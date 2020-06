"Hopom" sme odložili rúška - neriskujeme našu budúcnosť ?

Za posledné dni sa uvoľňovanie protikoronových opatrení výrazne prejavuje na disciplinovanosti ľudí. Je to dobré, ak si dovoľujeme viac ako by bolo vhodné ? Sú tu aj iné hrozby.

Pokiaľ som správne informovaný, v uzavretých priestoroch a na miestach, kde je pohromade, v bezprostrednej blízkosti viac osôb, je stále platná povinnosť nosiť ochranné rúška. Neviem, či sme už frustrovaní obmedzeniami, alebo si mnohí vysvetľujú uvoľňovanie opatrení po svojom, ale rozhodne konáme riskantne. My, ľudia, sme náchylní na uľahčenie si vecí, ale zvážme, či dôslednosť a prevencia nie sú lepšie ako prípadná nemoc.

Priemysel sa rozbieha alebo aspoň je snaha o obnovenie výroby na "predkoronovskú" úroveň. Bude to veľmi náročné, pretože kríza, ktorá sa derie na svet už takmer 2 roky, sa v súčasnosti začína prejavovať výrazne v ťažkom priemysle. Ide o metalurgiu a na ňu nadväzujúce odvetvia. Preto mnohé metalurgické spoločnosti sa rozhodli hektický čas využiť na plánované opravy a skvalitnenie technológií ( kto má za čo ). Keďže sa jedná o veľmi špecifické technológie, opravy vykonávajú špecializované firmy. To znamená nútené zhromaždenie ľudí z niekoľkých, navzájom vzdialených aj zahraničných, dodávateľských spoločností v jednej prevádzke v rovnakom čase, Vytvára sa takto zvýšený predpoklad možného prenosu vírusu ak sa nedodržujú bezpečnostné opatrenia.

Ako som napísal na začiatku, neviem, či z frustrácie, alebo z benevolencie, sa ľudia príliš odvážne zbavujú rúšok na takto exponovaných miestach. Je pravdou, že v špinavých metalurgických prevádzkach je nosenie rúšok obtiažnejšie, ťažšie sa v nich dýcha, ale koncentrácia ľudí je v časoch opráv vysoká. Každá firma sa snaží byť pripravená na nasledovné oživenie po kríze. Zatiaľ je v tomto segmente výroby situácia asi najhoršia zo všetkých výrobných odvetví. To znamená fázu prehlbovania krízy, ktorú ostatní pocítia neskôr, služby úplne posledné.

Výrobné firmy hľadajú východiská z nepriaznivej situácie. Jednou z možností je aj celkom čerstvá iniciatíva bývalého štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí, Lukáša Parízka, popísaná v blogu : "Rada slovenských exportérov", https://parizek.blog.sme.sk/c/538883/rada-slovenskych-exporterov.html Pokles spotreby na Slovensku sa čoskoro začne prejavovať výraznejšie, narastie nezamestnanosť a ak chceme krízu prekonať bez vážnych následkov, je nevyhnutné organizovane hľadať odbytové možnosti výrobkov v zahraničí. Najlepšie aj s podporou štátu, ktorá je tu na mieste, pretože živá, prosperujúca firma živí zamestnancov a ich rodiny, čím štát šetrí prostriedky.

Kríza umocnená prípadnou druhou vlnou korona pandémie by bola tou najhoršou variantou, akú si vieme predstaviť. Z toho dôvodu sme povinní strpieť obmedzujúce rúška, dezinfekciu a strážiť vzájomné odstupy. Čo sa môže stať sa stalo v týchto dňoch v Nemecku, kde sa infikovalo do nohy niekoľko sto zamestnancov jednej firmy. Preto je stále na mieste maximálna ostražitosť. Stačí pár navrátilcov zo zahraničia a problém je na svete. Kríza čoskoro udrie plnou silou a to je aj bez pandémie viac než dosť.