby ustál nástrahy, vzdelanie je základom pre schopnosti vytvárania si jasných vízií o budúcnosti.

Tak to by sme mali. Určite som idealista, pretože takto ideálne to zjavne nefunguje. Dôkazom sú síce bohatí, ctižiadostiví, ale nedostatočne vzdelaní a amorálni politici. U nich sa nič neudialo inak ako som napísal, iba sa zmenilo poradie nadobúdania atribútov, ktoré by politik-podnikateľ mal mať. Oni si najprv nahrabali. Potom zistili, že majú dosť ale peniaze stále pribúdajú. Treba s tým niečo robiť. Tak robili. S cieľom prehupnúť sa do politiky, čo by pokračovaním ekonomiky ( politika je vyššou formou ekonomiky ), si zadovážili "potvrdenky" o vzdelaní. V politike sa predsa nedá uplatniť bez patričného vzdelania, alebo aspoň dokladov o vzdelaní. Dokonca si vytvorili inštitúcie na výrobu dokladov za nahrabané peniaze a legalizáciu krádeží duševného vlastníctva tvorivých vzdelancov. S požehnaním mocných všetko funguje ako má, iba výsledok je akýsi pokrivený, pretože mať doklad o vzdelaní ešte neznamená byť vzdelaný. Papier znesie všetko, ale výsledok u politika posúdia voliči.

Vidíme to dosť jasne. Politici bez morálky, česť výnimkám. Síce majú všetko čo politik má mať, iba pred verejnosťou vyzerajú neprirodzene. Opierajú sa o silu všemocných peňazí, o zdeformované myslenie, egoizmus a zjavné preceňovanie seba samých. Aspoň si myslia, že sú všemocné. Nie sú, majú tvrdé limity. Skutočné vzdelanie a morálku nie sú schopné vyvážiť a nikdy nebudú. Tieto dve veci sa nedajú kúpiť. Získať ich je možné iba tvrdou prácou - na sebe. Henri Ford tvrdil, že je jedno, či človek má 20 alebo 80 rokov, ak sa prestane vzdelávať, je rovnako starý. Inými slovami je na úpadku. Naši pochybne vzdelaní politici ale na úpadku nemôžu byť, pretože sa reálne nikdy poctivo nevzdelávali. Nemajú z čoho upadať, oni ešte na piedestál vzdelanosti nedosiahli, majú iba zapáchajúce papiere. Keby Henri Ford vedel čo prinesie demokracia do stredu Európy, možno by to okomentoval priliehavým výrokom. A možno ani nie, pretože pochopiť tento marazmus by pre mysliteľa jeho úrovne bolo asi nepredstaviteľné. "Myslenie je najťažšia práca aká existuje, preto tak málo ľudí myslí" to dostatočne nevystihuje. Keby si aspoň niektorí osvojili výrok, že " Prehra je príležitosť na to, aby sme začali znovu a inteligentnejšie", pripustili by aj prehru. Prijatie prehry, poučenie sa z nej a dokonca obrátenie prehry vo svoj prospech môže zvládnuť len vzdelaný a morálne silný človek. Vedieť prehrávať je viac ako vedieť vyhrať.

Evidentne to nie je prípad niektorých našich politikov a som presvedčený aj o tom, že ani pre Henriho Forda by tu ruže nekvitli. On by to tu nepochopil...