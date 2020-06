Jednoprofesorové univerzity a Kollárova pravda.

Chorý vzdelávací systém a nelogické rozhodnutia ministerstva školstva. Tak vznikli jednoprofesorové ( jeden odborný garant ) univerzity ( vysoké školy ), ktorých kvalita je od prvého dňa sporná.

Spomeňme si na kauzu trenčianskej univerzity. Bola o kupčení s diplomovými prácami a kupovaním si titulov. Prehrmelo to a ostalo ticho. Vysoká škola v Skalici s jediným profesorom ako odborným garantom kvality štúdia. Veď to je choré od prvého momentu. Je schopný jediný kvalitný kantor zabezpečiť, aby sa kvalita vzdelávania na danej škole pohybovala na potrebnej úrovni ? To nie je možné ! Vytvorené osnovy ešte sami o sebe nezaručujú kvalitné vzdelávanie. Na to je potrebný aj pedagogický zbor, ktorý študentov niečomu naučí, motivuje prijímať vedomosti nielen cielene za účelom získania diplomu, ale predovšetkým za účelom rastu osobnosti a vzdelanosti. Aspoň to tak bývalo za mojich časov. Na odborných predmetoch sme riešili problémy priamo z praxe vďaka usilovnosti učiteľov. A boli sme za príležitosť vďační.

Založenie súkromnej vysokej školy ( Skaličania nech mi prepáčia, Skalica je kráľovské mestečko ), dobre že nie na dedine, má jasný cieľ. Tu nikdy nešlo o vzdelanosť, tu išlo od prvého momentu iba o pomerne ľahké získanie diplomu a titulu, samozrejme, niečo za niečo, ako je to na Slovensku zvykom. Nakoniec sa anonymne vyjadrujúci bývalý zamestnanec školy k veci jednoznačne priznal.

Kontrola originality diplomovej práce je veľmi dobrá vec, ale len vtedy, ak do systému nezadáme ako vyhovujúce kritérium 30 alebo 40 % prebratého textu. Veď to nie je individuálna práca, ak tretinu študent bezducho odpíše od iného autora. Nedá si ani tú námahu, aby text prepísal a skopíruje to aj s chybami, čo je vrchol hlúposti študenta. Taký nemá na vysokej škole čo hľadať. Systém, ktorý priam nabáda na plagiátorstvo, musí odísť do zabudnutia obratom. Kto to vôbec vymyslel a povolil ? A tu je Kollárova pravda. Systém je taký, "študoval" v ňom a preto je bez viny. Ale jeho pravda sa tu aj končí. Zaviazať sa k nepoužívaniu titulu Mgr. je úplne smiešne. Ako tomuto nezmyslu rozumieť ? Veď tu nejde o ten poondiaty titul, tu ide o princíp, o pochybenie pri jeho získaní !!! On tomu nerozumie ?

Vyhlásenie predsedu vlády o kontrole všetkých prác spätne a z toho plynúce dôsledky je nezmysel ! Aj tu má Kollár pravdu, hrubá čiara je riešením, ale nie pre verejného činiteľa...

Po zistení plagiátov by som postihoval školiteľov a školy, nie študentov. Niekto im dovolil odovzdať plagiát a prijal ho.

Kollár je verejný činiteľ, šéf Zákonodarného zboru štátu, nad jeho hlavou nesmie visieť ani za mak pochybnosti o morálnej čistote a bezúhonnosti jeho osoby. Teda, nesmel by ! Keby chcel dostáť sľubom a morálku si nevykladal po svojom. V tomto momente je jeho povinnosťou poďakovať sa za dôveru a odísť síce s maslom na hlave, ale zároveň aj so vztýčenou hlavou. Jeho pochybenie sa nedá porovnať napríklad s daňovými podvodníkmi, ale jeho pracovná pozícia netoleruje sebamenšiu nezákonnosť. Veď je zákonodarca ! Koalícia deklarovala takýto prístup a ak si nechce robiť z úst análny otvor, Kollárov odchod z pozície predsedu je jediná cesta k dôveryhodnosti celej koalície.

Pamätám si na "legendy", ktoré sa tradovali o profesorovi ( nech mu je zem ľahká ) Jakubíkovi na VŠT KE. Inak špičkový matematik ( údajne sa podieľal aj na výpočtoch projektu Sojuz - Apollo v Moskve ) a aj špičkový kantor a človek. Na skúške nachytal študenta pri opisovaní z ťahákov. Najprv upozornenie a keď sa to opakovalo, zavelil mu vztyk a vyložiť všetky ťaháky na stôl. Už len na ich rozmiestnenie pod oblečením by človek potreboval navigáciu, bolo ich toľko a detailne vypracované celé učivo. Po ich preskúmaní údajne pán profesor zavelil : " dajte index". Študák takmer išiel do kolien a pán profesor poznamenal : Kým ste toto vypracovali, muselo sa na vás niečo nalepiť a sprostý nie ste, len si neveríte. Dostal to za tri. Za tými ťahákmi bolo mnoho hodín práce, aj keď sa študent pripravoval na nečestné konanie. Ale prácou, nie bezduchým kopírovaním.