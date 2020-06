Pán Kollár, na čo čakáte ! (Doplnené 23.6.2020 o 19.15 hod.)

Hneď po voľbách som predpokladal, že Kollárova "rodina" bude koaličným problémom ( súvisiaci článok ). A je to tu ! Koaličné sľuby o čestnosti sa akosi rozplývajú. Jachta, plagiát, čo ešte vypláva ?

Neviem čo si pán Kollár myslel, keď pani Krištúfkovú obsadil na kandidátku svojej strany. Vyzerá to na plnenie sna tejto dámy. Malo však ostať pri sne a namiesto politickej kariéry sa radšej venovať niečomu inému, konkrétne niečomu, na čo pani Krištúfková reálne má. Na to, čo chce, povedzme si na rovinu, nemá. V žiadnom parlamente na svete nesedia, povedané jemne, takto "upravené" poslankyne.

Rozhovor s novinármi vyznel, akoby sa bránilo vystresované dieťa, ktorému povedali, že najlepšia obrana je útok. Úplne amatérsky výkon. "Aj tak budem chodiť na úrad vlády" - to bolo čo !? Reakcia svedčiaca o odovzdanosti v danej situácii, jej absolútneho nezvládnutia. Nakoniec v takej situácii by bolo veľmi obtiažne manévrovať aj pre skúseného človeka. Ona je bez skúseností, nevie verejne vystupovať a myslím si, aj bez dostatočného vzdelania. Bola priamo a verejne prichytená pri klamstve. A to je sila !

Jej minulosť mala byť dostatočným argumentom na to, aby bola skromnejšia a netlačila sa do politického života. Bakalárska práca to len dorazila a teraz je na p. Kollárovi, ako sa so svojim kardinálnym omylom vysporiada. Pán Kollár, nečakajte, podkopávate autoritu celej koalícii a Pelemu dávate do rúk rovno kanón ! Rád Vás s ním odpáli do zabudnutia pri prvej príležitosti. Upracte si pani Krištúfkovú, najlepšie z parlamentu von a možno ešte budete aj za "dobrého". Toto by sa v každom prípade očakávalo, ak Ste predvolebné sľuby mysleli aspoň trošku vážne. Momentálne vyzeráte v očiach Vašich voličov a vôbec voličov koaličných strán ako klamár prvej triedy. Aj v mojich.

Pár takýchto prešľapov a Pele bude mať o 4 roky 30 %. Chcete to ?

Doplnené :

Keby som v čase zverejnenia článku vedel o ostatných kandidátoch na titul "plagiátor", článok by som písal v zmysle, že : Prihláste sa všetci politici, plagiátori, nech sa to odbije naraz !