Veľkonočné opatrenia vlády sú potrebné práve pre toto.

Opatrenia vyvolali diskusie a nevôľu smeráckych lídrov. Samozrejme, potrebovali si kopnúť do Matoviča. Správame sa síce perfektne, ale pod "poklíčkou" drieme kde - čo, kde - kto. "A vo tom to je".

Vtipkovanie na adresu Matovičovho blackautu sa mi veľmi páči a niektoré koláže na internete sú prvotriedne diela, hodné zverejnenia v satirickom týždenníku, keby sme nejaký mali. Tie časy sú už preč, keď sa "Roháč" míňal v novinových stánkoch ako teplé rožky. Na politickú satiru bol chudobnejší, veď kto by si dovolil "súdruha" kritizovať, nebodaj si z neho vystreliť. Zato "Ludas Matyi" v Maďarsku, mal medzi pospolitým ľudom obrovskú popularitu práve pre politickú satiru a seriiál o "pľúcnatej" slečne "Jucike" v superminisukni. Seriál kreslil špičkový karikaturista, Pál Pusztai, ľavák, na počudovanie všetkých. ( V jednej televíznej relácii kreslil v priamom prenose na dôkaz, že kreslí naozaj ľavou rukou. Vtedy bola ešte taká doba, 60 - 70 - te roky, dieťa - ľavák - bolo v škole ako so stigmou. ) V deň vydania sa na neho stálo vo fronte. My, v príhraničnej oblasti, sme mali to šťastie...

Nebol by to správny politik, čelný predstaviteľ štátu, keby sa do neho neobuli ľudia aj z tejto branže. Vždy na každom je možné nájsť vhodné námety pre satiru. Dokonca mám také mravčenie, že sa vracia čas, keď sa v súvislosti s najvyššími politickými predstaviteľmi štátu bude spájať len politická satira. V konečnom dôsledku je to forma komunikácie. Nemôžeme predsa prísť na úrad vlády, do parlamentu, či nebodaj do prezidentského paláca, kritizovať ich medzi štyrmi očami a prehodiť si pár vtipných poznámok s nimi. Nedá sa. No tak budeme vtipkovať, svoju kritiku prinášať aj takouto formou. Nadávanie nie je riešením, hoci ide o veľmi vážne témy, bytostne sa nás dotýkajúce. Určite nie som sám toho názoru, že ak sa na politikoch budeme iba zabávať a oni ostanú natoľko nad vecou, že sa sami radi zabavia na sebe, nejaký koronavírus môžeme mať na háku. A dokonca ich budeme mať radi !!!

To, čo Matovičovi "nakladajú" satirické koláže, vyjadrila pani prezidentka veľmi diplomaticky, ale jednoznačne. Podotýkam, v správnom momente vyslovila jemne kritiku, ktorú musí stráviť každý súdny človek, zároveň si z toho musí vziať ponaučenie. Matovič bude takéto "vyhodenie kotvy" potrebovať dosť často. V dravej rýchlosti sa môže stať, že "pre vysokú normu nebude stíhať nakladať". Úlohou ostatných je, aby ho stiahli na zem v tom správnom momente a Matovičovou povinnosťou najprv myslieť, potom hovoriť. Veľa rečí niekedy škodí. Schopnosť robiť kompromisy je meradlom veľkosti človeka. Oproti tomu musí byť niekto vizionárom a tým drzým predkladateľom aj hlúpych myšlienok ( ale potichu ), ktoré sa nakoniec môžu ukázať ako dobré nápady.

Medzi nami sú ľudia rôzni a určitá časť tú armádu potrebuje ( naznačil som to v súvisiacom blogu ). Ak človek dokáže v reakcii na článok o politickej satire napísať komentár, ktorý musím, prepytujem, sem prekopírovať, pretože inak sa nedá. Napísal to niekto s nickom "Brian Jones" : "Pani Kušnírová konečne môže po dvoch rokoch pokojne rozjímať nad smrťou dcéry - už ju Matelko ani Al Kiskone neťahajú ako púťovú atrakciu na žiadne mítingy. Míľnik splnil úlohu a odloží sa ad acta".

Aj takéto "osobnosti" žijú medzi nami a potom sa čudujeme opatreniam. Ani tanky by na takéto bezcharakterné zatratené duše neboli dostatočne silným argumentom. Kopnúť si do matky, ktorej zavraždili dieťa...nemám slov. Kypí v nich žlč, tak, ako v ich straníckych predstaviteľoch. Voda sa pomaly varí...