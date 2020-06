Môj cynický pohľad na krádeže a ničenie úrody.

Hovorte si čo chcete, odvolávajte sa na ľudské práva do nemoty, ale sú veci, ktoré v tomto štáte nie je a ešte dlho nebude možné kultivovane a "ľudskoprávne" vyriešiť.

Narážam na mediálnu informáciu, že dvaja výrastkovia zničili budúcu úrodu zemiakov malému pestovateľovi v obci Bystrany na Spiši. Rovnako na informáciu, že napriek medializácii bezohľadného správania sa agropodnikateľov na Zemplíne voči malým vlastníkom pôdy, sa bohapusté krádeže úrody nezastavili. Čo majú tieto dve veci spoločné ? Až príliš veľa.

Jedni ničia a kradnú preto, že nemajú v génoch zakomponovaný hodnotový rebríček akejkoľvek úrovne. Absencia výchovy, žiadna gramotnosť a pred sebou negatívne vzory. Výsledok je pudové pustošenie hodnôt, ktoré iní vytvárajú svojou prácou, očakávajúc výsledok v podobe budúcej úrody. Malý pestovateľ sa nedokáže ubrániť. Iste si mnohí pamätáme na organizované nájazdy na zemiakové polia, proti ktorým boli bezmocní aj ozbrojení ochrankári. A keby sa im podarilo dolapiť maloletých gangstrov, páchateľov, nič sa nestane. Zákon je na nich krátky a iný spôsob dohovárania je v príkrom rozpore s ľudskými právami. A čo právo pestovateľa na ochranu svojho majetku ? Výsledok sa na Spiši dostavil veľmi viditeľne. Oblasť s úrodou najkvalitnejších zemiakov je bez zemiakov. Aj Spišiaci konzumujú takmer nejedlé, často nahnité zemiaky z Maroka alebo Poľska.

Agrozlodeji úrody sú síce gramotní a majú kamošov na správnych miestach, ale práve ich schopnosť čítať medzi riadkami nevymožiteľnosti práva v kombinácii s hrošou kožou im zaručuje blahobyt. Aj tu trpí malý vlastník pôdy, kto má kontakty a drzosť, je "za vodou".

Nočnými nájazdmi trpela aj jedna malá spracovateľská spoločnosť na Spiši. Skorodovaný, vyvrátený plot nechránil majetok na dvore a nájazdníci to patrične využívali. Brali cenné kovové suroviny takmer neobmedzene a nič nepomáhalo. Pravidelné pochôdzky strážnika ľahko prekukli a obvod pozemku bol príliš dlhý. Strážnikovi sa dokázali vyhnúť a žať "úspechy". Až raz ! Dolapili ich zamestnanci na nočnej zmene za pomoci psa a strážnika. Nasledovalo "vypočúvanie a dohováranie" pri radiátore v administratívnej budove, ktoré podotýkam nemalo nič spoločné s predstavami ľudskoprávnych aktivistov, ombudsmanky a falošných, zviditeľnenia chtivých ľudomilov. Po tejto nočnej "nepríjemnosti" sa pochopiteľne nahlas ozývali "poškodení". Stopy po "dohováraní" ostali viditeľné, ale úmysel poškodiť podnikateľský subjekt a zobrať si čo im nepatrilo, išli do stratena. Úmysel je nehmatateľný, ľahko sa dá poprieť ešte aj vtedy, ak ich pristihli na cudzom pozemku. Nikdy viac však na pozemok nevkročili napriek tomu, že plot sa opravoval až o dva roky. On ten pes síce bol nádherný a poslušný s patričným výcvikom, ale jeho minimálne 40 kíl a zdravé vycerené zuby by nahnali strach aj medveďovi. Na zlodejov úrody na Zemplíne by zase mala prednostne dozrieť polícia a prokuratúra. Malý latifundista často nerozumie právnemu postupu. Tu by sa žiadalo im poradiť, ako postupovať, aby sa ich bezprávie mohlo oficiálne riešiť. Na sťažovanie sa v médiách predsa nemôže polícia reagovať vyšetrovaním. Za posledných 12 rokov sa v tomto štáte vytvoril absurdný právny stav. Nie som si istý, že je heslo "pomáhať a chrániť" naplnené dostatočne.

V kontexte týchto faktov nám, občanom, môže byť ľúto, že časy "kakaštolašov" sú dávnou minulosťou. Tí si poriadok udržali a mali rešpekt. Nikto im pred nosom nemával ľudskoprávnymi argumentami, stačilo sa krivo pozrieť, nieto ešte kradnúť. Dnes má jeden práva "po Paríž" a druhý sa spravodlivosti nedovolá, lebo ten prvý má práva. Tu sa vydral na povrch môj cynický pohľad na riešenie vymožiteľnosti práva pre radových pracovitých a poctivých občanov voči neprispôsobivým. Slovom "neprispôsobivý" pomenúvam všetkých bez ohľadu na rasu a národnosť, kto sa enormne vymyká z nášho spoločenského poriadku, nejaví záujem a zámerne sa vyhýba začleneniu sa do spoločnosti a jej pravidiel, poprípade ich úmyselne obchádza. A že ich máme dosť, to je fakt. Sú prípady, kedy to v tomto štáte jednoducho inak nejde a veľmi dlho ešte nepôjde. Až dovtedy, kým sa každý nenaučí, že demokracia sú najprv povinnosti, potom práva. Bez všeobecnej a spoločenskej gramotnosti však nikdy nepochopia čo je právo a čo povinnosť. Docielenie výsledku bez vycerených zubov iba "ľudskoprávnou cestou" je, žiaľ, v nedohľadne...