V Maďarsku drieme časovaná bomba.

Mám tam pár priateľov, s ktorými občas komunikujem aj po odchode domov. Všetci sa vyjadrujú dosť skepticky k vývoju situácie v krajine. Štátostrana naberá obludné rozmery...

Medzi mysliacou časťou obyvateľstva sa stupňuje napätie a podľa mojich priateľov v Maďarsku sa ozývajú šumy. Zároveň panuje veľká obozretnosť vo vyjadreniach na verejnosti. Na príčine je strach z vládnej mašinérie, ktorá sa nezastaví pred ničím. Uplatňujú sa praktiky, pripomínajúce diktátorské metódy renomovaných diktatúr súčasnosti s istou dávkou "štábnej kultúry".

Nad vynútením si vládnutia pod rúškom "koronaobdobia" pomocou dekrétov, ale bez časových obmedzení sa domáca opozícia zamýšľa s obavami. Nešlo to síce na prvý pokus, ale môžeme si domyslieť, čo sa asi udialo po prvom hlasovaní v parlamente. Poslanci svoj názor nezmenili len tak, zo dňa na deň a z vlastného presvedčenia...

Ešte pred rokom ani Tesco neotvorili bez toho, aby sa meno Sorosa neskloňovalo na všetky spôsoby. Jeho portrét zízal z každého plagátu a bilboardu s textami, ktoré ho pasovali do role antikrista, požierača demokratických hodnôt a maďarskej štátnosti. Dnes si na neho nikto nespomenie, Orbán má inú hračku - koronavírus. Nebolo ťažké prísť na to, že popri koronavíruse je aj Soros so svojimi miliardami iba bezvýznamný ujko. On je v Amerike, vírus je doma a ohrozenie zdravia je ľahšie stráviteľnou témou aj pre menej gramotných voličov. Nie je čo riešiť.

Nakupovanie majetkov je špecialitou vlády. Vládni agenti sliedia po štáte, vyhľadávajú prosperujúce a perspektívne firmy s domácim kapitálom. Postup je jednoduchý, agenti navštívia majiteľa a ponúknu mu sumu za firmu. Ak sa majiteľ zľakne okamžite, alebo náhodou chcel firmu predať, obchod je veľmi rýchlo uzatvorený. Peniaze sú najmenším problémom. Mašinéria je prepojená na banky a úvery idú na počkanie v akejkoľvek výške.

Iná je situácia, ak majiteľ nie je ochotný viesť diskusiu o predaji svojej firmy. Agenti odídu a vrátia sa za 2 - 3 týždne s tým, že cena je polovičná oproti pôvodnej, ale tentoraz to myslia úplne vážne. Presne takýto prípad sa stal na juhozápade krajiny. Dotyčný majiteľ sa so strachom opýtal, či aspoň smie zostať pracovať vo firme. S víťazným gestom mu dovolili byť zamestnancom. V súčasnosti im padla za obeť aj jedna metalurgická firma. Oni to myslia vždy úplne vážne a nepoľavujú. Ak je nutné, na firmu si spomenie štátna správa, daňováci, hygiena, ochrana životného prostredia, inšpektorát práce...Proti takejto mašinérii obrany niet, jednajú z pozície práva a dôsledne, až to môže firmu nakoniec paralyzovať. Majiteľ si dosť rýchlo rozmyslí čo urobí.

Okolie Balatónu vykúpili do poslednej zlatonosnej prevádzky a piade pozemku a idú ďalej. Šumy sú, otázkou však je, kedy dozreje situácia do bod zlomu. Možno čoskoro...